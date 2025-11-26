Mở ra cơ hội tiếp cận tri thức số cho người dân khu vực nông thôn

Phong trào “Bình dân học vụ số” ở xã Thắng Lợi đã và đang lan tỏa rộng khắp, thúc đẩy chuyển đổi số (CĐS) ở cơ sở. Đây là bước đi ý nghĩa, mở ra cơ hội tiếp cận tri thức số cho người dân khu vực nông thôn, để không ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình phát triển.

Người dân xã Thắng Lợi sử dụng thành thạo công nghệ số.

Tại xã Thắng Lợi, phong trào “Bình dân học vụ số” đã được triển khai toàn diện, sâu rộng đến tận thôn tạo nên cuộc vận động toàn dân thi đua học tập, rèn luyện kỹ năng số, tích cực tham gia vào quá trình CĐS. Cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu thực hiện phong trào, góp phần lan tỏa tinh thần tự học, tự nâng cao tri thức, kỹ năng số, chuyển quá trình học tập, rèn luyện và ứng dụng tri thức số thành nhu cầu tự thân của mỗi người dân.

“Cập nhật tình hình thời tiết, hôm nay theo dự báo thời tiết vẫn còn phức tạp, trời tiếp tục mưa to, bà con lưu ý kê cao tài sản, di dời đến nơi tránh trú an toàn...”, “Nước đã bắt đầu rút, chúng ta hãy bắt tay vào khắc phục hậu quả sau lũ, hỗ trợ nhau cùng dọn dẹp nhà cửa, môi trường. Cố lên bà con ơi!” - Đó là những dòng tin nhanh được ông Nguyễn Ngọc Oanh - trưởng thôn Yên Nông liên tục cập nhật lên nhóm zalo cho những hộ vùng trũng thấp để các gia đình nắm tình hình mưa lũ, trong đợt thiên tai xảy ra vào cuối tháng 10/2025.

Trong khó khăn, thiên tai càng thấy rõ hơn vai trò của những cán bộ thôn như ông Oanh và ban công tác mặt trận từ xã đến cơ sở. Vừa cập nhật, đăng tải thông tin liên tục vừa nắm bắt, đi xuống trực tiếp để ứng cứu, hỗ trợ bà con. Chưa yên tâm, họ còn sử dụng loa cầm tay kêu gọi, nhắc nhở người dân bảo đảm an toàn. Cũng nhờ chủ động kết nối, lập nhóm zalo các hộ mà trong những đợt mưa, xả lũ sau đó, bà con cảnh giác, biết cách xử lý kịp thời nên không có thiệt hại về tài sản. Không chỉ trong đợt mưa lũ cuối tháng 10 vừa qua mà cả trước đó, nhờ thông tin đúng và kịp thời, người dân Yên Nông luôn đồng thuận với chủ trương sắp xếp tinh gọn bộ máy. Hiện tại, ngoài fanpage của UBND xã, các hội đoàn thể và từng thôn đều có nhóm zalo riêng để chuyển tải nhanh nhất những hình ảnh đẹp, việc làm ý nghĩa, tạo sức lan tỏa trong hội viên và Nhân dân.

Chị Trịnh Thị Nam, người dân thôn Yên Bái, chia sẻ: "Trước đây, người dân chúng tôi chỉ dùng điện thoại để nghe gọi, không biết quét mã hay vào mạng. Hiện nay, tại nhà văn hóa thôn được trang bị internet, sử dụng thiết bị miễn phí, chúng tôi được cán bộ, đoàn viên thanh niên, người trẻ am hiểu công nghệ cầm tay chỉ việc hướng dẫn tận tình ứng dụng các kỹ năng số như đăng nhập VNeID, thanh toán tài chính trực tuyến và biết cách tra cứu thông tin cá nhân... một cách thuận lợi".

Những câu chuyện của người dân xã Thắng Lợi chính là minh chứng cho ý nghĩa nhân văn sâu sắc của phong trào xóa mù kỹ năng số cho người dân, để ai cũng có thể tự tin bước vào không gian số. Trong thời đại mới, mỗi người dân đều được “học số”, biết sử dụng các ứng dụng công nghệ vào đời sống và sản xuất. “Học số” chính là chìa khóa mở ra cánh cửa tri thức, cơ hội làm kinh tế, tiếp cận dịch vụ công và hỗ trợ nhau trong ứng phó với thiên tai thuận lợi và an toàn hơn. Ở Thắng Lợi, phong trào “Bình dân học vụ số” mang chủ đề: “Mỗi người dân - Một tài khoản số - Một kỹ năng số” hướng tới mục tiêu phổ cập kỹ năng số cơ bản cho toàn dân, đặc biệt là người cao tuổi, phụ nữ.

Ông Lê Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Thắng Lợi, cho biết: "Đến cuối năm 2025, chúng tôi đảm bảo 100% người dân trong độ tuổi lao động sẽ có kiến thức cơ bản về CĐS, biết sử dụng thiết bị thông minh để khai thác dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử, mua sắm trực tuyến; 95% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong khu vực công có hiểu biết về CĐS, kiến thức và kỹ năng số, sử dụng được các nền tảng, dịch vụ số phục vụ công việc; 100% học sinh trung học được trang bị kiến thức, kỹ năng số để phục vụ học tập, nghiên cứu và sáng tạo, có kỹ năng an toàn trong học tập và tương tác xã hội trong môi trường số. 90% người dân trong độ tuổi trưởng thành có tri thức cơ bản về CĐS, có kỹ năng số, sử dụng được thiết bị thông minh để khai thác thông tin, sử dụng nền tảng, dịch vụ số thiết yếu, biết bảo vệ bản thân trên môi trường số; 80% người lao động trong các doanh nghiệp, HTX có kiến thức cơ bản về công nghệ số, có kỹ năng số, sử dụng được thiết bị thông minh để phục vụ sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất lao động; các tiểu thương ở chợ xã đều có tài khoản hoặc mã QR thanh toán. Từng đoàn thể như: hội LHPN, hội nông dân, đoàn thanh niên trong xã đều được giao chỉ tiêu, góp phần đưa kỹ năng số vào từng ngõ xóm, từng hộ dân".

Phong trào “Bình dân học vụ số” tại xã Thắng Lợi không chỉ giúp người dân bắt kịp xu thế công nghệ mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, cải cách hành chính, phát triển kinh tế số và xã hội số ở địa phương. Với cách làm sáng tạo, sát thực tiễn, phong trào “Bình dân học vụ số” chắc chắn sẽ lan tỏa, trở thành động lực quan trọng để xây dựng xã hội số ngay từ cơ sở.

Bài và ảnh: Khánh Phương