Bắc Bộ đón sóng lạnh yếu từ đêm 1/11, Nam Bộ mưa dông về chiều

Hôm nay (1/11), Bắc Bộ dự báo có nắng, đến đêm nay, do có sóng lạnh yếu xuống, nhiệt độ tại Thủ đô Hà Nội giảm nhẹ. Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng chuyển mưa dông về chiều.

Do trời ít mây và nắng liên tục, trưa, chiều nay, bầu không khí nhiều nơi ở Bắc Bộ khá nóng.

Do trời ít mây và nắng liên tục, nên trưa, chiều nay nền nhiệt nhiều phường ở Bắc Bộ như Hoàn Kiếm, Điện Biên Phủ, Hòa Bình, Bắc Giang, Từ Sơn, Phố Hiến, Chí Linh và Việt Trì ở mức cao 33-34 độ C, bầu không khí khá nóng.

Đến đêm nay, do ảnh hưởng của hội tụ gió, khu vực vùng núi từ Cao Bằng, Tuyên Quang trở sang Điện Biên, Lai Châu chuyển mưa dông rải rác. Hội tụ gió yếu nên mưa không lớn, phổ biến từ 10-20 mm, một vài nơi mưa to trên 50mm.

Sang tháng 11, thời tiết miền Bắc sẽ không còn nóng bất thường kéo dài như hồi tháng 10. Từ đêm nay, do có sóng lạnh yếu xuống, nhiệt độ tại Thủ đô Hà Nội giảm nhẹ còn 31 độ C. Đến cuối tuần sau, không khí lạnh tiếp tục tăng cường, mang đến thời tiết mát mẻ với nhiệt độ 28-30 độ C.

Ở Trung Bộ, hôm nay trạng thái thời tiết chính toàn miền là nắng. Nhiệt độ cao nhất 31-32 độ C, các phường thuộc Nghệ An, TP Huế, TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi trời nóng hơn, 33 độ C.

Tại Nam Bộ, sáng đến trưa nay trời nắng ráo. Miền Đông Nam Bộ gồm TP Hồ Chí Minh trời nóng với mức nhiệt 32-33 độ C. Miền Tây tiết trời dễ chịu hơn, nhiệt độ 29-32 độ C.

Về chiều, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng chuyển mưa dông rải rác, với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có mưa to trên 50mm. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng nguy hiểm là lốc, sét và gió giật mạnh.

Trên biển, dự báo hôm nay, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, từ Cà Mau - An Giang, ngoài khơi đặc khu Trường Sa tiếp tục có cảnh báo mưa dông, lốc xoáy, gió giật cấp 7-8. Đặc khu Hoàng Sa mưa vài nơi, gió đông đến đông bắc cấp 4.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 1/11:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng; đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng; đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Việt Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Nguồn: https://vtv.vn/bac-bo-don-song-lanh-yeu-tu-dem-1-11-nam-bo-mua-dong-ve-chieu-100261101055037233.htm