Linh hoạt dự báo, mở rộng cơ hội việc làm

Trong bối cảnh thị trường lao động biến động nhanh, việc nắm bắt kịp thời thông tin về cung - cầu lao động có ý nghĩa then chốt để kết nối việc làm, ổn định an sinh xã hội. Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa đã không ngừng đổi mới công tác dự báo và cung cấp thông tin, tạo cầu nối hiệu quả giữa người lao động và doanh nghiệp.

Lao động tìm hiểu thông tin về việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa.

Đa dạng hóa kênh thông tin

Một trong những điểm nổi bật của trung tâm là chủ động, linh hoạt trong công tác thông tin thị trường lao động. Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người lao động và doanh nghiệp, trung tâm đã triển khai đồng bộ nhiều hình thức tuyên truyền, tư vấn và hỗ trợ. Từ đầu năm đến nay đã có trên 170.000 lượt người được tiếp cận thông tin về thị trường lao động, việc làm và các chính sách liên quan của trung tâm. Trong đó, hơn 130.000 lượt người tiếp cận qua các nền tảng trực tuyến như fanpage, ứng dụng zalo, kênh youtube và thư điện tử những công cụ nhanh, phổ biến và hiệu quả trong thời đại số. Cùng với đó, khoảng 48.000 lượt người được hỗ trợ trực tiếp qua điện thoại, bảng tin, maket truyền thông và tại các sàn giao dịch việc làm định kỳ, lưu động.

Sự đa dạng về hình thức truyền thông không chỉ giúp người lao động dễ dàng tiếp cận cơ hội việc làm phù hợp mà còn góp phần nâng cao nhận thức về chính sách lao động, việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, đào tạo nghề và xuất khẩu lao động. Từ đó, người lao động có thêm cơ sở lựa chọn việc làm bền vững, còn doanh nghiệp thuận lợi hơn trong công tác tuyển dụng.

Không dừng lại ở việc “mang thông tin đến người cần”, trung tâm còn chú trọng đưa dịch vụ việc làm đến gần dân hơn bằng cách ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số. Các buổi tư vấn, livestream, video hướng nghiệp được tổ chức định kỳ đã giúp người lao động, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, tiếp cận thông tin nhanh chóng, chính xác và đáng tin cậy. Đây cũng là hướng đi phù hợp trong tiến trình chuyển đổi số lĩnh vực lao động - việc làm mà tỉnh đang đẩy mạnh.

Kịp thời dự báo cung - cầu lao động

Từ nền tảng thông tin được củng cố, trung tâm tiếp tục phát huy vai trò là “bộ cảm biến” của thị trường lao động thông qua công tác thu thập và phân tích dữ liệu. Đơn vị đã khảo sát, cập nhật tình hình biến động lao động và nhu cầu tuyển dụng của 2.084 lượt doanh nghiệp, trong đó có 1.927 doanh nghiệp trong tỉnh và 157 doanh nghiệp ngoài tỉnh.

Qua khảo sát, tổng nhu cầu tuyển dụng đạt hơn 83.800 lao động, phản ánh rõ bức tranh cung - cầu việc làm tại Thanh Hóa và khu vực lân cận. Nhóm lao động phổ thông và công nhân kỹ thuật bậc sơ cấp, trung cấp chiếm tỷ lệ lớn, yêu cầu tuyển dụng chủ yếu không cần kinh nghiệm hoặc dưới một năm, mức lương phổ biến từ 8 đến dưới 10 triệu đồng/tháng. Điều này cho thấy thị trường việc làm địa phương đang vận động tích cực, phù hợp với khả năng và trình độ của đa số lao động.

Phiên giao dịch việc làm lưu động tại Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn.

Cùng với việc nắm bắt số liệu, trung tâm còn hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác tuyển dụng và truyền thông việc làm, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa hai phía cung - cầu. Các doanh nghiệp đánh giá cao sự phối hợp này, bởi thông qua trung tâm, họ tiết kiệm thời gian, chi phí và tuyển được lao động phù hợp hơn với yêu cầu sản xuất.

Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, trung tâm đã hỗ trợ đăng tin tuyển dụng cho 356 doanh nghiệp và nhà thầu có nhu cầu sử dụng lao động Việt Nam thay thế vị trí dự kiến dành cho lao động nước ngoài với tổng nhu cầu tuyển dụng là 1.604 lao động, cho thấy xu hướng tích cực trong việc ưu tiên nguồn nhân lực trong nước, nâng cao năng lực cạnh tranh của lao động Việt Nam.

Từ những kết quả này có thể thấy công tác dự báo và thu thập thông tin không chỉ dừng ở mục tiêu thống kê, mà còn hướng tới phân tích, dự báo xu hướng thị trường, giúp cơ quan quản lý nhà nước hoạch định chính sách, đồng thời tạo nền tảng dữ liệu cho doanh nghiệp và người lao động chủ động hơn trong kế hoạch tương lai.

Mở rộng cơ hội việc làm bền vững

Khi thông tin được cập nhật chính xác, việc kết nối giữa doanh nghiệp và người lao động trở nên hiệu quả hơn. Trung tâm đã duy trì mạng lưới sàn giao dịch việc làm định kỳ và lưu động, giúp đưa cơ hội việc làm đến tận các địa phương. Mỗi phiên giao dịch thu hút hàng trăm doanh nghiệp và hàng nghìn lao động, với tỷ lệ kết nối thành công cao, đặc biệt trong các lĩnh vực may mặc, giày da, điện tử và chế biến thực phẩm.

Trung tâm còn phối hợp với các trường nghề, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, chính quyền địa phương tổ chức các buổi tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm lưu động. Đây là hình thức hỗ trợ hiệu quả giúp người lao động, nhất là thanh niên nông thôn định hướng nghề nghiệp rõ ràng, nâng cao kỹ năng và khả năng tiếp cận việc làm bền vững.

Không chỉ hỗ trợ tìm việc trong nước, trung tâm còn mở rộng hợp tác với các đơn vị xuất khẩu lao động, giới thiệu cơ hội làm việc tại các thị trường có thu nhập cao như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan... Việc đa dạng hóa cơ hội giúp người lao động có thêm lựa chọn, doanh nghiệp có thêm nguồn nhân lực, còn địa phương ổn định thị trường việc làm và tăng thu nhập xã hội.

Liền mạch với chuỗi hoạt động đó, công tác chuyển đổi số được trung tâm coi là bước đi mang tính chiến lược. Các nền tảng trực tuyến không chỉ dừng ở việc cung cấp tin tuyển dụng, mà còn cho phép người lao động nộp hồ sơ online, tra cứu vị trí việc làm, đăng ký tư vấn ngay trên điện thoại. Điều này vừa tiết kiệm chi phí, vừa thể hiện một mô hình dịch vụ công hiện đại, gần dân, minh bạch và tiện ích.

Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Lê Hồng Hảo, cho biết: “Để công tác dự báo và thông tin thị trường lao động đạt hiệu quả, chúng tôi đang chuyển mạnh từ “phản ứng” sang “chủ động”, từ “thông tin” sang “phân tích và hành động”. Khi dữ liệu được chuẩn hóa, cập nhật thường xuyên và khai thác hiệu quả, mọi chính sách lao động - việc làm sẽ có cơ sở thực tiễn vững chắc hơn, giúp điều hành phát triển kinh tế - xã hội linh hoạt.

Với phương châm “Linh hoạt dự báo - mở rộng cơ hội việc làm”, trung tâm đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng mạng lưới thu thập thông tin, tăng cường hợp tác với doanh nghiệp, nâng cao năng lực dự báo chuyên sâu và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý thị trường lao động”.

Bài và ảnh: Trần Hằng