Sẵn sàng cho Lễ hội Lam Kinh năm 2026

Lễ hội Lam Kinh năm 2026 diễn ra từ ngày 1 đến 3/10 (tức 21, 22, 23 tháng 8 năm Bình Ngọ) tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh và các địa điểm liên quan. Cùng với công tác tổ chức các hoạt động văn hóa, phương án bảo đảm an ninh - trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, y tế và an toàn thực phẩm đang được khẩn trương triển khai.

Lễ hội Lam Kinh năm 2026 với quy mô cấp tỉnh được tổ chức nhân kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang và 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi. Lễ khai mạc - chính lễ dự kiến diễn ra lúc 7 giờ 30 phút ngày 2/10, tại sân Rồng, Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh.

Khẩn trương chuẩn bị cho Lễ hội Lam Kinh năm 2026

Theo bà Bùi Ánh Tuyết, Phó Giám đốc Ban Quản lý di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa, công tác chuẩn bị cho lễ hội đang được các đơn vị liên quan triển khai theo kế hoạch.

Bà Bùi Ánh Tuyết (bên trái), Phó Giám đốc Ban Quản lý di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa kiểm tra công tác chuẩn bị cho Lễ hội Lam Kinh năm 2026.

Theo kế hoạch, trước giờ khai mạc, nghi thức rước kiệu vua Lê Thái Tổ và kiệu Trung Túc vương Lê Lai sẽ được tổ chức về sân Điện Lam Kinh. Trong thời gian diễn ra lễ hội, các nghi lễ tế, dâng hương được tổ chức tại các đền thờ, thái miếu, khu lăng mộ và một số di tích liên quan.

Trò Xuân Phả và các hoạt động văn hóa phi vật thể khác sẽ được tái hiện tại lễ hội.

Chương trình khai mạc gồm dâng hương, trình tấu chúc văn, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, diễn văn khai mạc và đánh trống khai hội. Phần nghệ thuật năm nay được định hướng đổi mới, xây dựng theo hướng kết nối sự kiện với nhân vật lịch sử, kết hợp ý tưởng dân gian đương đại và tăng cường các yếu tố văn hóa thời hậu Lê.

Một trong những điểm mới của lễ hội năm nay là tổ chức “Phiên chợ vùng cao", hoạt động kết hợp giới thiệu sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương với trình diễn các loại hình văn hóa dân gian, tạo thêm không gian trải nghiệm cho người dân và du khách.

Khu di tích Lam Kinh đã được các đơn vị liên quan chỉnh trang đón du khách.

Theo bà Tuyết, hoạt động này được tổ chức nhằm tạo thêm không gian trải nghiệm cho du khách bên cạnh các nghi lễ tại di tích; đồng thời kết nối không gian lịch sử, văn hóa Lam Kinh với các trò chơi, trò diễn dân gian như Trò Xuân Phả, Pôồn Pôông, Ngũ trò Viên Khê, hát chèo và các hoạt động diễn trình văn hóa phi vật thể khác.

Sau chính lễ, ngày 3/10 sẽ diễn ra lễ dâng hương làm giỗ bà Hàng Dầu trên đỉnh núi Lam Sơn. Cùng thời gian này, các hoạt động dâng hương sẽ được tổ chức tại nhiều di tích liên quan đến nhà hậu Lê và cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

Bảo đảm an toàn cho người dân, du khách khi đến Lam Kinh

Bà Bùi Ánh Tuyết cho biết thêm, để bảo đảm an toàn cho du khách, lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát, bố trí lực lượng tại các tuyến đường dẫn vào khu di tích và các điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông. Hệ thống camera giám sát được bổ sung, phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật.

Đáng chú ý, lực lượng an ninh sẽ thường xuyên kiểm tra, kiểm soát để ngăn chặn nạn trộm cắp, móc túi, gây rối trật tự công cộng và các hành vi vi phạm pháp luật.

Các phương án phòng, chống cháy nổ, bảo đảm an toàn giao thông, y tế, an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường cũng đang được triển khai, sẵn sàng phục vụ lễ hội.

Đối với xã Lam Sơn, địa phương phối hợp chuẩn bị kiệu, nhạc tế, trang phục, đội tế và đội rước kiệu phục vụ nghi lễ chính, đồng thời bố trí gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, đặc sản truyền thống, tham gia “Phiên chợ vùng cao”.

Xã Kiên Thọ phối hợp tổ chức rước kiệu từ đền thờ Trung Túc vương Lê Lai về Lam Kinh, cùng các hoạt động văn nghệ, trò chơi, trò diễn dân gian. Nghi lễ rước kiệu Lê Lai về đền thờ vua Lê Thái Tổ và sân rồng chính điện Lam Kinh dự kiến diễn ra sáng 2/10.

Du khách quốc tế tham quan Khu di tích Lam Kinh.

Cùng với công tác tổ chức, hoạt động tuyên truyền, quảng bá Lễ hội Lam Kinh năm 2026 sẽ được triển khai trên các cơ quan báo chí, hệ thống truyền thanh cơ sở, cổng thông tin điện tử và nền tảng số, gắn với kết nối các doanh nghiệp du lịch, đơn vị lữ hành nhằm thu hút du khách về với Lam Kinh.

Lễ hội Lam Kinh là hoạt động văn hóa quan trọng, góp phần tưởng niệm Anh hùng dân tộc Lê Lợi, tri ân các vua Lê, tướng sĩ và Nhân dân có công trong lịch sử; đồng thời quảng bá những giá trị văn hóa, lịch sử của vùng đất Lam Sơn đến đông đảo du khách.

Đặng Trung - Hoàng Đông