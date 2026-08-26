Lực lượng Dân chủ Syria tuyên bố giải thể, hoàn tất sáp nhập vào quân đội Syria

Lãnh đạo Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), Mazloum Abdi, ngày 25/8 tuyên bố lực lượng này chấm dứt hoạt động với tư cách một lực lượng quân sự độc lập, sau khi hoàn tất quá trình sáp nhập vào các đơn vị thuộc quân đội Syria.

Ông Mazloum Abdi, lãnh đạo Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd đứng đầu, phát biểu tại Cung điện Nhân dân ở Damascus vào ngày 25/8/2026. Ảnh: AFP.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Phủ Tổng thống Syria tại thủ đô Damascus, ông Abdi cho biết sau khi đạt thỏa thuận với Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa và hoàn tất quá trình hội nhập các lực lượng của SDF vào quân đội Syria, nhiệm vụ của SDF đã kết thúc.

Ông Abdi nói đây là thời điểm Syria bước vào một giai đoạn mới, tập trung vào hòa bình, ổn định và xây dựng đất nước. Ông bày tỏ hy vọng quyết định này sẽ đánh dấu bước chuyển “từ chiến trường sang xây dựng, từ thời kỳ chiến tranh sang thời kỳ hòa bình”, đồng thời hướng tới xây dựng một Syria dành cho tất cả người dân.

Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được thành lập năm 2015, do lực lượng người Kurd đóng vai trò nòng cốt, và từng kiểm soát phần lớn khu vực miền Bắc và Đông Syria. Lực lượng này là đối tác chủ chốt của Mỹ trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria.

Lãnh đạo Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), Mazloum Abdi và Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa. Ảnh: AA.

Sau khi chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ vào tháng 12/2024, Damascus và lực lượng người Kurd bắt đầu đàm phán về việc hội nhập các cơ cấu quân sự và dân sự ở khu vực Đông Bắc Syria vào bộ máy nhà nước. Hai bên đạt thỏa thuận vào tháng 1/2026 về ngừng bắn và từng bước hội nhập SDF vào các thể chế nhà nước. Tiến trình này diễn ra sau khi lực lượng chính phủ giành lại phần lớn các vùng lãnh thổ trước đây do SDF kiểm soát trong một chiến dịch quân sự hồi tháng 1.

Theo hãng thông tấn nhà nước Syria SANA, cùng ngày, Tổng thống Ahmed al-Sharaa đã tiếp ông Mazloum Abdi và phái đoàn tại Phủ Tổng thống ở Damascus. Hai bên thảo luận các vấn đề liên quan đến quá trình hội nhập vào các thể chế nhà nước Syria và những bước đi tiếp theo nhằm tăng cường sự hiện diện của nhà nước, củng cố an ninh và ổn định.

Việc SDF chấm dứt tư cách một lực lượng quân sự độc lập được xem là bước tiến quan trọng trong nỗ lực của chính quyền Damascus nhằm thống nhất các lực lượng vũ trang và củng cố quyền kiểm soát trên toàn lãnh thổ Syria sau nhiều năm xung đột.

Minh Phương

Nguồn: Tân Hoa Xã, TRT.