Hội nghị tiền COP31 cảnh báo cần tăng tốc hành động chống biến đổi khí hậu

Hội nghị cấp bộ trưởng tiền Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31) tại Fiji và Tuvalu ngày 6/10 kêu gọi các nước khẩn trương tăng cường cam kết nhằm duy trì mục tiêu hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Trong tuyên bố đưa ra sau hội nghị, các bộ trưởng nhấn mạnh cần thực hiện cắt giảm phát thải sâu, nhanh chóng và bền vững nhằm hạn chế mức độ và thời gian nhiệt độ toàn cầu vượt ngưỡng 1,5 độ C.

Tuyên bố nêu rõ khi nhiệt độ toàn cầu tiến gần ngưỡng 1,5 độ C và hiện tượng El Niño diễn biến mạnh, mỗi phần nhỏ của mức tăng nhiệt đều có thể làm gia tăng tác động của biến đổi khí hậu, đồng thời tăng nguy cơ xảy ra những tổn thất và thiệt hại không thể đảo ngược đối với các cộng đồng dễ bị tổn thương.

Các đảo quốc Thái Bình Dương là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng rõ rệt của nước biển dâng. Tại Tuvalu, mực nước biển trong khoảng 30 năm tính đến năm 2023 đã tăng gần 15 cm, cao hơn khoảng hai lần mức trung bình toàn cầu trong cùng thời kỳ.

Tình trạng này đặc biệt đáng lo ngại đối với Tuvalu, quốc gia gồm nhiều đảo san hô có địa hình thấp. Nước biển quanh Tuvalu có thể tiếp tục tăng khoảng 30 cm vào năm 2050, làm gia tăng nguy cơ ngập lụt và gây sức ép lớn đối với cơ sở hạ tầng cũng như đời sống người dân.

Bên cạnh yêu cầu đẩy mạnh cắt giảm phát thải, hội nghị tiền COP31 cũng tái khẳng định quyền chủ quyền và quyền của các quốc gia trong việc duy trì các vùng biển theo luật pháp quốc tế, trong bối cảnh nước biển dâng đang có nguy cơ làm thay đổi đường bờ biển tại nhiều quốc đảo Thái Bình Dương.

Hội nghị tiền COP31 được xem là cơ hội để các nước trong khu vực thúc đẩy những ưu tiên về hạn chế mức tăng nhiệt độ, bảo vệ đại dương và tăng cường nguồn lực tài chính cho thích ứng với biến đổi khí hậu. Hội nghị nhằm tạo động lực cho các cuộc đàm phán trước COP31, dự kiến diễn ra tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, từ ngày 9-20/11.

Vân Bình