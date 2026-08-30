Một nhịp bước, nghìn trái tim trên Quảng trường Lam Sơn

Sáng 30/8, Quảng trường Lam Sơn (phường Hạc Thành) rộn ràng bởi những bước chân. Từng tốp người từ nhiều ngả đường đổ về, sắc áo đỏ in hình sao vàng mỗi lúc một dày thêm, phủ lên quảng trường một gam màu rực rỡ. Cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên và người dân cùng có mặt trong một cuộc hẹn đặc biệt - cùng đi bộ, cùng hòa chung nhịp bước trong Chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”.

Video: Một nhịp bước, nghìn trái tim trên Quảng trường Lam Sơn.

Từ khoảng 6h, Quảng trường Lam Sơn đã không còn vẻ tĩnh lặng của một buổi sáng cuối tuần. Từng đoàn người nối nhau tiến vào quảng trường.

Người nhanh chóng nhập vào đội hình, người tranh thủ tìm bạn bè, đồng nghiệp; những nhóm học sinh ríu rít gọi nhau, trong khi các chiến sĩ chỉnh lại trang phục, sắp xếp đội hình trước giờ xuất phát.

Giữa không gian rộng lớn, tiếng loa từ sân khấu vọng xuống hòa cùng tiếng bước chân, tiếng trò chuyện và những lời chào hỏi. Không khí ngày hội dần hình thành từ những chuyển động bình dị ấy.

Theo kế hoạch, điểm cầu Thanh Hóa huy động hàng nghìn người tham gia. Trong đó có cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh; cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; công chức, viên chức, giáo viên, học sinh và người dân thuộc 7 phường; giảng viên, sinh viên Trường Đại học Hồng Đức.

Khi hiệu lệnh xuất phát vang lên, những đội hình từ Quảng trường Lam Sơn lần lượt tiến về phía trước. Người lớn đi bên trẻ nhỏ; đồng nghiệp sánh vai cùng nhau trong đội hình ngay ngắn.

“Đi sát vào đội hình”, “giữ khoảng cách nhé!” - những lời nhắc rất đỗi bình thường vang lên giữa dòng người. Chỉ vài câu nói, vài nụ cười hay cái vẫy tay cũng đủ để những người vốn xa lạ trở nên gần gũi hơn trong một buổi sáng đặc biệt.

Đi bộ giữa hàng nghìn người, mỗi người có một nhịp bước, một câu chuyện và một điểm xuất phát khác nhau. Nhưng trên cùng một tuyến đường, những bước chân ấy dần tìm được sự đồng điệu.

Chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” được tổ chức hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9; 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 21 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hoạt động đồng thời hướng tới lan tỏa lối sống xanh, khuyến khích rèn luyện thể dục, thể thao và nâng cao ý thức, trách nhiệm với cộng đồng.

Từ những bước chân riêng lẻ, một dòng người được tạo thành. Và khi hàng nghìn bước chân cùng hướng về phía trước, đó cũng là lúc tinh thần cộng đồng hiện hữu rõ ràng nhất - giản dị, gần gũi nhưng đầy sức lan tỏa.

Hoàng Đông - Nam Phương