Mỗi tỉnh, thành chỉ có 1 văn phòng đăng ký đất đai, 1 Trung tâm khuyến nông

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 105/NQ-CP về tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, trong đó yêu cầu đẩy mạnh sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập ở địa phương.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, các địa phương được định hướng tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hiệu quả, mỗi tỉnh, thành chỉ có 1 đầu mối đối với một số lĩnh vực trọng yếu.

Cụ thể, mỗi địa phương chỉ bố trí 1 Văn phòng đăng ký đất đai, 1 Trung tâm phát triển quỹ đất và 1 Trung tâm khuyến nông. Đồng thời, tổng số đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ trong lĩnh vực này cũng được sắp xếp theo hướng không quá 7 đơn vị, tương ứng với các lĩnh vực như đăng ký đất đai, phát triển quỹ đất, khuyến nông, dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ môi trường...

Việc sắp xếp nhằm giảm đầu mối, tránh chồng chéo chức năng, nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng cung ứng dịch vụ công, đồng thời phù hợp với yêu cầu cải cách tổ chức bộ máy trong giai đoạn mới.

