Liên đoàn Yoga Thanh Hóa xếp thứ Ba tại Giải vô địch các CLB Yoga quốc gia

Sau 3 ngày tranh tài, Giải vô địch các câu lạc bộ (CLB) Yoga quốc gia, vô địch trẻ Yoga quốc gia lần V, Giải Yoga Thiếu niên và Nhi đồng toàn quốc lần VIII, năm 2026 do Liên đoàn Yoga Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tổ chức tại phường Sầm Sơn đã khép lại thành công tốt đẹp.

Các VĐV Liên đoàn Yoga Thanh Hóa thi đấu thành công tại Giải vô địch các CLB Yoga quốc gia năm 2026.

Giải đấu năm 2026 quy tụ hơn gần 200 vận động viên (VĐV) tiêu biểu đến từ 16 CLB mạnh trên cả nước, tranh tài ở 2 nội dung: Tư thế Yoga và Yoga nghệ thuật thuộc nhiều nhóm tuổi.

Theo đánh giá của Liên đoàn Yoga Việt Nam, các cuộc tranh tài tại giải có chất lượng chuyên môn cao, phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của phong trào Yoga tại các tỉnh, thành trên cả nước.

Các VĐV dự thi nội dung đồng đội 3 nam và nữ tại Giải vô địch các CLB Yoga năm 2026.

Giải vô địch các CLB Yoga quốc gia, vô địch trẻ Yoga quốc gia lần V, Giải Yoga Thiếu niên và Nhi đồng toàn quốc lần VIII năm 2026 được tổ chức tại Thanh Hóa nhằm góp phần đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, vận động đông đảo Nhân dân thường xuyên tập luyện và thi đấu nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng. Đồng thời, cổ vũ, động viên phong trào tập luyện thể dục thể thao nói chung và phong trào tập luyện Yoga nói riêng.

Các VĐV dự thi nội dung đối kháng nam tư thế công hoa sen tại Giải vô địch trẻ Yoga quốc gia lần thứ V năm 2026.

Kết thúc các nội dung thi đấu, Ban Tổ chức đã trao huy chương, cờ và cúp toàn đoàn cho các cá nhân, tập thể.

Ở Giải vô địch các CLB Yoga quốc gia năm 2026, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT thành phố Đồng Nai xếp Nhất toàn đoàn, xếp thứ Nhì là Trung tâm TDTT Phuongbica và Liên đoàn Yoga Thanh Hóa xếp thứ Ba.

Ban Tổ chức trao cúp cho 3 đơn vị dẫn đầu tại Giải vô địch các CLB Yoga quốc gia năm 2026.

Ban Tổ chức trao cờ cho 3 đơn vị dẫn đầu toàn đoàn tại giải vô địch trẻ Yoga quốc gia lần thứ V, năm 2026.

Trong khi đó, tại Giải vô địch trẻ Yoga quốc gia lần V năm 2026, các VĐV của thành phố Đồng Nai xếp thứ Nhất với 28 Huy chương Vàng (HCV), xếp thứ Nhì là đơn vị Khánh Hoà với 9 HCV, vị trí thứ Ba thuộc về đoàn Bắc Ninh 1 với 8 HCV. Đoàn chủ nhà Thanh Hóa 2 xếp thứ Tư với 4 HCV.

Duy Tính