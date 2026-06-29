Giới đầu tư săn tìm căn hộ “tạo dòng tiền” Aura Suite tại Thanh Hóa

Aura Suite, bộ sưu tập căn hộ Studio và căn hộ 1 phòng ngủ thuộc K-Park Avenue, Khu đô thị Vinhomes Star City, đang trở thành “chìa khóa” mở ra cơ hội sinh lời hấp dẫn từ thị trường cho thuê căn hộ cao cấp tại tâm điểm phồn hoa xứ Thanh, khi địa phương này đón sóng đầu tư hàng tỷ đô.

Theo chân dòng vốn tỷ đô, săn tìm cơ hội đầu tư

Thanh Hóa đang trở thành bến đỗ hấp dẫn trong mắt các tập đoàn đa quốc gia và trong nước. Trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh đẩy mạnh kêu gọi đầu tư 173 dự án, với tổng vốn dự kiến hơn 570.000 tỷ đồng (khoảng 24 tỷ USD).

Song hành với sự bùng nổ đó là sự gia tăng nhanh chóng của cộng đồng chuyên gia, kỹ sư và quản lý cấp cao quốc tế đến làm việc, lưu trú. Nhóm khách hàng này đòi hỏi không gian sống không chỉ tiện nghi mà còn phải đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về an ninh, cảnh quan và tính riêng tư.

Với diện tích nhỏ gọn, dễ hoàn thiện và nằm trong khu đô thị có hệ tiện ích đồng bộ, bộ sưu tập Aura Suite, Vinhomes Star City chính là lời giải. Dòng căn hộ này cho phép chủ sở hữu linh hoạt đáp ứng nhu cầu thuê ở của giới chuyên gia và khách công tác trung - dài hạn, mở ra dư địa khai thác dòng tiền lớn.

Aura Suite thuộc K-Park Avenue là lời giải cho không gian sống cao cấp tại tâm điểm xứ Thanh.

Công thức sinh lời từ tài sản “nhỏ mà có võ”

Trong bài toán đầu tư căn hộ cho thuê, vốn ban đầu và chi phí vận hành là hai yếu tố quyết định tỷ suất lợi nhuận. Aura Suite giải quyết xuất sắc cả hai rào cản này nhờ lợi thế “nhỏ mà có võ”.

Với diện tích tinh gọn của dòng Studio và 1 phòng ngủ, nhà đầu tư tiết kiệm được một khoản đáng kể cho chi phí thiết kế và hoàn thiện nội thất. Trong quá trình vận hành, chi phí bảo trì và điện nước cũng được kiểm soát tốt hơn so với các căn hộ diện tích lớn, qua đó tối ưu hóa biên độ lợi nhuận hàng tháng.

Tọa độ “kim cương” của Aura Suite trên trục giao thương sầm uất bậc nhất Thanh Hóa.

Sức hấp dẫn của Aura Suite càng trở nên khó cưỡng khi xét đến đòn bẩy tài chính. Với mức giá hợp lý từ 46 triệu đồng/m2, nhà đầu tư chỉ cần bỏ ra 25% vốn ban đầu, tương đương khoảng 480 triệu đồng cho căn Studio và 600 triệu đồng cho căn 1 phòng ngủ là đã nắm trong tay một tài sản sinh dòng tiền hấp dẫn.

“Chi phí ban đầu hợp lý là lợi thế. Tôi có thể sở hữu một tài sản được bảo chứng bởi uy tín thương hiệu Vinhomes, dễ dàng cho thuê lấy dòng tiền đều đặn mà không bị áp lực vốn”, chị Lê Lan Anh, 38 tuổi, chủ nhân của căn 1 phòng ngủ tại K-Park Avenue, chia sẻ.

Chị ước tính, với thiết kế hiện đại, tiêu chuẩn vận hành khắt khe cùng tệp khách hàng mục tiêu là giới chuyên gia quốc tế, các căn hộ Aura Suite có thể thiết lập mức giá cho thuê từ 10 đến 12 triệu đồng/tháng. Đặt lên bàn cân với số vốn tự có ban đầu chỉ từ 480 triệu đồng, nhà đầu tư dễ dàng thu về dòng tiền thụ động ổn định, lên tới 120 đến 144 triệu đồng/năm.

