Một đồng vốn vay - Ba lớp tác động

Trên hành trình xây dựng và phát triển, Tổ chức Tài chính vi mô (TCVM) Thanh Hóa luôn không ngừng nỗ lực, cố gắng đa dạng hóa các sản phẩm, tối ưu hóa dịch vụ để đưa nguồn vốn vay vi mô đến gần hơn với đông đảo khách hàng. Mỗi đồng vốn vay vi mô phát huy tối đa hiệu quả tạo nên 3 lớp tác động bền vững: thu nhập, giá trị và cộng đồng; từ đó góp phần mở lối tương lai, cùng khách hàng viết nên những câu chuyện đẹp giữa đời thường.

Cán bộ Tổ chức TCVM Thanh Hóa tư vấn hồ sơ, thủ tục vay vốn cho khách hàng.

Một trong những tác động trực tiếp và mạnh mẽ nhất mà nguồn vốn vay TCVM nói chung, TCVM Thanh Hóa nói riêng mang lại, đó là nguồn thu nhập - “tấm vé” thoát nghèo. Đối với các hộ gia đình nghèo, cận nghèo và doanh nghiệp siêu nhỏ, cơ hội để được tiếp cận nguồn vốn vay từ các ngân hàng thương mại thường rất hạn chế bởi các “rào cản” về thủ tục, pháp lý. Trong khi đó, thông qua các hoạt động cung cấp dịch vụ tài chính và phi tài chính “thân thiện, hiệu quả” - thủ tục vay vốn đơn giản, phát và thu vốn ngay tại địa phương, vay một lần trả dần trong nhiều tháng, nguồn vốn vay TCVM được xem như “chìa khóa” giúp các hộ nghèo, cận nghèo, thu nhập thấp, doanh nghiệp siêu nhỏ mở cánh cửa thoát nghèo, vươn lên phát triển kinh tế, hiện thực hóa ước mơ khởi nghiệp.

Một khoản vay từ vài triệu đến vài chục triệu đồng từ TCVM Thanh Hóa có thể giúp người nông dân nghèo mạnh dạn đầu tư cây, con giống để tăng vụ, mở rộng chăn nuôi; người phụ nữ vùng nông thôn mở quầy tạp hóa nhỏ hay đầu tư máy may để có việc làm tại nhà; một tiểu thương ở chợ quê có thêm hàng hóa xoay vòng vốn nhanh, duy trì dòng tiền ổn định... Số vốn vay tuy khiêm tốn nhưng khi được phát huy đúng cách sẽ mang lại hiệu quả rõ rệt: Mở rộng mô hình phát triển kinh tế, quy mô nghề, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. Đặc biệt, nguồn vốn vay ấy giúp khách hàng thoát khỏi vòng luẩn quẩn, cái “bẫy ngọt ngào” từ “tín dụng đen”.

Không chỉ giải quyết vấn đề tài chính, nguồn vốn vay của TCVM Thanh Hóa còn mang lại cho khách hàng cơ hội được khẳng định giá trị, vị thế của cá nhân trong gia đình và xã hội. Nhiều phụ nữ ở nông thôn chỉ quen với việc nội trợ, phụ thuộc vào chồng con nay trở thành người làm chủ kinh tế gia đình, tiểu thương, chủ doanh nghiệp vi mô... nhờ nguồn vốn vay TCVM. Khi có vốn vay và biết cách quản lý tài chính, họ tự tin hơn trong việc đưa ra quyết định chi tiêu, đầu tư, định hướng tương lai và theo đuổi đam mê. Đây chính là giá trị tinh thần, giá trị xã hội vô hình mà một khoản vay tài chính tạo ra cho khách hàng.

Sức lan tỏa của nguồn vốn vay TCVM Thanh Hóa góp phần nhân lên những câu chuyện hay về phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, khởi nghiệp. Khi nhiều hộ gia đình cùng được tiếp cận vốn vay và quản lý hiệu quả, kinh tế - xã hội địa phương được thúc đẩy; tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng ngày càng gắn bó, từ các nhóm tiết kiệm chung đến hoạt động hợp tác sản xuất. Vốn vay nhỏ nhưng tạo ra tính liên kết, kết nối cộng đồng chặt chẽ.

Hơn 10 năm đồng hành cùng hàng chục nghìn khách hàng, Tổ chức TCVM Thanh Hóa đã khẳng định được giá trị, thương hiệu, sức mạnh và tính bền vững của công cụ tài chính nhân văn, thu hút đông đảo khách hàng tham gia. Đến hết tháng 7/2025, Tổ chức TCVM Thanh Hóa đang cung cấp dịch vụ tài chính cho 56.171 khách hàng; 20.779 khách hàng tham gia vay vốn, trong đó 90% khách hàng là phụ nữ, 14% khách hàng là người dân tộc thiểu số.

Nguồn vốn vay TCVM Thanh Hóa không chỉ là “đòn bẩy” giúp tăng thu nhập, mà còn là “chìa khóa” mở cánh cửa thoát nghèo, động lực để khách hàng vươn lên khẳng định giá trị bản thân và chất xúc tác cho sự phát triển cộng đồng. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, TCVM Thanh Hóa tiếp tục đóng vai trò như người bạn đồng hành tin cậy với khách hàng. Mỗi đồng vốn được trao hôm nay sẽ đóng góp những viên gạch xây nền móng cho một cộng đồng tự cường, bình đẳng và thịnh vượng mai sau.

Bài và ảnh: Hoàng Linh