Ở đâu thấy rác là dọn

Vào sáng chủ nhật hằng tuần, màu áo xanh tình nguyện của đoàn viên thanh niên (ĐVTN) xã Thọ Lập lại có mặt ở khắp các đường làng, ngõ xóm để quét dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải.

Tuổi trẻ xã Thọ Lập ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường.

Chị Nguyễn Thị Thu Huyền, Bí thư Đoàn xã, cho biết: “Để huy động ĐVTN tham gia bảo vệ môi trường (BVMT), Đoàn xã đã đẩy mạnh tuyên truyền thông qua nhiều hình thức như hệ thống loa truyền thanh, lồng ghép nội dung tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt đoàn, hội hoặc qua các trang mạng xã hội zalo, facebook... Hưởng ứng phong trào “Ngày chủ nhật xanh”, ĐVTN trong xã đã tích cực ra quân để nhổ cỏ, phát quang bụi rậm trên các tuyến đường giao thông, làm vệ sinh các nhà bia, đài tưởng niệm liệt sĩ, khu di tích lịch sử, và tuyên truyền nâng cao ý thức BVMT “thấy rác là dọn” cho người dân. Ngoài ra, ĐVTN trong xã còn tích cực thực hiện nhiều công trình, phần việc như: đảm nhận các tuyến đường giao thông tự quản, trồng và chăm sóc cây xanh trên các tuyến đường, vẽ đường tranh bích họa... Từ đó, khẳng định vai trò của tuổi trẻ trong xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp”.

Hội LHPN xã cũng đã thực hiện nhiều việc làm thiết thực để lan tỏa phong trào BVMT trong cộng đồng dân cư, nổi bật là phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức các lớp tập huấn về công tác BVMT cho cán bộ, hội viên phụ nữ và tích cực tham gia “Ngày chủ nhật xanh” quét dọn đường làng, ngõ xóm, phát quang bụi rậm, khơi thông dòng chảy... Đồng thời, khuyến khích các chi hội phụ nữ tại các thôn chủ động đảm nhận những phần việc và triển khai các mô hình cụ thể trong công tác BVMT, như: xây dựng các tuyến đường phụ nữ tự quản, “Phân loại rác thải tại hộ gia đình”, “Phụ nữ nói không với rác thải nhựa”, “Tiết kiệm từ thu gom phế liệu"... Những mô hình, cách làm hay được hội thực hiện có hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương đã có sức lan tỏa rộng khắp, tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác BVMT trong cộng đồng.

Theo số liệu thống kê, lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn xã Thọ Lập khoảng 11,3 tấn/ngày, rác thải từ chợ và các tổ chức khác ước tính 0,95 tấn/ngày. Công tác BVMT đã được xã quan tâm chỉ đạo thực hiện với nhiều giải pháp, cách làm hiệu quả, như: Vận động người dân tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, trồng hoa, hàng rào xanh để hình thành các đoạn đường “sáng, xanh, sạch, đẹp”. Xã gắn công tác BVMT với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đưa vào nội dung hương ước, quy ước ở khu dân cư. Đồng thời, khuyến khích các tổ chức chính trị - xã hội tích cực xây dựng các mô hình tự quản về BVMT, như: “Đường hoa phụ nữ”, “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Khu dân cư tự quản BVMT”.

Địa phương cũng đã xây dựng phương án phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn với mục tiêu: Tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đảm bảo tỷ lệ được thu gom, xử lý đạt 98% vào năm 2030. Đồng thời, hoàn thiện hệ thống hạ tầng các điểm tập kết, rác thải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về BVMT, trang thiết bị, phương tiện thu gom vận chuyển được đầu tư đầy đủ, đồng bộ. Xã đang đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức tự giác thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, đổ rác thải sinh hoạt đúng giờ, đúng nơi quy định, tạo điều kiện tối đa cho phương tiện, người thực hiện thu gom; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt...

Từ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự chung tay của người dân, công tác BVMT ở xã Thọ Lập ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần lan tỏa nếp sống văn minh và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt