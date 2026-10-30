Yemen: Houthi tuyên bố tấn công Saudi Arabia, quân đội điều tra cáo buộc sử dụng khí độc

Lực lượng Houthi tại Yemen ngày 29/10 tuyên bố tiến hành 6 cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào các cơ sở dầu mỏ, sân bay và mục tiêu quân sự của Saudi Arabia. Trong khi đó, quân đội Yemen cho biết đang điều tra cáo buộc Houthi sử dụng đạn pháo nghi chứa chất độc tại tỉnh Taiz, khiến một số dân thường và thành viên lực lượng kháng chiến có biểu hiện nhiễm độc và ngạt thở.

Người phát ngôn quân sự của Houthi, Yahya Sarea, cho biết 3 cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào nhà máy lọc dầu Ras Tanura, các cơ sở của Tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Aramco tại Abqaiq, đều thuộc tỉnh miền Đông Saudi Arabia, và nhà máy lọc dầu Rabigh trên bờ Biển Đỏ. Hai cuộc tấn công khác sử dụng tên lửa nhằm vào Sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh và UAV nhằm vào Sân bay quốc tế King Fahd tại thành phố Dammam, tỉnh miền Đông. Ông Sarea tuyên bố cuộc tấn công bằng UAV đã gây gián đoạn hoạt động hàng không.

Ngoài ra, Houthi tuyên bố đã tấn công một trung tâm chỉ huy của lực lượng quân sự Saudi Arabia tại khu vực biên giới phía Nam, thuộc tỉnh Najran, gây thương vong cho binh sĩ và sĩ quan. Theo ông Sarea, các cuộc tấn công nhằm đáp trả những đợt không kích gần đây của Saudi Arabia vào các khu vực do Houthi kiểm soát tại Yemen.

Trước đó cùng ngày, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu cho biết hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi, trong đó 2 quả hướng về Riyadh và 1 quả hướng về tỉnh miền Đông. Những diễn biến này diễn ra trong bối cảnh hai bên liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công xuyên biên giới trong những tuần gần đây.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Yemen cho biết đang điều tra cáo buộc lực lượng Houthi sử dụng đạn pháo nghi chứa chất độc tại tỉnh Taiz, miền Tây Nam nước này, khiến một số dân thường và thành viên lực lượng kháng chiến có biểu hiện nhiễm độc và ngạt thở. Bộ này kêu gọi điều tra khẩn cấp để xác định thành phần chất được sử dụng, mức độ ảnh hưởng và trách nhiệm của các bên liên quan.

Quân đội Yemen cho biết cáo buộc trên xuất hiện trong bối cảnh Houthi tiếp tục tấn công tại Taiz, bao gồm bắn tỉa, pháo kích vào khu dân cư và phong tỏa các tuyến đường, cản trở việc tiếp cận các nhu yếu phẩm thiết yếu. Bộ Quốc phòng Yemen kêu gọi Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế hỗ trợ điều tra, đồng thời gây sức ép để mở lại các tuyến đường và bảo đảm viện trợ nhân đạo đến được với người dân.

Thanh Vân