Sẵn sàng cho mùa du lịch MICE cuối năm

Những tháng cuối năm, nhu cầu tổ chức hội nghị, hội thảo, sự kiện tổng kết kết hợp nghỉ dưỡng dự báo tăng mạnh, mở ra cơ hội cho du lịch Thanh Hóa khai thác dòng khách MICE. Đón đầu thị trường này, hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh đang tích cực làm mới dịch vụ, đưa ra nhiều chính sách ưu đãi và kết nối thị trường, sẵn sàng các điều kiện đón khách.

Khách sạn Melia Vinpearl Thanh Hóa với không gian tổ chức hội nghị, hội thảo hiện đại, thu hút sự quan tâm của dòng khách MICE.

Tại Khu đô thị du lịch biển Sầm Sơn, hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng từ 3 - 5 sao đã sớm tung ra thị trường các chương trình ưu đãi dành cho khách MICE. Trong đó, dịch vụ lưu trú và nghỉ dưỡng tại một số khách sạn như: Long Thành 2, Thành Minh, Crown... giảm tới 70%; Dragon Sea và Dragon Style giảm tới 65%; Ngân Hà giảm tới 60%; Long Thành I, Hoàng Thái và Hoa Hồng I giảm tới 50%. Đối với quần thể Du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn, phòng nghỉ tiêu chuẩn 5 sao kèm buffet sáng có giá từ 1.390.000 đồng/phòng/ngày đêm. Cùng với đó là nhiều tiện ích đi kèm như âm thanh, ánh sáng, hội trường... Những mức ưu đãi hấp dẫn, linh hoạt được kỳ vọng sẽ giúp các đoàn khách có thêm lựa chọn phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả, nhất là khi kết hợp nhiều dịch vụ trong cùng một chương trình.

Cùng với các gói lưu trú, dịch vụ tổ chức tiệc cuối năm cũng được nhiều khách sạn chú trọng. Đây là thời điểm các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có nhu cầu gặp mặt, tổng kết năm, tri ân đối tác và gắn kết đội ngũ nhân viên. Nắm bắt nhu cầu đó, Anyla Sầm Sơn Hotels đã triển khai chương trình chào đón mùa tiệc cuối năm 2026, với mức ưu đãi giảm 10% trên tổng giá trị thanh toán (trước VAT) khi khách hàng tổ chức tiệc tất niên tại khách sạn. Chương trình áp dụng từ ngày 18/12/2026 - 22/1/2027. Với hệ thống sảnh tiệc sang trọng, quy mô linh hoạt, thực đơn Á - Âu phong phú và đội ngũ phục vụ chuyên nghiệp, Anyla Sầm Sơn Hotels hướng đến việc tạo không gian để các doanh nghiệp, cơ quan, hội nhóm cùng nhìn lại hành trình một năm, chia sẻ những thành quả và tăng cường sự gắn kết.

Nếu Sầm Sơn có lợi thế về không gian du lịch biển, nghỉ dưỡng thì khu vực trung tâm phường Hạc Thành hướng đến khai thác thị trường khách MICE kết hợp tham quan, mua sắm. Các cơ sở lưu trú du lịch từ 3 - 5 sao trên địa bàn hiện cơ bản đã hoàn tất chương trình dành riêng cho khách MICE. Trong đó, Khách sạn Melia Vinpearl Thanh Hóa được thị trường khách MICE “ưu tiên” lựa chọn. Với hệ thống lưu trú gồm nhiều hạng phòng, dịch vụ ẩm thực đa dạng, điểm nhấn của Melia Vinpearl Thanh Hóa còn nằm ở không gian tổ chức hội nghị, sự kiện được đầu tư bài bản. Phòng hội nghị lớn Grand Ballroom có sức chứa lên tới 1.100 khách, phòng Board Room phục vụ khoảng 100 khách. Cùng với đó là hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn hình LED hiện đại, đáp ứng yêu cầu tổ chức các chương trình có quy mô khác nhau. Sự kết hợp giữa lưu trú, ẩm thực và hội họp trong cùng một không gian giúp các đoàn khách tiết kiệm thời gian di chuyển, thuận tiện trong quá trình tổ chức chương trình. Đây cũng là lợi thế để khách sạn tiếp cận thị trường khách doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có nhu cầu tổ chức sự kiện kết hợp nghỉ dưỡng cao cấp.

Bà Lê Thị Nguyệt, Trưởng phòng Kinh doanh, Khách sạn Melia Vinpearl Thanh Hóa cho biết: “Với lợi thế là điểm đến của khách công vụ, dịp cuối năm lượng khách MICE thường chiếm phần lớn. Đây là dòng khách có khả năng chi tiêu cao, song yêu cầu dịch vụ tiêu chuẩn, chuyên nghiệp. Việc đáp ứng tốt yêu cầu của dòng khách này đòi hỏi các cơ sở lưu trú phải đặc biệt quan tâm đến chất lượng phòng nghỉ, không gian hội họp, dịch vụ ăn uống và sự chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên”.

Theo ghi nhận tại một số cơ sở lưu trú trên địa bàn phường Sầm Sơn, cùng với chuẩn bị cơ sở vật chất, các doanh nghiệp còn chú trọng mở rộng kết nối, tìm kiếm nguồn khách từ những thị trường tiềm năng. Theo ông Lê Anh Tuấn, Chủ tịch Hội Du lịch phường Sầm Sơn: “Cùng với đẩy mạnh kích cầu du lịch những tháng cuối năm, đặc biệt là dòng khách MICE, mới đây Hội Du lịch phường đã tổ chức chương trình famtrip “Về miền di sản”. Qua đó hướng đến thúc đẩy hợp tác và thu hút thị trường khách MICE tiềm năng từ tỉnh Phú Thọ và các tỉnh phía Bắc. Tuy nhiên, để thu hút được dòng khách này đến với du lịch biển Sầm Sơn trong những tháng cuối năm cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức như: sản phẩm du lịch còn đơn điệu, nguồn nhân lực chất lượng cao của một số đơn vị hạn chế, thiếu chương trình phát triển du lịch MICE chuyên nghiệp".

Mặc dù còn một số khó khăn, song với sự chuẩn bị từ hệ thống lưu trú, dịch vụ hội nghị, tiệc sự kiện đến hoạt động quảng bá, kết nối thị trường, du lịch Thanh Hóa đang có thêm những điều kiện thuận lợi để đón dòng khách MICE những tháng cuối năm. Khi giá trị nghỉ dưỡng, hội họp và trải nghiệm được kết hợp hài hòa, không chỉ các khu du lịch trọng điểm mà nhiều điểm đến khác trong tỉnh sẽ có thêm cơ hội tham gia vào chuỗi phục vụ. Qua đó, từng bước mở rộng thị trường khách, tăng nguồn thu dịch vụ và thúc đẩy hoạt động du lịch của tỉnh trong năm 2026.

Bài và ảnh: Lê Anh