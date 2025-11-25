Thượng Ninh tổ chức chung khảo cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất

Sáng 25/11, Đảng ủy xã Thượng Ninh tổ chức chung khảo cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX; Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thượng Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Lãnh đạo xã Thượng Ninh trao cờ lưu niệm cho các đơn vị về tham dự cuộc thi.

Trước đó, tại vòng thi sơ khảo có sự tham gia của 37 thí sinh đến từ các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã. Ban giám khảo đã chấm và lựa chọn 10 thí sinh có đề cương xuất sắc nhất tham gia vòng thi chung khảo.

Tại vòng chung khảo, 10 thí sinh đã trải quan 2 phần thi. Phần thi thuyết trình, các thí sinh lần lượt trình bày bài thuyết trình theo đề cương đã soạn trong khoảng thời gian không quá 20 phút/ thí sinh.

Phần thi trả lời câu hỏi: Ban giám khảo đưa ra một số câu hỏi cho thí sinh. Nội dung các câu hỏi liên quan trực tiếp tới bài thuyết trình và có mở rộng nhằm kiểm tra kiến thức, kỹ năng của báo cáo viên, nhất là kỹ năng đối thoại trong tuyên truyền miệng. Thí sinh lựa chọn trả lời trọng tâm trong thời gian 5 phút.

Tại vòng thi chung khảo các thí sinh đã thể hiện sự hiểu biết cũng như phát huy năng lực sở trường, tự tin, bản lĩnh để đạt được kết quả cao nhất.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích cho các thí sinh có thành tích cao trong cuộc thi.

Thí sinh Hà Thị Linh, đơn vị Trường THCS Thượng Ninh xuất sắc giành giải Nhất; giải Nhì thuộc về thí sinh Bùi Thị Huệ, Chi bộ Phòng Văn hóa - Xã hội; 3 giải Ba thuộc về các thí sinh Chi bộ Trường TH&THCS Cát Vân, Trường Mầm Non Cát Vân, Trường Tiểu học Thượng Ninh.

Thí sinh Bùi Thị Huệ, Chi bộ Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Thượng Ninh đoạt giải Nhì.

Các thí sinh đoạt giải Ba cuộc thi.

Các thí sinh đoạt giải Khuyến khích.

Cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thượng Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030” là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong triển khai thực hiện, đưa Nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống.

Quỳnh Nga (CTV)