“Trong bối cảnh các kênh đầu tư truyền thống đang nhiều biến động, một tài sản vừa có khả năng tăng lãi vốn theo chu kỳ phát triển của Thanh Hóa, vừa mang lại tỷ suất sinh lời từ cho thuê vượt trội như vậy thực sự là của hiếm trên thị trường”, chị nhận định.

Trong phân khúc căn hộ cho thuê, vị trí cũng là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng duy trì công suất khai thác.

Aura Suite sở hữu lợi thế khi tọa lạc tại tọa độ “kim cương” ngay trên Đại Lộ Hùng Vương và kề cận Nguyễn Hoàng - trục giao thương sầm uất bậc nhất Thanh Hóa. Từ đây, khách thuê dễ dàng kết nối đến các khu công nghiệp trọng điểm, trung tâm hành chính và chỉ mất 15 phút lái xe để tận hưởng những kỳ nghỉ cuối tuần tại không gian biển xanh Sầm Sơn.

Gần 30 tiện ích ngay dưới thềm nhà gia tăng sức hấp dẫn cho K-Park Avenue.

Khách thuê tại Aura Suite còn được thừa hưởng toàn bộ hệ sinh thái tiện ích đã đi vào vận hành của Vinhomes Star City. Bên cạnh đó là đặc quyền trải nghiệm gần 30 tiện ích mang đậm phong cách Hàn Quốc của K-Park Avenue ngay dưới thềm nhà: từ cổng chào Seoul Light Gate rực rỡ ánh sáng, bể bơi phong cách resort, hồ điều hòa xanh mát đến hệ thống an ninh khép kín 24/7.

Động lực tăng trưởng của toàn đại đô thị cũng là bảo chứng vững chắc. Giai đoạn 2026-2027, Vinhomes Star City dự kiến bàn giao gần 7.000 căn hộ, hình thành một cộng đồng cư dân quy mô lớn. Một khu đô thị vận hành sôi động sẽ thu hút giới chuyên gia đến sinh sống, củng cố thêm giá trị cho thuê của Aura Suite.

Theo kế hoạch, K-Park Avenue sẽ chính thức cất nóc vào tháng 8/2026 và dự kiến bàn giao vào đầu năm 2027. Nhận nhà vào lúc này, nhà đầu tư có thể chớp cơ hội hoàn thiện nội thất và đón ngay làn sóng chuyên gia mới, tối ưu hóa thời gian sinh lời của dòng vốn.

Sức hút của dự án K-Park Avenue được thể hiện rõ qua sự kiện “Tâm Điểm Phồn Vinh – Khai Mở Thịnh Vượng” vừa được tổ chức ngày 26/6 tại Vinhomes Star City Thanh Hóa. Sự kiện đã thu hút sự tham gia của hàng trăm nhà đầu tư, khách hàng và đối tác chiến lược - minh chứng trực quan cho sức hút của dòng sản phẩm Aura Suite giữa thị trường đang lên cơn sốt.

Đông đảo khách hàng, nhà đầu tư và đối tác chiến lược tham dự sự kiện “Tâm điểm phồn Vinh - Khai mở thịnh vượng”.

Với dòng vốn lớn đã neo đậu vào Thanh Hóa cùng hệ sinh thái Vinhomes ngày càng hoàn thiện, Aura Suite không còn đơn thuần là nơi an cư, mà đang định vị một tài sản tạo dòng tiền thực sự giữa lòng đô thị phồn vinh bậc nhất xứ Thanh.

Giới thiệu khách mua nhà Vinhomes, nhận ngay ưu đãi 1,5% Từ nay đến hết ngày 19/9/2026, Vinhomes Star City triển khai chính sách “Thưởng người giới thiệu” dành cho toàn bộ khách hàng đang sở hữu bất động sản tại dự án. Khi giao dịch thành công, người giới thiệu sẽ nhận được mức thưởng 1,5% giá trị sản phẩm trước VAT, không giới hạn số lượng khách được giới thiệu. Đồng thời, các đội bán hàng vẫn được hưởng nguyên 100% hoa hồng môi giới theo chính sách của từng dự án.

NL