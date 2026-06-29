Malaysia gia hạn thỏa thuận tìm kiếm máy bay mất tích MH370

Ngày 29/6, Bộ trưởng Giao thông vận tải Malaysia, ông Loke Siew Fook, thông báo Nội các nước này đã chính thức thông qua việc gia hạn thêm 12 tháng thỏa thuận tìm kiếm chiếc máy bay mất tích MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines với công ty thăm dò Ocean Infinity có trụ sở tại Anh. Quyết định này nhằm tạo điều kiện để công ty hoàn tất hoạt động tìm kiếm tại khu vực còn lại rộng 7.428,54 km2 ở vùng biển phía Nam Ấn Độ Dương.

Người dân tưởng niệm các nạn nhân trên chuyến bay MH370 của Hãng hàng không quốc gia Malaysia Airlines, tại Subang Jaya, Malaysia, ngày 3/3/2024. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Bộ trưởng Loke Siew Fook cho biết thời gian gia hạn sẽ bắt đầu từ ngày 1/7 năm nay đến hết ngày 30/6/2027. Thỏa thuận mới tiếp tục duy trì các điều khoản hiện hành, trong đó có nguyên tắc "không tìm thấy, không trả phí."

Theo đó, phía Malaysia sẽ không phải thanh toán bất kỳ khoản chi phí nào nếu công ty Ocean Infinity không tìm thấy xác máy bay. Ngược lại, nếu xác máy bay được định vị, Ocean Infinity sẽ nhận khoản thù lao trị giá 70 triệu USD.

Malaysia cho biết việc gia hạn thỏa thuận này thể hiện cam kết của chính phủ trong nỗ lực tìm kiếm câu trả lời cho sự mất tích của chiếc máy bay xấu số và mang lại sự an ủi cho thân nhân các nạn nhân. Bên cạnh đó, việc điều chỉnh thời gian cũng tính đến các cam kết thương mại mới của Ocean Infinity, đòi hỏi các thiết bị tìm kiếm chính của công ty phải được điều chuyển tạm thời sang khu vực khác trước khi quay lại thực hiện nhiệm vụ.

Dự kiến, các phương tiện và thiết bị phục vụ tìm kiếm sẽ được triển khai trở lại trong giai đoạn từ tháng 11/2026 đến tháng 4/2027, thời điểm biển lặng, thuận lợi cho việc bảo đảm an toàn và nâng cao hiệu quả của chiến dịch.

Chiếc máy bay mang số hiệu MH370 đã mất tích bí ẩn vào ngày 8/3/2014 khi đang trên hành trình từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh (Trung Quốc) với 239 người trên máy bay, trở thành một trong những bí ẩn lớn nhất của ngành hàng không thế giới.

Trước đó, Ocean Infinity đã triển khai chiến dịch tìm kiếm mới từ ngày 25/2/2025 gồm 2 giai đoạn, nhưng vẫn chưa xác định được vị trí của chiếc máy bay xấu số./.

Theo TTXVN