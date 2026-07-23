Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch giải Pencak Silat châu Á 2026

Tối 22/7, tại thành phố Đồng Nai, Liên đoàn Pencak Silat thế giới (PERSILAT), Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đồng Nai cùng các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức Lễ trao thưởng giải vô địch Pencak Silat châu Á lần thứ 10 năm 2026.

Đội tuyển Pencak Silat Việt Nam đã giành đến 16 huy chương Vàng tại giải châu Á 2026. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Giải vô địch Pencak Silat châu Á lần thứ 10 năm nay diễn ra từ ngày 17-22/7, với hai nội dung thi đấu là đối kháng (Tanding) và biểu diễn (Seni).

Sau những màn tranh tài bùng nổ, đội tuyển Pencak Silat Việt Nam đã bảo vệ thành công ngôi nhất toàn đoàn với tổng cộng 16 huy chương Vàng, 7 huy chương Bạc và 2 huy chương Đồng; giải nhì thuộc về đội tuyển Indonesia và giải ba thuộc về đội tuyển Malaysia.

Đánh giá về công tác tổ chức giải đấu, ông Teddy Suratmadji, Tổng Thư ký Liên đoàn Pencak Silat thế giới cho biết ban tổ chức nước chủ nhà Việt Nam đã chuẩn bị chu đáo, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn từ khâu đón tiếp, lưu trú, ăn uống, đi lại đến các hoạt động trong thời gian diễn ra giải. Sự chuyên nghiệp và hiếu khách của nước chủ nhà giúp các vận động viên yên tâm thi đấu, cống hiến những màn tranh tài chất lượng.

Ông Teddy Suratmadji cũng ghi nhận tinh thần thi đấu nghiêm túc, tích cực của các vận động viên tham gia giải đấu. Các đoàn tham dự đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chấp hành tốt các quy định của giải, thi đấu với tinh thần thượng võ, đoàn kết và tôn trọng lẫn nhau, góp phần tạo nên thành công chung của giải đấu.

Tổng Thư ký Liên đoàn Pencak Silat thế giới cho biết, công tác tổ chức của Việt Nam được Liên đoàn Pencak Silat thế giới đánh giá cao. Đây cũng là một trong những yếu tố để Việt Nam được xem xét đưa vào danh sách các quốc gia có khả năng đăng cai các giải đấu quốc tế của Liên đoàn trong thời gian tới, trong đó có các giải dự kiến tổ chức vào cuối năm 2026./.

Theo TTXVN