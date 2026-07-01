Đội tuyển Việt Nam hoàn thiện bước cuối cùng cho ASEAN Cup 2026

Đội tuyển Việt Nam đã bước vào buổi tập cuối cùng tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam vào sáng 1/7 trước khi lên đường sang Hàn Quốc tập huấn chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik cùng các cầu thủ Việt Nam. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Phát biểu trước buổi tập, huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik đã có những chia sẻ về quá trình chuẩn bị của đội tuyển và mục tiêu mà đội đặt ra trong chuyến tập huấn sắp tới tại Hàn Quốc.

Theo ông Kim Sang-sik chuyến tập huấn tại Hàn Quốc sẽ là giai đoạn then chốt để ban huấn luyện rà soát lực lượng, hoàn thiện các phương án chiến thuật và lựa chọn đội hình tối ưu hướng tới ASEAN Cup 2026.

"Từ khi hội quân đến nay, chúng tôi chủ yếu tập trung nâng cao thể lực cho các cầu thủ. Khi sang Hàn Quốc, toàn đội sẽ dành nhiều thời gian hơn cho các bài tập chiến thuật để có sự chuẩn bị tốt nhất cho ASEAN Cup,” vị “thuyền trưởng” người Hàn Quốc cho hay.

Ông Kim Sang-sik cũng có những đánh giá về sự góp mặt của các cầu thủ nhập tịch và cầu thủ gốc Việt như Nguyễn Tài Lộc và Le Giang Patrik. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho rằng đây là những sự bổ sung chất lượng, giúp đội tuyển có thêm nhiều lựa chọn về nhân sự.

“Sự có mặt của Tài Lộc và Le Giang Patrik giúp đội tuyển mạnh hơn so với các đợt tập trung trước. Điều quan trọng là chúng tôi phải xây dựng được một tập thể gắn kết, tạo ra nhiều tổ hợp cầu thủ và lựa chọn phương án phù hợp với từng đối thủ cũng như từng trận đấu,” ông Kim Sang-sik nói.

Vị chiến lược gia này cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi tân binh Việt kiều Ngô Đăng Khoa không kịp bình phục chấn thương để tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển.

Ông nói: "Đăng Khoa còn rất trẻ và đã thể hiện được những phẩm chất tốt. Đáng tiếc là cậu ấy không thể tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển trong đợt tập trung này."

Huấn luyện viên Kim Sang-sik cho biết các cầu thủ Đỗ Duy Mạnh, Khuất Văn Khang và Ngọc Bảo mang đến tín hiệu tích cực trong quá trình hồi phục chấn thương, đồng thời hy vọng các cầu thủ sẽ sớm trở lại tập luyện trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc.

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam cũng đánh giá cao sự tiến bộ của nhiều cầu thủ trẻ như Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Ngọc Mỹ, Đinh Quang Kiệt... Ông cho rằng việc trao cơ hội cho các gương mặt trẻ không chỉ tạo ra sự cạnh tranh tích cực trong đội tuyển mà còn góp phần xây dựng lực lượng kế cận cho bóng đá Việt Nam.

"Tôi đã theo dõi nhiều trận đấu tại V-League để đánh giá các cầu thủ trẻ. Họ đều có sự tiến bộ và tiềm năng phát triển tốt," ông Kim Sang Sik chia sẻ. "Chúng tôi muốn tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh trong đội tuyển, đồng thời tìm thêm những nhân tố mới cho tương lai."

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tập huấn tại Hàn Quốc từ ngày 2/7 đến 14/7. Trong chuyến tập huấn này, “các chiến binh Sao vàng” sẽ thi đấu ba trận đấu tập với các đối thủ thuộc K-League 3, K-League 2 và K-League 1. Việc từng bước nâng độ khó cho đội tuyển giúp ban huấn luyện kiểm nghiệm lực lượng, đánh giá phong độ các cầu thủ và hoàn thiện các phương án chiến thuật trước khi bước vào ASEAN Cup 2026.

Kết thúc chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam sẽ trở về Hà Nội tiếp tục hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng thông qua trận đấu giao hữu quốc tế với Myanmar vào ngày 18/7 trên sân vận động Thái Nguyên.

Đây sẽ là màn tổng duyệt quan trọng trước khi thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup 2026 với trận ra quân trên sân khách gặp Timor Leste.

Tại Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2026-ASEAN Hyundai Cup 2026, đội tuyển Việt Nam - đương kim vô địch của giải đấu sẽ nằm ở bảng A, với các đối thủ là Singapore, Indonesia, Campuchia và Timor Leste.

Đây là bảng đấu tương đối thử thách với thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik. Trong đó, Indonesia dưới sự dẫn dắt của tân huấn luyện viên John Herdman hứa hẹn sẽ mang đến nhiều khó khăn cho “các chiến binh Sao vàng”./.

Theo TTXVN