Mãn nhãn màn diễn tập cứu nạn trên biển: Phản ứng thần tốc, hiệp đồng chuẩn xác

Tại bãi biển Sầm Sơn, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp cùng các đơn vị chức năng tổ chức diễn tập các phương án cứu nạn, cứu hộ và sơ cấp cứu trên biển. Trong điều kiện sóng to, gió lớn, các phương án cứu nạn được triển khai thần tốc, hiệp đồng chặt chẽ, thể hiện rõ năng lực xử lý tình huống và kỹ năng chuyên sâu của lực lượng chức năng.

Với nhiều tình huống giả định sát thực tế, buổi diễn tập đã tái hiện sinh động những kịch bản tai nạn thường gặp, đồng thời thể hiện rõ năng lực hiệp đồng, phản ứng nhanh và kỹ năng chuyên sâu của các lực lượng tham gia.

Tình huống đầu tiên giả định một gia đình 4 người gặp nạn khi tắm biển tại khu vực bãi tắm A. Sóng lớn bất ngờ đánh bật 3 người khỏi phao, cuốn trôi ra xa, trong khi người còn lại hoảng loạn, mất phương hướng.

Ngay khi phát hiện sự cố, lực lượng cứu nạn tại chốt canh lập tức phát tín hiệu cảnh báo, huy động nhân lực sẵn sàng triển khai phương án cứu hộ.

Đồng thời, hai mũi tiếp cận được triển khai linh hoạt gồm lực lượng bơi bộ và mô tô nước, nhanh chóng áp sát hiện trường để hỗ trợ nạn nhân.

Chỉ trong thời gian ngắn, các chiến sĩ đã tiếp cận nạn nhân, thả phao cứu sinh, trực tiếp dìu và đưa người gặp nạn vào bờ an toàn.

Trên bờ, lực lượng y tế nhanh chóng thực hiện sơ cấp cứu và chuyển nạn nhân đến bệnh viện.

Tình huống tiếp theo nâng cấp độ phức tạp khi nhóm 10 người bị cuốn vào dòng chảy xa bờ sau hoạt động team building. Trong điều kiện sóng lớn, gió mạnh, nhiều nạn nhân rơi vào trạng thái hoảng loạn, kiệt sức, thậm chí có người mất tích.

Trước diễn biến nguy cấp, lực lượng chức năng lập tức triển khai đồng loạt 4 mô tô nước, nhanh chóng cơ động ra hiện trường.

Đội bơi bộ được tổ chức tiếp cận các nạn nhân ở vị trí gần, kịp thời hỗ trợ và đưa vào khu vực an toàn.

Đồng thời huy động tàu của Đồn Biên phòng Sầm Sơn cùng thuyền cứu nạn tiếp cận các điểm xa bờ, bảo đảm ứng cứu toàn diện.

Sau thời gian cứu hộ khẩn trương, 8 nạn nhân được đưa vào bờ an toàn.

Hai trường hợp mất tích được xác định vị trí nhờ thiết bị bay không người lái và nhanh chóng được lực lượng lặn chuyên nghiệp tiếp cận, đưa vào bờ trong tình trạng suy kiệt và được cấp cứu kịp thời.

Toàn bộ quá trình cứu nạn diễn ra nhịp nhàng, chính xác, thể hiện rõ vai trò chỉ huy thống nhất và sự phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng: Cảnh sát PCCC và CNCH, Biên phòng, y tế và lực lượng tại chỗ.

Ở tình huống thứ ba, một du khách bị trượt chân rơi xuống vách đá cao khoảng 7m tại khu vực núi Trường Lệ. Địa hình hiểm trở, sóng lớn khiến việc tiếp cận bằng đường biển không khả thi.

Lực lượng cứu nạn nhanh chóng triển khai hai mũi trinh sát, sử dụng flycam đánh giá hiện trường và thiết lập phương án cứu hộ bằng cầu dây nghiêng - kỹ thuật chuyên sâu thường áp dụng trong địa hình phức tạp.

Chỉ sau ít phút, hệ thống ròng rọc được thiết lập hoàn chỉnh. Các chiến sĩ phối hợp nhịp nhàng, đưa cáng cứu nạn tiếp cận và di chuyển nạn nhân lên vị trí an toàn trong điều kiện gió mạnh, địa hình trơn trượt.

Nạn nhân sau đó được sơ cấp cứu và chuyển đến bệnh viện điều trị.

Ba tình huống diễn tập với cấp độ tăng dần đã cho thấy khả năng xử lý linh hoạt, hiệu quả của lực lượng cứu nạn, cứu hộ trên biển Sầm Sơn.

Dù đối mặt với điều kiện thời tiết bất lợi, sóng to, gió lớn hay địa hình phức tạp, các phương án đều được triển khai bài bản, đảm bảo an toàn tối đa cho nạn nhân.

Buổi diễn tập không chỉ là dịp kiểm tra, đánh giá năng lực tác chiến mà còn góp phần nâng cao ý thức phối hợp giữa các lực lượng, hoàn thiện quy trình xử lý sự cố, sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp trong thực tế.

Với phương châm “cứu người nhanh nhất, hiệu quả nhất”, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân và du khách tại các khu du lịch biển.

Hoàng Đông