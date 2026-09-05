Mở hướng phát triển cho du lịch sự kiện và chuyên đề

Với chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch được duy trì tổ chức hiệu quả trong những năm gần đây, du lịch sự kiện và chuyên đề đang dần trở thành hướng phát triển sản phẩm mới của tỉnh. Việc kết nối các sự kiện với di sản, nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng và trải nghiệm địa phương được kỳ vọng tạo thêm lựa chọn cho du khách, đồng thời mở rộng không gian phát triển du lịch “Hương sắc bốn mùa”.

Lễ hội Lam Kinh hằng năm thu hút đông đảo Nhân dân và du khách thập phương.

Hướng tới Lễ hội Lam Kinh năm 2026 (ngày 21 - 22/8 âm lịch), các doanh nghiệp lữ hành đang khẩn trương xây dựng chương trình tour gắn với sự kiện. Đáng chú ý, cùng với tour chuyên đề văn hóa - lịch sử, các chương trình kết nối nghỉ dưỡng biển - lễ hội - du lịch cộng đồng, city tour - lễ hội... được doanh nghiệp quan tâm triển khai. Bà Nguyễn Hà Phương, Giám đốc Kinh doanh VNPlus Travel (phường Hạc Thành) cho biết: “Lễ hội Lam Kinh năm 2026 là một trong những sự kiện quan trọng trong năm, vì vậy doanh nghiệp dự kiến sẽ xây dựng chùm tour với khoảng 15 hành trình kết nối lễ hội với các điểm đến nội tỉnh. Tùy từng nhóm khách, hành trình có thể diễn ra trong ngày hoặc kéo dài tới 3 ngày 2 đêm, kết hợp tham dự lễ hội với nghỉ dưỡng tại các khu du lịch biển, trải nghiệm làng nghề, tìm hiểu đời sống cộng đồng và thưởng thức ẩm thực địa phương”.

Theo bà Nguyễn Hà Phương, để các tour gắn với Lễ hội Lam Kinh năm 2026 thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách, doanh nghiệp cần được tiếp cận sớm thông tin về thời gian, nội dung và quy mô chương trình. Đây là cơ sở để xây dựng lịch trình, kết nối dịch vụ lưu trú, ăn uống, vận chuyển và chủ động giới thiệu sản phẩm đến khách hàng. Với những sự kiện có sức hút ổn định như Lễ hội Lam Kinh, hoàn toàn có thể phát triển đa dạng các tour chuyên đề tìm hiểu về nhân vật lịch sử, di tích, di sản văn hóa phi vật thể vùng đất Lam Sơn... Đặc biệt, có thể linh hoạt khai thác tour trong suốt thời gian trước, trong và sau lễ hội.

Thông tin từ Hiệp hội Du lịch tỉnh, trên cơ sở định hướng phát triển sản phẩm du lịch những tháng cuối năm, một số doanh nghiệp đã chủ động đề xuất phương án tổ chức famtrip, kết nối các doanh nghiệp du lịch trong nước cùng tham gia xây dựng sản phẩm du lịch sự kiện, chuyên đề. Với khách lưu trú tại khu du lịch biển, tour có thể lồng ghép chương trình tham dự sự kiện, tham quan di tích hoặc trải nghiệm du lịch cộng đồng. Trong khi đó, thị trường khách MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo) có thể lựa chọn city tour kết hợp với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, hội chợ, triển lãm và lễ hội diễn ra trong thời gian lưu trú.

Phát triển du lịch sự kiện và du lịch theo chuyên đề là một trong những giải pháp trọng tâm của tỉnh nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Những sự kiện có khả năng tăng lượng khách và mức chi tiêu đang từng bước được tổ chức tại các trọng điểm du lịch. Các lễ hội, festival, sự kiện thể thao và chương trình văn hóa - nghệ thuật... được tổ chức trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 vừa qua cho thấy, mỗi sự kiện đều có thể tạo ra những dòng khách riêng, nhất là trong thời điểm du lịch nghỉ dưỡng biển bước vào mùa thấp điểm.

Theo ông Phạm Đức Trí, Phó Giám đốc Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến du lịch tỉnh: Để thúc đẩy phát triển du lịch sự kiện và chuyên đề, việc xây dựng lịch sự kiện cần gắn với hoạt động quảng bá và kết nối doanh nghiệp. Các chương trình kết nối nghỉ dưỡng biển với lễ hội, city tour với sự kiện văn hóa, hoặc lễ hội với du lịch cộng đồng có thể phát triển theo từng mùa, từng thị trường và phù hợp với từng thị trường khách hướng tới. Trong khi đó, các giá trị di sản văn hóa, sinh thái, làng nghề, ẩm thực và đời sống cộng đồng... có thể xây dựng thành những chương trình chủ đề như: lịch sử, kiến trúc, văn hóa dân gian, nhiếp ảnh hay thể thao. Mỗi chủ đề cần gắn với lịch sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh trong năm, qua đó tăng tính hấp dẫn và đa dạng của sản phẩm.

Thực tế, mỗi một lễ hội, mỗi giải thể thao hay chương trình văn hóa - nghệ thuật, nếu được tổ chức có chiều sâu và tạo được dấu ấn riêng sẽ trở thành một “điểm hẹn” để du khách tìm đến xứ Thanh. Cùng với sự vào cuộc của các cấp, ngành, địa phương, cần có sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp trong việc phát triển sản phẩm du lịch sự kiện và chuyên đề, góp phần tạo nên những hành trình mới giàu trải nghiệm.

Bài và ảnh: Lê Anh