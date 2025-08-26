Mất ngủ ở người cao tuổi: Nỗi lo của nhiều gia đình Việt

Bạn có nhận thấy cha mẹ đi ngủ sớm hơn, dậy sớm hơn nhưng lại hay than “ngủ không được”, “trằn trọc suốt đêm”? Tình trạng này khá phổ biến khi lớn tuổi, nhịp sinh học thay đổi khiến giấc ngủ ngắn và chập chờn hơn.

Đáng lo ngại! Mất ngủ hiện đang là một trong những vấn đề sức khỏe thường gặp nhất ở người cao tuổi Việt Nam. Vậy làm thế nào để cha mẹ có thể tìm lại những giấc ngủ trọn vẹn?

Khi giấc ngủ không còn là "món quà" tự nhiên của tuổi già

Thế hệ cha mẹ của chúng ta đang sống trong một giai đoạn chuyển mình nhanh chóng. Họ vừa phải tiếp thu công nghệ số, vừa gánh vác trách nhiệm chăm lo con cháu, lại thêm những lo toan về kinh tế và sức khỏe bản thân.

Không khó hiểu khi càng nhiều người cao tuổi gặp phải các vấn đề về giấc ngủ, bởi họ đồng thời phải chịu nhiều tác động khác nhau:

Giảm tiết hormone melatonin, suy giảm chức năng thần kinh, mắc các bệnh lý mạn tính như tiểu đường, cao huyết áp, viêm khớp,...

Lo lắng về sức khỏe, áp lực tinh thần, môi trường sống ồn ào,...

Thói quen ít vận động, thường xuyên uống cà phê hoặc trà đặc vào buổi tối,...

Tất cả cộng lại khiến giấc ngủ – vốn dĩ là món quà tự nhiên của tuổi già – nay trở thành “thứ xa xỉ” mà không phải ai cũng còn giữ được.

Từ mất ngủ đến suy nhược: Vòng luẩn quẩn đầy nguy hại

Mất ngủ không chỉ dừng lại ở vài đêm trằn trọc. Nếu kéo dài, nó trở thành điểm khởi đầu cho một chuỗi phản ứng nguy hiểm: cơ thể suy nhược khiến giấc ngủ càng khó, mà mất ngủ lại tiếp tục làm tình trạng suy nhược nặng hơn. Cứ thế, người cao tuổi dần bị cuốn vào vòng luẩn quẩn mất ngủ – suy nhược – mệt mỏi, một vòng xoáy kéo dài và thật khó thoát!.

Ban đầu, biểu hiện thường khá nhẹ: mệt mỏi kéo dài, thiếu tập trung, cáu kỉnh bất thường – những điều tưởng chỉ là “dấu hiệu tuổi già tự nhiên”.

Khi tình trạng tiếp diễn, sự suy nhược dần rõ rệt: trí nhớ suy giảm, hệ miễn dịch yếu khiến người cao tuổi hay ốm vặt, ăn uống kém ngon miệng và sụt cân.

Đáng lo ngại nhất, mất ngủ mạn tính có thể kéo theo rối loạn tâm lý như lo âu, trầm cảm, thậm chí làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, đột quỵ.

Tin vui là vòng luẩn quẩn này hoàn toàn có thể bị chặn đứng. Với những thay đổi phù hợp trong lối sống và sự hỗ trợ từ các phương pháp tự nhiên, người cao tuổi vẫn có thể tìm lại giấc ngủ trọn vẹn và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Giải pháp ngủ ngon: Kết hợp trí tuệ cổ truyền và khoa học hiện đại

Để có được giấc ngủ chất lượng không hề khó, người cao tuổi chỉ cần duy trì thói quen sinh hoạt đều đặn và kiên trì thực hiện mỗi ngày.

Hãy đi ngủ và thức dậy đúng giờ để cơ thể tự điều chỉnh nhịp sinh học.

Giấc ngủ trưa ngắn 20-30 phút, tránh ngủ quá 1 tiếng để không ảnh hưởng đến giấc ngủ ban đêm.

Trước khi đi ngủ, nên tắt tivi và điện thoại ít nhất một giờ để não bộ được thư giãn.

Phòng ngủ cần giữ yên tĩnh, mát mẻ, đủ tối và gọn gàng, nhiệt độ phù hợp để tạo cảm giác dễ chịu.

Bên cạnh đó, chế độ ăn uống hợp lý và vận động nhẹ nhàng cũng đóng vai trò quan trọng. Cần hạn chế cà phê, trà đậm sau 15h, kết hợp tập thể dục như đi bộ, thái cực quyền và xoa bóp nhẹ nhàng thái dương và tay chân để giảm đau mỏi, dễ ngủ hơn.

Không chỉ ngày nay mà từ ngày xưa ông bà ta cũng lưu truyền nhiều bí quyết dưỡng tâm an thần tự nhiên: trà tâm sen thơm dịu, nước táo đỏ long nhãn ngọt thanh, hay nắm rau lạc tiên,... đến nay, những kinh nghiệm ấy vẫn còn nguyên giá trị.

Thế nhưng, trong nhịp sống bận rộn hiện nay, không phải gia đình nào cũng có đủ thời gian pha trà hay chuẩn bị đúng các thảo dược mỗi ngày.

Hiểu được khó khăn đó, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK) Bát Tiên Bình Đông ra đời như một “cầu nối” hoàn hảo giữa tinh hoa cổ truyền và công nghệ hiện đại:

Giúp ngủ ngon, đồng thời giúp bồi bổ cơ thể, tăng cường sức khỏe, giải pháp cho các vấn đề mất ngủ kéo dài.

Kết hợp từ 10 vị dược liệu quý như Lạc Tiên, Đương quy, Thục địa, Phục linh, Hoài sơn, Phòng đảng sâm,... - vốn là “bảo bối” ông bà ta tin dùng qua nhiều thế hệ.

Đạt chuẩn GMP, đảm bảo chất lượng và phù hợp với nhịp sống hiện đại.

Đây cũng chính là tinh thần “giao thoa thế hệ” – giữ gìn tinh hoa y học cổ truyền, kết hợp cùng công nghệ tiên tiến để mang đến cho cha mẹ giấc ngủ yên bình và sức khỏe dồi dào hơn mỗi ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Quang Trung