Bao giờ miền Bắc đón rét?

Bước sang tháng 11/2026, miền Bắc khi nào đón rét đậm, rét hại đầu tiên? Mùa đông năm nay có gì đáng chú ý?

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ được dự báo xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu, số ngày rét đậm, rét hại cũng phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Rét đậm, rét hại có thể xuất hiện muộn

Nhận định khí hậu ba tháng tới cho thấy, nền nhiệt trên phạm vi cả nước tiếp tục duy trì ở mức cao hơn trung bình nhiều năm.

Trong tháng 11/2026, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn từ 1-2 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Sang tháng 12/2026 và tháng 1/2027, mức chênh lệch phổ biến từ 0,5-1,5 độ C. Riêng khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, nhiệt độ trung bình cao hơn từ 1-2 độ C.

Chuẩn sai nhiệt độ trung bình tháng tại các trạm. Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia

Đối với Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, không khí lạnh được dự báo hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn, số ngày rét đậm, rét hại cũng ít hơn so với thông thường.

Dù vậy, trong thời kỳ từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027, vẫn có khả năng xảy ra các đợt rét đậm, rét hại gây giảm nhiệt độ mạnh nhưng kéo dài trong thời gian ngắn.

Trước đó, tháng 10/2026 ghi nhận nền nhiệt cao bất thường trên phạm vi cả nước, đặc biệt tại khu vực Bắc Bộ.

Nhiệt độ trung bình tháng 10 trên toàn quốc đạt 26,3 độ C, cao hơn trung bình nhiều năm 1,74 độ C. Đây là mức nhiệt độ trung bình tháng 10 cao nhất trong chuỗi số liệu quan trắc kể từ năm 1961.

Chuẩn sai nhiệt độ trung bình toàn quốc tháng 10/2026. Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia

Trên hầu khắp cả nước, nhiệt độ trung bình tháng 10 cao hơn từ 1-2 độ C so với trung bình nhiều năm. Riêng Bắc Bộ, mức chênh lệch phổ biến từ 2-3 độ C.

Đáng chú ý, 98 trạm khí tượng trên cả nước ghi nhận nhiệt độ trung bình tháng đạt hoặc vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ, trong đó có 87 trạm tại Bắc Bộ.

Ngoài ra, 61 trạm khí tượng ghi nhận nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày trong tháng 10 đạt hoặc vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ.

El Niño rất mạnh, vẫn có thể xuất hiện rét sâu

Một trong những diễn biến đáng chú ý của khí hậu những tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027 là hiện tượng El Niño tiếp tục duy trì ở cường độ rất mạnh.

Theo dự báo, từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027, xác suất El Niño duy trì cường độ rất mạnh ở mức 96%, tăng 3 điểm phần trăm so với dự báo cùng thời kỳ tháng trước.

Trong thời kỳ này, nhiệt độ trung bình trên cả nước được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm. Cùng với đó, hoạt động của không khí lạnh có khả năng yếu hơn, rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu.

Dự báo cường độ ENSO. Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia

Tuy nhiên, cơ quan khí tượng không loại trừ khả năng xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại gây giảm nhiệt độ mạnh trong thời gian ngắn.

Về diễn biến thời tiết đầu tháng 11, một đợt không khí lạnh yếu được dự báo ảnh hưởng đến miền Bắc từ đêm 1/11, khiến nhiệt độ tại Hà Nội giảm nhẹ. Trong những ngày tiếp theo, không khí lạnh có khả năng tiếp tục tăng cường.

Tuy nhiên, chưa có căn cứ xác định đây là đợt rét đậm đầu tiên của mùa đông 2026-2027.

Trước diễn biến khí hậu trong những tháng tới, cơ quan khí tượng khuyến nghị người dân và các địa phương thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết ngắn hạn từ 1-3 ngày để chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất và phương án ứng phó.

Đặc biệt, dù số ngày rét đậm, rét hại được dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm, người dân vẫn cần theo dõi các bản tin cảnh báo không khí lạnh, nhất là khi xuất hiện dự báo giảm nhiệt độ mạnh.

Nguồn: https://vtv.vn/bao-gio-mien-bac-don-ret-100261102171059089.htm