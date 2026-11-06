LHQ kêu gọi trả tự do cho các nhân viên bị bắt giữ tại Yemen

Liên hợp quốc đã kêu gọi lực lượng Houthi tại Yemen lập tức và vô điều kiện trả tự do cho toàn bộ nhân viên của tổ chức này đang bị bắt giữ, đồng thời cung cấp thông tin xác thực về nơi giam giữ và tình trạng sức khỏe của những người liên quan.

Tin liên quan: Phiến quân Houthi ở Yemen bắt giữ 20 nhân viên Liên hợp quốc

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 5/11, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, ông Stephane Dujarric, nhấn mạnh tất cả nhân viên Liên hợp quốc bị bắt giữ tùy tiện cần được trả tự do, đặc biệt là những người đang cần được điều trị y tế khẩn cấp. Ông cũng yêu cầu lực lượng Houthi cho phép Liên hợp quốc tiếp cận những người bị giam giữ để đánh giá tình trạng sức khỏe, bảo đảm họ được chăm sóc y tế cần thiết và duy trì liên lạc thường xuyên với gia đình.

Tuyên bố cứng rắn trên được đưa ra trong bối cảnh dư luận quốc tế đặc biệt quan ngại sau việc một nhân viên thuộc cơ quan LHQ tử vong trong thời gian bị lực lượng Houthi bắt giữ. LHQ đề xuất cần tiến hành ngay một cuộc điều tra độc lập, khách quan và toàn diện nhằm làm rõ nguyên nhân, mốc thời gian, điều kiện chăm sóc y tế cũng như các yếu tố pháp lý liên quan tới vụ việc này, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

Ông Dujarric cho biết đây là nhân viên thứ hai của Liên hợp quốc tử vong khi đang bị Houthi giam giữ và kêu gọi trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho toàn bộ các nhân viên đang bị giam giữ, ước tính hơn 100 người tính từ thời điểm lực lượng Houthi gia tăng các hoạt động tấn công từ giữa năm 2024.

Trong diễn biến liên quan, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc cho biết tình trạng bất ổn tại Yemen tiếp tục khiến nhiều người dân phải rời bỏ nhà cửa. Riêng tỉnh Taiz ghi nhận gần 135.000 người phải rời bỏ nơi cư trú do tình hình bất ổn.

Liên hợp quốc đồng thời kêu gọi các bên bảo đảm an toàn cho người dân và tạo điều kiện để hoạt động cứu trợ nhân đạo được triển khai liên tục, an toàn, không bị cản trở, nhất là tại những khu vực có đông người phải di dời.

Thanh Giang