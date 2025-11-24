Công đoàn doanh nghiệp FDI: Điểm tựa cho người lao động

Những năm gần đây, các khu công nghiệp, khu kinh tế và doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh mẽ, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng vạn lao động. Cùng với đó, tổ chức công đoàn trong các DN FDI không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, đồng hành chăm lo toàn diện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động (NLĐ).

Lãnh đạo Công đoàn Công ty TNHH Giày Sunjade Việt Nam trao quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Công ty TNHH Sakurai Việt Nam là DN 100% vốn đầu tư Nhật Bản chuyên gia công sản phẩm may mặc xuất khẩu, giải quyết việc làm cho 12.880 lao động. Ngay từ khi mới thành lập, ban chấp hành công đoàn công ty xác định rõ vai trò là chỗ dựa tin cậy của NLĐ, đồng thời là cầu nối tạo nên mối quan hệ lao động hài hòa giữa NLĐ và người sử dụng lao động.

Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Sakurai Việt Nam Nguyễn Hữu Quang cho biết: “Ban chấp hành công đoàn luôn đặt lợi ích của công nhân lao động lên hàng đầu. Mọi phong trào, hoạt động đều được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, hướng đến mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ”.

Từ mục tiêu trên, công đoàn công ty đã chủ động phối hợp với DN sửa đổi, bổ sung nội quy lao động phù hợp với quy định pháp luật và tình hình sản xuất; thường xuyên tổ chức đối thoại định kỳ để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải quyết các kiến nghị chính đáng, không để xảy ra ngừng việc tập thể hay đình công trái pháp luật.

Đặc biệt, công đoàn đã thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi hơn cho NLĐ như: tăng tiền ăn ca 17.000 đồng/người/ngày; tăng tiền thâm niên 100.000 đến 800.000 đồng/tháng; phụ cấp ngoại ngữ từ 500.000 đồng đến 5 triệu đồng; thưởng tháng lương 13 cho NLĐ bằng một tháng lương cơ bản của từng người, thanh toán tiền phép năm 300% cho NLĐ chưa nghỉ hết số ngày phép năm theo quy định; công ty đóng thuế thu nhập cá nhân thay NLĐ khi phát sinh nghĩa vụ thuế. Công đoàn cũng đề xuất lãnh đạo DN đầu tư hiện đại hóa nhà xưởng, lắp đặt điều hòa, hệ thống phòng cháy, chữa cháy tự động tại tất cả các xưởng, bảo đảm môi trường làm việc an toàn, sạch sẽ.

Không chỉ chăm lo đời sống vật chất, công đoàn còn quan tâm sâu sắc đến đời sống tinh thần cho công nhân. Hằng năm, công đoàn phối hợp với DN tổ chức chương trình “Tết sum vầy”, “Tháng công nhân”, trao quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức lễ tôn vinh đoàn viên, NLĐ tiêu biểu, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Các hoạt động văn hóa - thể thao được tổ chức thường xuyên, tạo không khí vui tươi, gắn kết trong công nhân lao động.

Tại Công ty TNHH Giày Sunjade Việt Nam, DN FDI chuyên sản xuất giày dép xuất khẩu, giải quyết việc làm cho hơn 10.000 lao động, tổ chức công đoàn cũng luôn phát huy tốt vai trò của mình trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ. Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Giày Sunjade Việt Nam Nguyễn Thị Ái chia sẻ: “Công đoàn công ty luôn xác định công tác chăm lo đời sống NLĐ là nhiệm vụ trọng tâm. Ban chấp hành công đoàn thường xuyên phối hợp với ban lãnh đạo DN triển khai các giải pháp đảm bảo việc làm, ổn định thu nhập cho NLĐ, đồng thời giám sát việc thực hiện các chính sách, chế độ đúng, đủ, kịp thời”.

Công đoàn Công ty TNHH Giầy Sunjade Việt Nam đã tham gia cùng DN xây dựng, giám sát thực hiện thang bảng lương, định mức lao động, quy chế trả lương, thưởng; đồng thời điều chỉnh tăng các khoản phúc lợi, phụ cấp cho NLĐ. Hiện có tới 80% công nhân được hưởng phụ cấp độc hại, kỹ thuật, nặng nhọc với mức từ 5 đến 12% vào lương hàng tháng. Thu nhập bình quân đạt 10 triệu đồng/người/tháng. Công đoàn còn phối hợp với DN duy trì đối thoại định kỳ 3 tháng/lần và đối thoại đột xuất khi có vấn đề phát sinh. Nhiều kiến nghị của công nhân đã được giải quyết kịp thời như lắp thêm quạt thông gió, điều hòa tại các xưởng may, cải tạo nhà vệ sinh, nhà ăn... Qua đó, quan hệ lao động trong DN luôn ổn định, tạo niềm tin, sự yên tâm gắn bó cho NLĐ.

Đáng chú ý, với 80% lao động là nữ, công đoàn công ty đặc biệt quan tâm công tác nữ công, chú trọng tuyên truyền chính sách bình đẳng giới, chăm sóc sức khỏe sinh sản, nuôi con bằng sữa mẹ. Công ty thực hiện chế độ làm việc 7 giờ/ngày cho công nhân mang thai từ tháng thứ 7 và người nuôi con nhỏ dưới 1 tuổi; hỗ trợ tiền nuôi con nhỏ dưới 72 tháng tuổi 50.000 đồng/tháng/người; tổ chức khám sức khỏe định kỳ và bảo đảm đầy đủ các chế độ thai sản, ốm đau, bảo hiểm xã hội cho NLĐ. Hằng tháng, công đoàn phối hợp với DN trao quà cho 10 công nhân có hoàn cảnh đặc biệt, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng.

Thực tiễn tại các DN FDI như Công ty TNHH Sakurai Việt Nam, Công ty TNHH Giày Sunjade Việt Nam cho thấy, khi tổ chức công đoàn phát huy tốt vai trò đại diện, bảo vệ, chăm lo cho NLĐ thì không chỉ NLĐ yên tâm gắn bó, mà DN cũng ổn định sản xuất, phát triển bền vững.

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và cạnh tranh ngày càng gay gắt, công đoàn các DN FDI trên địa bàn tỉnh đang không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, lấy NLĐ làm trung tâm, lấy hiệu quả chăm lo làm thước đo uy tín. Bằng sự linh hoạt, trách nhiệm và tinh thần đồng hành cùng DN, tổ chức công đoàn đang góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Qua đó, khẳng định tổ chức công đoàn trong DN FDI thực sự là điểm tựa vững chắc của NLĐ, đồng hành cùng DN trên chặng đường phát triển và hội nhập.

Bài và ảnh: Thanh Huê