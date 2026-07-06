K-Park Avenue gỡ khó dòng tiền, vững đà tăng trưởng tại thị trường xứ Thanh

Trong chứng khoán, Blue-chip dùng để chỉ cổ phiếu của các doanh nghiệp đầu ngành, có nền tảng tài chính vững và khả năng tăng trưởng ổn định. Trong bất động sản, danh xưng này dành cho những tài sản được bảo chứng bởi chủ đầu tư uy tín, sở hữu sức bật tăng giá dài hạn và dòng tiền khai thác đều đặn. Hội tụ đủ các yếu tố này, K-Park Avenue tại Khu đô thị Vinhomes Star City đang được ví như mã Blue-chip sáng giá bậc nhất tại trung tâm Thanh Hóa.

Chính sách gỡ nút thắt dòng tiền cho nhà đầu tư

Với hơn 10 năm kinh nghiệm “đánh bắt xa bờ” tại các thị trường tỉnh, anh Nguyễn Quang Hòa (Hà Nội) thừa nhận, tiêu chí ưu tiên của anh với một tài sản Blue-chip không chỉ là biên độ lợi nhuận cao mà là tối ưu hóa dòng tiền đầu tư và quản trị rủi ro lãi suất.

Thay vì dồn lượng vốn lớn vào chi phí ban đầu, anh thường săn tìm những dự án có chính sách tài chính linh hoạt và đòn bẩy được kiểm soát để thảnh thơi chờ nhịp tăng giá, đồng thời đảm bảo tính thanh khoản sau này.

“Ưu tiên số một của tôi là an toàn vốn và hạn chế áp lực lãi vay, nên khi thấy K-Park Avenue có chương trình ‘Đầu tư thảnh thơi - Hưởng lợi nhuận kép’ với chính sách hỗ trợ tài chính rõ ràng, tôi quyết định tìm hiểu và chốt ngay”, anh chia sẻ.

K-Park Avenue giống mã Blue-chip sáng giá nhờ nền tảng vững chắc và tiềm năng sinh lời bền vững.

Anh Hòa cho biết, khách hàng như anh có thể chọn nhận hỗ trợ tiền thuê lên đến 360 triệu đồng trong 18 tháng để tối đa hóa hiệu suất khai thác hoặc chọn nhận chiết khấu trực tiếp lên đến 9% để giảm ngay giá vốn tại thời điểm mua. Dự án không chỉ hỗ trợ lãi suất vay mà còn “bảo hành” rủi ro bằng cam kết mức trần tối đa chỉ 9%/năm trong 24 tháng tiếp theo sau khi hết hạn hỗ trợ.

Nhờ chốt căn sớm, nhà đầu tư này nằm trong nhóm khách hàng đầu tiên nhận ưu đãi An cư tiên phong, được chiết khấu 50 triệu đồng. Đặc biệt, bài toán chi phí đầu vào càng thêm nhẹ gánh khi những khách hàng là thành viên VinClub như anh còn được nhận đặc quyền ưu đãi lên đến 1,3%, tạo lợi thế “vừa mua đã lãi”.

Không chỉ vậy, với tư cách là cư dân hiện hữu đã sở hữu sản phẩm thấp tầng tại Vinhomes Star City, anh Hòa còn được giảm trực tiếp 1,5% trên giá bán khi mua bất động sản thứ hai tại dự án. Song song với đó, anh cũng có cơ hội nhận thưởng giới thiệu tương đương 1,5% giá trị căn mới khi giới thiệu bạn bè hoặc người thân giao dịch thành công trong thời gian diễn ra chương trình, kéo dài đến hết ngày 19/9/2026.

“Cổ tức” bền vững nhờ tiến độ thần tốc, dòng tiền rõ ràng

Cùng chung tầm nhìn với anh Hòa, nhưng chị Lê Thu Hương, một nhà đầu tư tại Thanh Hóa đặc biệt quan tâm đến nguồn lợi nhuận đều đặn từ việc cho thuê. K-Park Avenue dự kiến cất nóc ngay Quý III/2026 và bàn giao sớm vào Quý I/2027.

