Tòa ODT 7.4 - Tâm điểm dự án NOXH SJ Town chính thức lộ diện

Được đánh giá là một trong những tòa chung cư được nhiều khách hàng mong đợi nhất tại dự án, ODT.7.4 chính thức được giới thiệu đến khách hàng với nhiều ưu điểm nổi bật, hứa hẹn trở thành tâm điểm an cư mới của cộng đồng cư dân SJ Town.

Mặt bằng tổng thể tòa ODT 7.4.

Điểm cộng lớn nhất của ODT 7.4 chính là vị trí đắc địa khi tọa lạc ngay trên trục đường chính huyết mạch của khu đô thị, giúp cư dân dễ dàng kết nối với hệ thống tiện ích trung tâm nội khu cũng như di chuyển thuận lợi tới các khu vực lân cận. Đây cũng là lý do tòa tháp được ví như “trái tim” của toàn dự án.

Không chỉ sở hữu vị trí thuận lợi, ODT 7.4 còn gây ấn tượng với tầm nhìn khoáng đạt, đón trọn ánh sáng tự nhiên và gió trời. Thiết kế này mang đến không gian sống trong lành, thoáng đãng và thư thái cho mỗi gia đình, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân tương lai.

Đặc biệt, niềm vui của khách hàng sẽ càng trọn vẹn hơn khi dự án đang được đẩy nhanh tiến độ để kịp bàn giao nhà ngay trong năm 2026. Điều này không chỉ khẳng định uy tín và năng lực triển khai của chủ đầu tư mà còn giúp khách hàng sớm hiện thực hóa giấc mơ an cư lạc nghiệp mà không phải chờ đợi quá lâu.

Với mức giá phù hợp của phân khúc nhà ở xã hội nhưng chất lượng tiệm cận dòng căn hộ thương mại, sự ra mắt của tòa OD .7.4 được xem là cơ hội để nhiều gia đình sở hữu một tổ ấm tiện nghi, hiện đại ngay trong năm nay.

Phối cảnh tổng thể dự án SJ Town.

SJ Town hiện là một trong những dự án có mức giá hấp dẫn trên thị trường khi chỉ từ hơn 600 triệu đồng, khách hàng đã có thể sở hữu căn hộ tại đây. Bên cạnh đó, dự án còn nổi bật với chính sách hỗ trợ vay vốn ưu đãi, lãi suất cố định chỉ từ 5,4%/năm. Đây là lợi thế đặc thù của loại hình nhà ở xã hội, giúp khách hàng giảm bớt áp lực tài chính hàng tháng và chủ động hơn trong kế hoạch chi tiêu dài hạn.

Khác biệt với tình trạng khan hiếm nguồn cung và quy trình tiếp cận phức tạp gây khó khăn cho khách hàng, SJ Town ghi dấu ấn bằng sự minh bạch, rõ ràng trong công tác tư vấn và tiếp nhận hồ sơ. Mọi thông tin về dự án đều được công bố đầy đủ theo quy định, giúp khách hàng an tâm lựa chọn căn hộ phù hợp với nhu cầu và mục đích sử dụng của gia đình mà không phải lo ngại về các khoản chi phí hay thủ tục phát sinh.

Đơn vị tư vấn, hướng dẫn hồ sơ thủ tục mua NOXH SJ Town: Công ty Cổ phần Bất động sản Bắc Bộ Website: https://batdongsanbacbo.vn Hotline: 0917 66 5151 Đội ngũ tư vấn sẽ hỗ trợ khách hàng tìm hiểu điều kiện mua nhà ở xã hội, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và cập nhật những thông tin mới nhất về dự án NOXH SJ Town.

NL