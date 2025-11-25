Kiểm sát chặt chẽ không để oan sai, bỏ lọt tội phạm

Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh và VKSND khu vực đã triển khai nhiều giải pháp trong khởi tố, điều tra, truy tố và đưa ra xét xử nhiều vụ án với mục tiêu “không để xảy ra oan sai, sót lọt tội phạm, đúng người đúng tội và không để tồn đọng án kéo dài”. Qua đó, đảm bảo pháp luật được thực thi thống nhất, nghiêm chỉnh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cán bộ, kiểm sát viên VKSND khu vực 2 - Thanh Hóa họp giao ban bàn giải pháp nâng cao chất lượng kiểm sát các vụ án.

Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Nguyễn Đức Thanh, cho biết: "Nhằm thực hiện có hiệu quả chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, đáp ứng yêu cầu công cuộc cải cách tư pháp, VKSND tỉnh đã quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch công tác của Viện trưởng VKSND tối cao; xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình kế hoạch, công tác năm của đơn vị, triển khai thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ. Đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan tư pháp xây dựng, hoàn thiện các quy chế phối hợp, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác".

Để nâng cao chất lượng hoạt động kiểm sát việc giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố, VKSND tỉnh và VKSND khu vực đã chủ động quán triệt, phổ biến các quy định của pháp luật có liên quan về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm tới cán bộ, kiểm sát viên trong ngành. Ngoài ra, VKSND tỉnh và VKSND khu vực còn duy trì đều chế độ trực nghiệp vụ, nắm và quản lý thông tin tội phạm từ cơ quan điều tra; duy trì hòm thư tố giác tội phạm, nắm tin báo về tội phạm từ các nguồn khác như: qua các phương tiện thông tin đại chúng, tố giác trực tiếp của công dân... Đồng thời theo dõi chặt chẽ việc giải quyết của cơ quan điều tra bảo đảm kịp thời, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Đối với những tin báo, tố giác tội phạm phức tạp, nhạy cảm, lãnh đạo VKSND chủ động họp bàn với thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra xây dựng kế hoạch xác minh, giải quyết theo quy định của pháp luật. Năm 2025 (tính từ ngày 1/10/2024 đến 30/10/2025), VKSND tỉnh và VKSND khu vực đã thực hành quyền công tố và kiểm sát 2.190 tin, trong đó đã giải quyết 1.845 tin; ban hành 66 kiến nghị yêu cầu cơ quan điều tra khắc phục vi phạm trong việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm.

Cùng với việc kiểm sát chặt giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, VKSND tỉnh và VKSND khu vực còn chú trọng nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, truy tố các vụ án hình sự. Trong đó, việc phê chuẩn các trường hợp bắt, gia hạn tạm giữ, bắt tạm giam, gia hạn tạm giam đảm bảo chặt chẽ đúng pháp luật. Ngoài ra, chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động xét xử cũng được nâng lên, như chuẩn bị dự thảo bản luận tội, đề cương xét hỏi, kế hoạch tranh tụng... Đặc biệt, thực hiện công tác cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương, VKSND tỉnh và VKSND khu vực đã tích cực phối hợp với các cơ quan công an, tòa án trong việc phát hiện, xử lý kịp thời, chính xác các vụ phạm tội hình sự. Nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm tính mạng, tài sản, vận chuyển, buôn bán ma túy, vi phạm quy định về an toàn giao thông, trộm cắp, tham nhũng, chức vụ được tập trung điều tra, truy tố, xét xử nhanh.

Ngoài ra, VKSND tỉnh và VKSND khu vực đã chủ động, tích cực phối hợp với tòa án để tổ chức các phiên tòa công khai tài liệu chứng cứ “số hóa hồ sơ vụ án” và các phiên tòa rút kinh nghiệm để cán bộ, kiểm sát viên trong đơn vị học tập, rút kinh nghiệm; đồng thời triển khai xây dựng sơ đồ tư duy, báo cáo án bằng hình ảnh đối với các vụ án hình sự. Năm 2025 (tính từ ngày 1/10/2024 đến 30/10/2025), VKSND tỉnh và VKSND khu vực đã thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 2.710 vụ, 5.675 bị can; thực hành quyền công tố trong giai đoạn truy tố 1.912 vụ, 4.151 bị can, trong đó đã giải quyết 1.906 vụ, 4.111 bị can; thụ lý thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm 2.074 vụ, 4.556 bị cáo... Chất lượng truy tố bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có vụ án truy tố oan, sai, không có án bị hủy để điều tra hoặc xét xử lại; không có án trả hồ sơ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng; không có vụ án nào đình chỉ không tội hoặc tòa án tuyên không phạm tội hoặc xét xử khác tội danh viện kiểm sát truy tố.

Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Nguyễn Đức Thanh cho biết thêm: "VKSND tỉnh và VKSND khu vực tiếp tục nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết các vụ án, không để xảy ra oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Đồng thời kiên quyết ban hành kiến nghị, kháng nghị, yêu cầu khắc phục vi phạm trong hoạt động điều tra, xét xử, đảm bảo hoạt động điều tra, xét xử các vụ án hình sự tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Kiểm sát chặt chẽ việc bắt, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, đảm bảo bản án có hiệu lực pháp luật phải được thi hành nghiêm túc, kịp thời. Đặc biệt, tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động hướng đến “số hóa toàn diện” quy trình nghiệp vụ".

Bài và ảnh: Lê Quốc