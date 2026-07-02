Thanh Hóa tăng tốc hoàn thiện mạng lưới giao thông, lấy sông Mã làm trục cảnh quan trung tâm

Việc Thanh Hóa đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông về phía bờ Nam sông Mã không chỉ nâng cao năng lực kết nối, giao thương mà còn mở rộng không gian phát triển khu vực nội đô đang quá tải, tạo nền tảng hiện thực hóa mục tiêu đưa Thanh Hóa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương sau năm 2030.

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bên cạnh các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng đô thị được xác định là một trong những động lực then chốt tạo sức bật cho tăng trưởng toàn diện của địa phương.

Ưu tiên hạ tầng kết nối, mở rộng đô thị về phía Bắc

Theo quy hoạch, đến năm 2030, Thanh Hóa phấn đấu trở thành một trong những cực tăng trưởng của khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Đồng bằng sông Hồng; sau năm 2030 từng bước đáp ứng các tiêu chí để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, bên cạnh các dự án cầu đường liên vùng, Thanh Hóa tập trung đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông nội đô, tăng cường liên kết giữa các phường và mở rộng không gian phát triển đô thị.

Dự án đường gom hai bên Đại lộ Hùng Vương đoạn qua Khu đô thị Heragon City, đang được khẩn trương triển khai thi công.

Hiện tại Dự án cầu đường gom phía Bắc đại lộ Hùng Vương, nối khu đô thị Bắc cầu Hạc với khu đô thị Đông Hải dài hơn 2,3 km, nền đường rộng 25 m, kéo dài từ đường Thành Thái đến đường Trần Hưng Đạo. Khi hoàn thành vào cuối năm 2026, tuyến đường sẽ hợp nhất hệ thống đường gom hiện hữu, tách luồng xe nội bộ khỏi trục xuyên tâm trên Đại lộ Hùng Vương, qua đó giảm áp lực cho các nút giao lớn và nâng cao năng lực khai thác.

Song song đó, dự án cầu đường gom phía Bắc Đại lộ Hùng Vương bắc qua kênh Bến Thủy cũng đang hoàn thiện các thủ tục để khởi công vào cuối năm 2026. Được đầu tư với mặt cắt rộng 21,1 m, kết cấu ba nhịp cùng hai nút giao, công trình sẽ mở thêm hướng lưu thông từ khu vực ven sông Mã về phía phố cũ theo hướng Bệnh viện Đa khoa Thanh Hà, góp phần chia sẻ lưu lượng phương tiện cho cầu Sâng và đường Trần Hưng Đạo - Trường Thi vốn thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm.

Đáng chú ý, theo phương hướng phát triển mạng lưới giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tuyến Trường Thi - Hàm Rồng dài khoảng 4,5 km cũng được định hướng lên đường đô thị, đồng thời mở rộng lên quy mô 6 làn xe. Khi hoàn thành, công trình sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Hàm Rồng với các phường lân cận. Đồng thời, mở rộng không gian an cư về phía sông Mã, hình thành mạng lưới kết nối liên hoàn giữa trung tâm hành chính, các khu dân cư hiện hữu và các khu đô thị mới.

Cơ hội cho các khu đô thị ven sông Mã

Theo các chuyên gia quy hoạch, các trục đường luôn là yếu tố tạo sức bật cho thị trường bất động sản. Khi khả năng liên kết được cải thiện, dòng cư dân, thương mại và dịch vụ sẽ dịch chuyển theo các hành lang kết nối mới, kéo theo giá trị sử dụng đất cũng như tiềm năng khai thác thương mại gia tăng.

Sở hữu vị trí trung tâm phường Hàm Rồng, Heragon City là khu đô thị hưởng lợi từ tuyến đường gom đại lộ Hùng Vương và định hướng mở rộng đường Trường Thi giúp thông trục giao thương với Trần Hưng Đạo.

Heragon City là khu đô thị hưởng lợi từ tuyến đường gom Đại lộ Hùng Vương.

Bên cạnh lợi thế vị trí, sau hơn hai tháng mở bán, dự án này đã hoàn thiện hạ tầng nội khu, bắt đầu bàn giao thực địa cho những khách hàng đầu tiên, hoàn tất các thủ tục để sang tên sổ đỏ cho chủ sở hữu. Tiến độ triển khai nhanh chóng cùng pháp lý minh bạch là những yếu tố được nhiều nhà đầu tư quan tâm trong bối cảnh thị trường ngày càng ưu tiên các sản phẩm có giá trị thực.

Một điểm nhấn khác của dự án là tuyến phố lễ hội sôi động, thu hút lượng lớn khách tham quan vào mỗi dịp cuối tuần. Dòng khách ổn định góp phần gia tăng sức sống thương mại cho các dãy shophouse trong khu đô thị, mở ra cơ hội khai thác kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ, ẩm thực và lưu trú.

Theo đánh giá của giới đầu tư, khi các công trình giao thông trọng điểm lần lượt hoàn thành, những dự án nằm trên các trục kết nối chiến lược sẽ có thêm dư địa gia tăng giá trị và thanh khoản. Trong lộ trình mở rộng đô thị về phía sông Mã, Heragon City được đánh giá là một trong những dự án hưởng lợi từ quá trình hoàn thiện này. Lợi thế vị trí, tiến độ triển khai cùng hệ thống tiện ích đã hình thành được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho một cộng đồng cư dân mới, đồng thời gia tăng giá trị khai thác và đầu tư trong dài hạn.

Heragon City: Sông dệt phồn vinh - Đất thêu phú quý Một sản phẩm được phát triển bởi MBLand Đại lý phân phối chính thức: Mai Việt Land, Duy Tùng Land, FAM GROUP, 3SLand, STDC, Crown Realty, Home Plus, AVA Holdings, Bất Động Sản Bắc Bộ, Cen Land, MDV, An Quý Hưng Địa chỉ: Phường Hàm Rồng, Tỉnh Thanh Hóa CSKH: 024.9995.9888 Email: cskh@heragoncity.vn Website: heragoncity.vn

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