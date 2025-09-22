Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ thế giới không đạt mục tiêu về khí hậu

Tổng Thư ký Liên hợp quốc ngày 19/9 cảnh báo, các nỗ lực toàn cầu nhằm giữ mức tăng nhiệt độ Trái đất dưới 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp đang đi chệch hướng.

(Ảnh minh họa: AP)

Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres lên tiếng cảnh báo rằng những nỗ lực toàn cầu nhằm duy trì mức tăng nhiệt độ Trái đất không vượt quá 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp đang dần đi chệch hướng. Đây được xem là ngưỡng quan trọng nhằm ngăn chặn những tác động nghiêm trọng nhất của biến đổi khí hậu, từ thiên tai cực đoan cho tới khủng hoảng lương thực và di cư môi trường.

Ông Guterres kêu gọi các quốc gia khẩn trương công bố kế hoạch hành động khí hậu mới cho năm 2035, với phạm vi bao trùm toàn bộ các hoạt động kinh tế. Đặc biệt, người đứng đầu LHQ nhấn mạnh việc cắt giảm đáng kể lượng khí thải nhà kính trong vài năm tới là điều kiện tiên quyết để giữ cho mục tiêu 1,5 độ C còn khả thi.

Tuy nhiên, hiện nhiều quốc gia vẫn chậm trễ trong việc đưa ra lộ trình cụ thể. Thực trạng này làm dấy lên lo ngại trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa, Hội nghị lần thứ 30 của Công ước khung LHQ về biến đổi khí hậu (COP30) sẽ diễn ra tại Brazil. Dự kiến, hội nghị sẽ là dịp để cộng đồng quốc tế rà soát lại tiến độ, đồng thời đưa ra các cam kết mới có tính ràng buộc hơn.

Theo báo cáo của LHQ, năm 2024 được ghi nhận là năm nóng nhất trong lịch sử nhân loại. Cùng lúc, giới khoa học cảnh báo rằng thế giới có tới 50% khả năng vượt ngưỡng 1,5 độ C trong giai đoạn 2030 - 2035 nếu các chính sách hiện tại không thay đổi. Điều này đồng nghĩa nhân loại đang đối mặt với nguy cơ sớm bước vào kỷ nguyên khí hậu nguy hiểm, nơi các hiện tượng thời tiết cực đoan trở thành bình thường mới.

Theo VTV