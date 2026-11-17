Thanh Hóa chủ động ứng phó với mưa lớn, rét và gió mạnh trên biển

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn số 101/CV-PTDS ngày 17/11/2026 yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và UBND các xã, phường chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với các hình thái thiên tai có thể xảy ra trong những ngày tới, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Lực lượng chức năng căng dây ngăn người và phương tiện đi qua tại một số điểm ngập tại Khu đô thị mới An Hoạch trong đợt mưa đêm 8, ngày 9/11 vừa qua. Ảnh: PV

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 19/11/2026, khu vực Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 12-15°C, vùng núi cao có nơi dưới 10°C; khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18°C.

Từ ngày 18 đến 19/11, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trên biển, từ trưa và chiều 18/11, khu vực vịnh Bắc Bộ, Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9. Từ chiều và đêm 19/11, vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8.

Trước diễn biến trên, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị các địa phương, đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, chủ động triển khai các phương án phòng, chống thiên tai phù hợp.

Đối với khu vực ven biển, các đơn vị chức năng cần thường xuyên cập nhật bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến gió mạnh trên biển; thông báo, hướng dẫn thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển chủ động phòng tránh, xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản. Đồng thời, duy trì thông tin liên lạc để kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Tại khu vực trên đất liền, các địa phương phải theo dõi chặt chẽ thông tin cảnh báo, dự báo về mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất; kịp thời thông tin đến chính quyền cơ sở và Nhân dân để chủ động các biện pháp phòng tránh.

Đặc biệt, rà soát, chủ động sơ tán người dân tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; chú trọng những địa bàn từng xảy ra sạt lở hoặc đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trong thời gian vừa qua. Đồng thời, bố trí lực lượng tại chỗ để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả nếu có sự cố xảy ra.

Các địa phương cũng cần tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các ngầm, tràn, tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết và khu vực có nguy cơ sạt lở đất; kiên quyết không để người và phương tiện đi qua những vị trí không bảo đảm an toàn. Bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để kịp thời xử lý sự cố, khắc phục ách tắc, bảo đảm giao thông trên các trục chính; chủ động triển khai các biện pháp tiêu thoát nước, chống ngập tại khu đô thị, khu công nghiệp.

Đối với các công trình đang thi công, hồ chứa và khu vực hạ du, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu kiểm tra, rà soát, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn; chủ động vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện, thủy lợi theo quy định, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du. Trong đó, đặc biệt lưu ý các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ và hồ xung yếu; chuẩn bị lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khi xảy ra tình huống bất thường.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa được giao tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, thực hiện dự báo, cảnh báo và thông tin kịp thời đến các cơ quan, đơn vị, người dân để chủ động triển khai biện pháp ứng phó. Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa cùng hệ thống thông tin cơ sở tăng cường tuyên truyền về diễn biến thời tiết, thiên tai và các biện pháp phòng tránh nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các xã, phường và đơn vị liên quan tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

LP