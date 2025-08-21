Lương Sơn xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ

Đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị: Các tổ chức Đảng, chính quyền xã Lương Sơn phải gần dân hơn, sát dân hơn, với mục tiêu cao nhất là phục vụ Nhân dân, lấy người dân làm trung tâm, là động lực để phát triển theo đúng mục tiêu hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Lương Sơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 21/8, Đảng bộ xã Lương Sơn trang trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội có đồng chí Võ Mạnh Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và 139 đại biểu đại diện cho 316 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đại biểu tham dự Đại hội thực hiện nghi thức chào cờ.

Nhiệm kỳ 2020-2025, dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song cấp ủy, chính quyền xã Lương Sơn đã huy động tối đa nguồn lực, phát huy vai trò của hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của Nhân dân, nhờ đó đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 63 triệu đồng/người, gấp 1,64 lần so với năm 2020.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Cơ cấu ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Bộ mặt nông thôn miền núi thay đổi căn bản về hạ tầng, cảnh quan và chất lượng môi trường sống.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng.

Đồng chí Nguyễn Minh Cảnh, Bí thư Đảng ủy xã Lương Sơn trình bày diễn văn khai mạc Đại hội.

Với chủ đề “Đoàn kết - kỷ cương - sáng tạo - phát triển”, Đại hội Đảng bộ xã Lương Sơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định 26 chỉ tiêu trọng tâm, với mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo; huy động hiệu quả mọi nguồn lực; quyết tâm giữ vững xã đạt chuẩn nông thôn mới, hướng tới xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường ghi nhận và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Lương Sơn đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí đề nghị, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Lương Sơn cần tập trung xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện; đổi mới phương thức lãnh đạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Đồng thời, quan tâm phát triển đảng viên mới có chất lượng, tạo nguồn bền vững cho tổ chức cơ sở Đảng.

Các tổ chức đoàn thể, tổ chức đảng phải gần dân hơn, sát dân hơn với mục tiêu cao nhất là phục vụ Nhân dân, lấy người dân làm trung tâm, là động lực để phát triển theo đúng mục tiêu hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội thành các chương trình, kế hoạch hành động, đề án sát thực tiễn; lựa chọn công việc trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt với tinh thần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thời hạn, rõ lộ trình.

Ngay sau Đại hội, BCH Đảng bộ xã Lương Sơn cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về đất đai, lâm nghiệp, nguồn lao động để phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Đặc biệt, xã Lương Sơn cần triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết “bộ tứ trụ cột” của Bộ Chính trị (số 57, 59, 66 và 68) coi đây là định hướng quan trọng để đổi mới các động lực tăng trưởng truyền thống; đồng thời khơi dậy và thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới, phấn đấu hoàn thành và vượt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hàng năm đã đề ra.

Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa địa phương; chăm lo an ninh xã hội, giải quyết việc làm. Thường xuyên quan tâm bảo đảm công tác quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy xã Lương Sơn, nhiệm kỳ 2025-2030; chỉ định đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Minh Cảnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Lương Sơn, nhiệm kỳ 2025-2030.

Khánh Phương