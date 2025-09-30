Mang trăng rằm đến với Làng trẻ em SOS Thanh Hóa

Những ngày này, khi khắp nơi đang rộn ràng chuẩn bị Tết Trung thu, cái tết của tình thân, của tuổi thơ và đoàn viên, Làng trẻ em SOS Thanh Hóa cũng đang náo nức, bận rộn hơn bao giờ hết. Đêm hội Trung thu 2025 của Làng trẻ em SOS Thanh Hóa dự kiến diễn ra vào tối 5/10, sẽ không chỉ là dịp để các em nhỏ được rước đèn, phá cỗ như bao bạn bè cùng trang lứa, mà còn là thời khắc để các em cảm nhận được tình yêu thương, sự sẻ chia từ cộng đồng để niềm vui tuổi thơ thêm trọn vẹn.

Các em nhỏ tại Làng trẻ em SOS Thanh Hóa hào hứng tập luyện múa lân chuẩn bị cho đêm hội trung thu.

“Mỗi buổi chiều em sẽ cùng các bạn tập văn nghệ cho đêm trung thu, buổi tối thì có nhóm các bạn khác sẽ tập múa lân. Đêm trung thu luôn là đêm mà em mong chờ nhất vì em sẽ được cùng các anh chị, các bạn múa hát, rước đèn và phá cỗ”, em Phạm Thị Ngọc Bích, 13 tuổi, hào hứng chia sẻ. Niềm háo hức của Bích cũng là tâm trạng chung của hơn 100 trẻ em đang sinh sống, học tập tại làng. Với các em, trung thu không chỉ là dịp được thưởng thức bánh kẹo, xem múa lân, mà còn là cơ hội để cảm nhận mình cũng đang được sống trong vòng tay yêu thương, gắn kết của cả xã hội.

Khác với những đứa trẻ khác, các em nhỏ ở Làng trẻ em SOS phần lớn không có may mắn được sống trong vòng tay cha mẹ ruột. Nhưng ở nơi đây, các em vẫn được chăm sóc, nuôi dưỡng và lớn lên trong tình yêu thương của những “người mẹ” trong làng, cùng sự đồng hành của cộng đồng xã hội. Chính vì vậy, đối với các em, trung thu không chỉ là một ngày lễ đoàn viên, vun đắp tình cảm mà còn là dịp để khích lệ các em thêm nghị lực, tự tin vươn lên trong học tập và cuộc sống. Chị Lê Vân Ly, một “người mẹ” có gần 10 năm gắn bó với Làng trẻ em SOS, chia sẻ: “Những ngày này, các con đứa nào cũng háo hức, chỉ chờ đến chiều và tối để tập văn nghệ, múa lân cho đêm hội. Ngoài ra, nếu các con thích gì, muốn ăn gì tôi cũng đều chiều theo như một món quà nhỏ để các con có thể cảm nhận được một mùa trung thu đoàn viên trọn vẹn”.

Đêm hội trung thu là một trong những dịp đặc biệt quan trọng, ý nghĩa đối với các con trong làng. Vì vậy, vào dịp này, Làng trẻ em SOS Thanh Hóa đã chủ động lên kế hoạch chuẩn bị từ sớm, từ trang trí không gian, tổ chức hoạt động, đến kết nối các nhà hảo tâm để mang đến cho các em niềm vui trọn vẹn. Ông Nguyễn Hữu Thuận, Phó Giám đốc Làng trẻ em SOS Thanh Hóa, cho biết: “Để cho các em có một đêm hội trung thu đầm ấm và đáng nhớ, chúng tôi đã tích cực triển khai xây dựng kế hoạch và hoàn thiện các phần việc trong một tháng. Chúng tôi luôn cố gắng bằng mọi nguồn lực để tổ chức cho các con một dịp lễ trung thu thật chu đáo và trọn vẹn”. Sự tận tình ấy không chỉ mang lại một mái ấm yêu thương, mà còn tiếp thêm cho các em niềm tin rằng, dù thiếu vắng tình thân ruột thịt, các em vẫn luôn có một chốn trở về, nơi chan chứa tình người.

Bên cạnh đó, đêm hội trung thu năm nay của các em sẽ có sự đồng hành của Đội Sinh viên tình nguyện Phân hiệu Đại học Y Hà Nội. Trong chương trình, đội sẽ mang đến nhiều hoạt động ý nghĩa như rước đèn, múa lân, giao lưu văn nghệ và cùng các em phá cỗ. Ngoài ra, đội còn chuẩn bị những phần quà thiết thực bao gồm bánh kẹo, đồ dùng học tập và nhu yếu phẩm để trao tặng cho các em. "Thông qua hoạt động này, chúng em hy vọng có thể mang đến cho các em nhỏ tại Làng trẻ SOS niềm vui và sự gắn kết, bên cạnh đó là khơi dậy sự quan tâm, đồng hành của xã hội đối với những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Đó cũng chính là ý nghĩa lớn nhất mà chương trình trung thu năm nay của chúng em hướng tới", sinh viên Nguyễn Thắng Thuyết, Đội trưởng Đội Sinh viên tình nguyện Phân hiệu Đại học Y Hà Nội cho biết. Không chỉ mang ý nghĩa đặc biệt với trẻ em trong làng, chương trình trung thu còn là môi trường để các bạn trẻ tình nguyện rèn luyện, trưởng thành. Tham gia vào các hoạt động từ khâu chuẩn bị đến tổ chức, các bạn sinh viên Phân hiệu Đại học Y Hà Nội sẽ có thêm trải nghiệm sống động về tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và kỹ năng tổ chức cộng đồng.

Trung thu cho trẻ em Làng trẻ em SOS Thanh Hóa là một câu chuyện đẹp về tinh thần nhân ái, trách nhiệm cộng đồng. Trong guồng quay tất bật của cuộc sống hiện đại, sự quan tâm, sẻ chia với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt chính là thông điệp nhân văn cần được lan tỏa. Đêm hội không chỉ dành riêng cho trẻ em, mà còn nhắc nhở mỗi người về giá trị của tình thân, của lòng yêu thương và sự sẻ chia. Đó là nền tảng để xây dựng một xã hội nhân ái, gắn kết và bền vững hơn.

Bài và ảnh: Phương Đỗ