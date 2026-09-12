Mô hình “Bản sáng vùng biên”: Ấm áp nghĩa tình quân - dân - doanh nghiệp

Ngày 11/9, tại bản Cơm (xã Pù Nhi), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP), Công ty TNHH Idemitsu Việt Nam (IKCV) và Hội Khuyến học tỉnh tổ chức bàn giao chuỗi công trình an sinh xã hội thuộc mô hình “Bản sáng vùng biên”, đồng thời trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn.

Tham dự chương trình có đại diện Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Đại tá Lê Văn Long, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa; ông Kazutaka Yamato, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn; ông Egashira Hideaki, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Idemitsu Việt Nam; ông Vương Văn Việt, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa; cùng lãnh đạo Đồn Biên phòng Pù Nhi, cấp ủy, chính quyền địa phương và đông đảo bà con Nhân dân, học sinh bản Cơm.

Các đại biểu cắt băng khánh thành, bàn giao khu vui chơi tại điểm trường mầm non bản Cơm, xã Pù Nhi.

Năm 2026 đánh dấu năm thứ hai liên tiếp mô hình “Bản sáng vùng biên” được Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa và Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn phối hợp triển khai.

Tiếp nối những kết quả thiết thực từ năm trước, NSRP tiếp tục dành nguồn lực khoảng 550 triệu đồng hỗ trợ 4 xã biên giới gồm Pù Nhi, Tam Chung, Trung Lý và Hiền Kiệt.

Nguồn kinh phí tập trung vào các hạng mục phục vụ đời sống dân sinh: xây dựng cổng chào, bổ sung thiết bị sinh hoạt cộng đồng tại các nhà văn hóa và mua sắm trang thiết bị, đồ chơi học tập cho các điểm trường mầm non.

Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn chụp ảnh lưu niệm cùng các cô giáo và học sinh tại điểm trường mầm non bản Cơm, xã Pù Nhi.

Chương trình năm nay còn có sự tham gia đồng hành của Công ty TNHH Idemitsu Việt Nam (IKCV), một trong 4 nhà đầu tư của Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Hưởng ứng chương trình vì cộng đồng nơi biên cương, IKCV đã tài trợ 107 triệu đồng để lắp đặt 30 cột đèn năng lượng mặt trời tại các tuyến đường liên thôn thuộc bản Cơm (xã Pù Nhi) và bản Ón (xã Tam Chung).

Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Idemitsu Việt Nam trao biểu trưng tài trợ công trình đèn năng lượng mặt trời cho Ban quản lý bản Cơm.

Nhân dịp đầu năm học mới, NSRP phối hợp cùng Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa trao tặng 100 suất học bổng (2 triệu đồng/suất, tổng kinh phí 200 triệu đồng) cho con em đồng bào có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tại buổi lễ, 50 suất học bổng đầu tiên đã được trao tận tay các em học sinh nghèo vượt khó tại bản Cơm. 50 suất còn lại tiếp tục được bàn giao đến học sinh nghèo tại xã Trung Lý vào ngày 12/9.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh và đại diện Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại bản Cơm, xã Pù Nhi.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Kazutaka Yamato, Tổng Giám đốc NSRP khẳng định cam kết của doanh nghiệp trong việc đồng hành lâu dài cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương chăm lo an sinh xã hội; đồng thời hy vọng các công trình dân sinh và những suất học bổng được trao tặng sẽ mang lại lợi ích bền vững, tiếp sức cho các em học sinh nuôi dưỡng ước mơ.

Hoạt động bàn giao công trình và trao học bổng tại bản Cơm nằm trong chuỗi hoạt động ý nghĩa hướng tới chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026. Sự chung tay hiệu quả giữa lực lượng Bộ đội Biên phòng và các doanh nghiệp không chỉ góp phần làm khởi sắc diện mạo các bản vùng cao, nâng cao chất lượng đời sống bà con, mà còn bồi đắp thêm tình đoàn kết gắn bó máu thịt quân - dân nơi biên cương Tổ quốc.

Minh Quyên