Mở rộng không gian cho du lịch bứt phá

Từ một địa phương sở hữu nhiều tài nguyên du lịch, Thanh Hóa đang đứng trước cơ hội tổ chức lại không gian phát triển theo hướng quy mô và chuyên nghiệp hơn. Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tiếp tục xác định du lịch là một trong năm trụ cột phát triển, đồng thời hình thành những địa bàn có khả năng trở thành hạt nhân của ngành trong giai đoạn tới. Định hướng này được đặt trong bối cảnh du lịch Thanh Hóa có bước tăng trưởng đáng kể. Năm 2025, tỉnh đón hơn 16,2 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 45.600 tỷ đồng. Kết quả này tạo nền tảng để ngành chuyển từ mục tiêu tăng lượng khách sang nâng chất lượng sản phẩm, gia tăng giá trị và phân bổ dòng khách rộng hơn giữa các khu vực.

Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông - điểm đến hấp dẫn của miền Tây xứ Thanh.

Những cực tăng trưởng đang hình thành

Với hơn 100km bờ biển, hệ thống di sản lịch sử, văn hóa phong phú cùng cảnh quan tự nhiên đa dạng, Thanh Hóa có điều kiện phát triển nhiều loại hình du lịch. Vấn đề đặt ra là tổ chức những lợi thế này thành một hệ thống điểm đến có sự liên kết, thay vì phát triển riêng lẻ. Trong định hướng mới, khu vực Sầm Sơn - Hải Tiến được xác định là trung tâm kinh tế động lực chuyên biệt về phát triển du lịch, đồng thời định hướng trở thành khu du lịch biển quốc gia. Đây là cơ sở để tiếp tục phát huy thế mạnh của dải ven biển, gắn du lịch nghỉ dưỡng với các dịch vụ vui chơi, giải trí và đô thị. Ở phía Tây, Bến En và Pù Luông được định hướng trở thành các khu du lịch quốc gia tiềm năng sau năm 2030. Hai điểm đến này mở thêm dư địa cho các sản phẩm dựa trên cảnh quan tự nhiên, sinh thái và văn hóa cộng đồng, tạo sự khác biệt so với dòng sản phẩm biển vốn đã quen thuộc. Cùng với đó, Lam Kinh, Thành Nhà Hồ và hệ thống di tích, lễ hội, giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục là nguồn tài nguyên quan trọng để phát triển du lịch lịch sử, văn hóa. Khi được kết nối với các điểm nghỉ dưỡng và sinh thái, những giá trị này có thể tạo thêm chiều sâu cho hành trình khám phá Thanh Hóa.

Cách tổ chức không gian mới cũng mở ra khả năng xây dựng những hành trình kết hợp nhiều trải nghiệm. Du khách có thể nghỉ dưỡng tại vùng biển, tham quan di sản, sau đó khám phá cảnh quan và đời sống cộng đồng ở miền núi. Qua đó, thời gian lưu trú có thể được kéo dài, đồng thời nhiều địa phương có thêm cơ hội tham gia vào chuỗi dịch vụ du lịch.

Ông Lê Xuân Thảo, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thanh Hóa cho biết: “Điều chỉnh quy hoạch lần này tạo cơ sở rất quan trọng để ngành du lịch xây dựng chiến lược phát triển dài hạn. Chúng tôi sẽ tập trung phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng cao; đa dạng hóa các loại hình từ du lịch biển, du lịch sinh thái, cộng đồng đến du lịch văn hóa, lịch sử; đồng thời tăng cường liên kết vùng, chuyển đổi số và thu hút đầu tư để nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Thanh Hóa".

Hạ tầng mở đường cho những điểm đến mới

Để các định hướng quy hoạch trở thành hiện thực, hạ tầng giao thông và khả năng kết nối giữ vai trò quan trọng. Quy hoạch du lịch vì thế được đặt trong mối quan hệ với hệ thống giao thông liên vùng, đô thị và các dự án đầu tư quy mô lớn. Tại Am Tiên, Bến En, Pù Luông cùng những khu vực giàu tiềm năng khác, việc tiếp tục hoàn thiện hạ tầng sẽ tạo điều kiện khai thác tốt hơn các nguồn tài nguyên sẵn có. Khi việc đi lại thuận lợi, những địa bàn nằm ngoài các tuyến du lịch truyền thống sẽ có thêm cơ hội đón khách, phát triển dịch vụ và thu hút đầu tư. Trưởng đại diện SunGroup khu vực Thanh Hóa, ông Dương Văn Mạnh bày tỏ: “Việc các khu vực có tiềm năng được xác định rõ trong quy hoạch sẽ tạo thêm cơ sở để doanh nghiệp nghiên cứu đầu tư, phát triển dịch vụ và cùng địa phương nâng cấp hạ tầng, nâng tầm du lịch Thanh Hóa. Quá trình này cũng cần gắn với bảo tồn tài nguyên, gìn giữ bản sắc văn hóa và tạo sinh kế cho người dân”.

Đây cũng là yêu cầu đáng lưu ý tại những nơi có hệ sinh thái và văn hóa đặc thù như Bến En, Pù Luông. Phát triển du lịch không chỉ hướng tới gia tăng lượng khách mà cần bảo vệ cảnh quan, môi trường, duy trì bản sắc và bảo đảm lợi ích của cộng đồng địa phương.

Với sự kết hợp giữa biển, di sản và thiên nhiên, Thanh Hóa đang có điều kiện hình thành chuỗi sản phẩm đa dạng trên cùng một không gian. Nếu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, các điểm đến được kết nối hiệu quả và sản phẩm được xây dựng theo hướng chuyên nghiệp, ngành du lịch có thể chuyển mạnh từ tăng trưởng về lượng sang nâng cao giá trị. Quy hoạch mới vì thế không chỉ xác lập những địa bàn ưu tiên mà còn mở ra cách tiếp cận mới trong khai thác nguồn lực du lịch. Với nền tảng hơn 16,2 triệu lượt khách trong năm 2025, cùng những định hướng phát triển mới, Thanh Hóa có thêm cơ sở để nâng tầm ngành du lịch, hướng tới mục tiêu tạo ra những điểm đến đủ sức “giữ chân” du khách lâu hơn và đưa họ đến nhiều vùng đất hơn trong mỗi hành trình.

Bài và ảnh: Mai Phương