“Nhờ chính sách hỗ trợ lãi suất lên đến 60 tháng, tôi có thể nhận nhà sớm, làm nội thất, cho thuê, thu dòng tiền trong khi vẫn không phải bận tâm về tài chính”, chị Hương chia sẻ.

Sản phẩm lọt vào “mắt xanh” của chị Hương là dòng Aura Suite (gồm căn studio và 1 phòng ngủ) nhờ tỷ suất đầu tư ban đầu hợp lý: chỉ từ khoảng 480 triệu đồng vốn tự có cho căn studio và từ 600 triệu đồng cho căn 1 phòng ngủ. Nhắm đến tệp khách là người trẻ, chuyên gia và doanh nhân, Aura Suite đáp ứng đúng cơn khát căn hộ hạng sang tại Thanh Hóa.

Chuỗi tiện ích đẳng cấp giúp tối ưu hiệu suất cho thuê đối với tệp khách chuyên gia khắt khe.

Sự tự tin của chị Hương có cơ sở vững chắc từ đà tăng trưởng của xứ Thanh. Năm 2025, GRDP Thanh Hóa tăng khoảng 8,27%, quy mô kinh tế đạt hơn 333.000 tỷ đồng, lớn nhất khu vực Bắc Trung Bộ. Dòng vốn FDI đổ về Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp hình thành nên một cộng đồng chuyên gia, kỹ sư đông đảo. Nhóm khách hàng này có tiêu chuẩn khắt khe, sẵn sàng chi trả mức giá tương xứng cho các không gian sống “all-in-one” tiện nghi, an toàn.

K-Park Avenue đáp ứng trọn vẹn nhu cầu đó nhờ tọa lạc tại giao lộ Hùng Vương - Nguyễn Hoàng, kế thừa hệ thống hơn 30 tiện ích mang phong cách Hàn Quốc, như Seoul Light Gate, K-Garden, bể bơi phong cách resort...

“Tôi ước tính một căn hộ Aura Suite có thể cho thuê với giá 10-12 triệu đồng/tháng. Cùng với gói miễn phí quản lý 24 tháng, đây có thể xem như một nguồn “cổ tức” ổn định, hỗ trợ tối ưu hiệu quả đầu tư trong những năm đầu khai thác”, chị Hương nhận định.

Tiến độ thi công thần tốc chính là bảo chứng giúp nhà đầu tư K-Park Avenue an tâm sớm nhận nhà và khai thác dòng tiền.

Bên cạnh đó, trong giai đoạn 2026 - 2027, Vinhomes Star City sẽ bàn giao lên tới gần 7.000 căn hộ, hình thành một cộng đồng cư dân quy mô lớn. Sự hiện diện của cộng đồng này sẽ biến nơi đây thành tâm điểm giao thương sầm uất bậc nhất, đồng thời tạo lực cầu nội khu mạnh mẽ đối với các hoạt động lưu trú, mua sắm và thụ hưởng dịch vụ. Đây sẽ là một trong những động lực thúc đẩy giá trị bất động sản tại K-Park Avenue tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Đặc biệt, nền tảng của một mã Blue-chip thường gắn liền với một doanh nghiệp đầu ngành. Việc được phát triển bởi thương hiệu bất động sản hàng đầu Việt Nam Vinhomes chính là tấm khiên vững chắc cho tài sản.

Với vị thế độc tôn, tiềm năng khai thác bền vững cùng sự cộng hưởng từ uy tín của chủ đầu tư Vinhomes, K-Park Avenue không chỉ là giải pháp gỡ nút thắt dòng tiền hiện tại, mà còn là một tài sản Blue-chip đáng giá, phù hợp với mục tiêu vừa bảo toàn giá trị, vừa sinh dòng tiền dài hạn.

NL