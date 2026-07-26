Mái ấm của những người già neo đơn

Mỗi buổi sáng, bà Lê Thị Châm, xã Yên Trường lại tập tễnh chống gậy sang các phòng bên cạnh để hỏi han sức khỏe, trò chuyện cùng với các bạn già. Những câu chuyện vui, lời động viên nhau cùng cố gắng sống vui, sống khỏe đã trở thành nguồn động viên để mỗi người vượt qua mặc cảm, vươn lên trong cuộc sống. Vui vẻ, hòa đồng là vậy, thế nhưng nhắc đến cuộc sống trước đây, bà Châm không khỏi chạnh lòng.

Cán bộ tổ công tác xã hội thường xuyên tư vấn, nắm bắt tâm tư người cao tuổi đang được chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2.

“Không lập gia đình, tôi cũng không có nhà cửa ổn định để ở, cuộc sống ngày càng khó khăn hơn khi tuổi ngày càng cao, ốm đau bệnh tật. Cũng do bị bệnh đa khớp nhiều năm nên chân, tay tôi bị co quắp, việc đi lại rất vất vả. Cùng với đó, bệnh hở van tim 3 lá buộc tôi phải duy trì thuốc hàng ngày, nhiều lúc nghĩ cũng thấy tủi thân. Tuy nhiên, từ khi vào đây ở, tôi luôn được các cô, các chú quan tâm, chăm sóc chu đáo nên cũng yên lòng”, bà Châm trải lòng.

20 năm gắn bó với Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 (đóng tại phường Sầm Sơn) là quãng thời gian bà cảm nhận rõ sự yêu thương, đùm bọc của những người sống xung quanh. Cùng với sự động viên, quan tâm tận tình của cán bộ trung tâm là sự sẻ chia, giúp đỡ của những người bạn cao tuổi từ những việc nhỏ nhất. Đối với bà Châm, đó là những nghĩa cử không thể quên, không thể đong đếm.

Là người có “thâm niên” ở trung tâm, 7 năm qua, bà Trương Thị An, xã Biện Thượng cũng luôn coi nơi đây là ngôi nhà thứ 2 của mình. Thể trạng vốn yếu từ nhỏ nên bà xác định không lập gia đình, tuy nhiên đến khi tuổi cao, sức yếu, bệnh tật triền miên, bà An cũng không thể tránh khỏi những lúc chạnh lòng khi cuộc sống ngày càng khó khăn. Năm 2006, bà An phải phẫu thuật cắt một bên thận và cách đây 4 năm phát hiện bị suy thận. Sức khỏe giảm sút khiến bà rơi vào tình trạng trầm cảm, bi quan, nghĩ rằng cuộc đời của mình đến đây là kết thúc. Tuy nhiên, suốt gần 1 tháng nằm điều trị tại bệnh viện, bà được cán bộ, nhân viên của trung tâm động viên, chăm sóc đúng phác đồ và ăn uống điều độ nên sức khỏe tốt dần lên, tinh thần lạc quan hơn và cũng chính bà là người truyền năng lượng sống tích cực đến những người xung quanh.

“Được sống trong ngôi nhà chung, mọi người đều đoàn kết, yêu thương, coi nhau như người một nhà và chúng tôi thường xuyên được cán bộ tận tình chăm sóc, ăn uống điều độ nên sức khỏe được cải thiện đáng kể, ai cũng phấn khởi”, bà An chia sẻ.

Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 hiện quản lý, chăm sóc và nuôi dưỡng 128 đối tượng, trong đó có 64 người cao tuổi - với 27 người có thể tự phục vụ, còn lại 37 người không thể tự phục vụ do bị khuyết tật nặng. Bà Lê Thị Sâm, giám đốc trung tâm cho biết: “Công tác quản lý, theo dõi và chăm sóc sức khỏe cho các cụ được trung tâm duy trì thường xuyên, liên tục. Đội ngũ cán bộ y tế tại các phòng, khoa thực hiện theo dõi tình trạng sức khỏe của người cao tuổi hàng ngày, kiểm tra mạch, nhiệt độ, huyết áp và các biểu hiện lâm sàng nhằm kịp thời phát hiện những biến đổi bất thường, các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của đối tượng để có biện pháp xử lý phù hợp”.

Bên cạnh đó, trung tâm còn quan tâm thực hiện công tác phục hồi chức năng, đặc biệt đối với đối tượng khuyết tật vận động và các đối tượng hạn chế về khả năng tự phục vụ. Phòng y tế - dinh dưỡng phối hợp với các phòng, khoa tổ chức tập luyện phục hồi chức năng phù hợp với tình trạng sức khỏe của từng người; lồng ghép các bài tập vận động, vật lý trị liệu và sử dụng trang thiết bị phục hồi chức năng nhằm cải thiện khả năng vận động, nâng cao thể trạng và chất lượng cuộc sống cho đối tượng. Đồng thời, chú trọng đời sống tinh thần cho các cụ thông qua việc tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, sinh hoạt tập thể, giao lưu văn hóa, văn nghệ phù hợp.

Mỗi người ở Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 có một hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều có điểm chung là tuổi cao, neo đơn không nơi nương tựa. Chính ngôi nhà chung này là nơi gắn kết người cao tuổi gần nhau hơn, giúp họ tìm thấy sự bình yên, sẻ chia và yêu thương với những người cùng cảnh ngộ. Cùng với đó, sự tận tâm, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhân viên đã trở thành điểm tựa để các cụ vơi bớt những khó khăn, sống những năm tháng cuối đời trong bình yên, ấm áp.

Bài và ảnh: Trung Hiếu