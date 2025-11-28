Miền Bắc đối mặt ô nhiễm không khí nghiêm trọng trong 10 ngày tới

Miền Bắc dự báo ô nhiễm không khí nghiêm trọng 10 ngày tới, PM2.5 có thể vượt ngưỡng xấu, người dân được khuyến cáo hạn chế ra đường và mang khẩu trang.

Ô nhiễm không khí tại miền Bắc được dự báo tăng mạnh trong 10 ngày tới. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã gửi công văn khẩn yêu cầu Hà Nội và sáu tỉnh lân cận gồm Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Nguyên, Ninh Bình triển khai biện pháp cấp bách để ứng phó. Chỉ số bụi mịn PM2.5 dự báo có thể vượt mức 150, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng.

Hồ Tây là một trong những khu vực có không khí trong lành nhất Thủ đô. Tuy nhiên, với những ngày ô nhiễm gia tăng, người dân thường xuyên tập thể dục như ông Đặng Văn Trình vẫn phải đeo khẩu trang để bảo vệ sức khỏe.

Ông Đặng Văn Trình – Phường Bưởi, TP Hà Nội cho biết: "Tôi thường xuyên theo dõi thông báo chất lượng không khí và mang khẩu trang. Mặc dù Hồ Tây thoáng mát, nhưng bụi mịn PM2.5 rất ảnh hưởng sức khỏe, đặc biệt người già".

Những ngày tới, hiện tượng nghịch nhiệt, lặng gió và sương mù dày sẽ làm giảm khả năng khuếch tán chất ô nhiễm, khiến tình trạng ô nhiễm năm nay có thể nghiêm trọng hơn trung bình nhiều năm. Để kiểm soát và giảm mức độ ô nhiễm, Bộ yêu cầu các địa phương tăng cường vệ sinh đường phố, phun nước rửa đường tại các trục giao thông chính, kiểm soát chặt chẽ hoạt động xây dựng và quản lý nguồn thải công nghiệp, nông nghiệp.

Bà Lưu Thị Thanh Chi – Phó Trưởng phòng Quản lý môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội chia sẻ: "Triển khai thí điểm vùng phát thải thấp để giảm ô nhiễm từ giao thông. Các công trình xây dựng cũng sẽ được yêu cầu lắp hệ thống phun sương để hạn chế bụi".

Trong 10 ngày tới, Bộ sẽ sử dụng thiết bị bay không người lái và ảnh vệ tinh để giám sát, phát hiện các điểm đốt mở và phát thải lớn gây ô nhiễm không khí.

Người dân nên theo dõi chỉ số chất lượng không khí, hạn chế ra đường khi ô nhiễm cao, đặc biệt người già, trẻ nhỏ và nhóm có bệnh lý hô hấp. Nếu ra đường, cần mang khẩu trang để bảo vệ sức khỏe.

Theo VTV