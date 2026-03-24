Lễ hội kỳ phúc Nghè Cẩm Hoàng năm 2026

Tô Hà
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 24/3, UBND xã Tây Đô long trọng tổ chức Lễ hội kỳ phúc Nghè Cẩm Hoàng năm 2026, thu hút đông đảo cán bộ, Nhân dân địa phương và du khách thập phương tham dự.

Các đại biểu tham dự lễ hội.

Tiết mục văn nghệ tại buổi lễ.

Nghè Cẩm Hoàng – còn gọi là Thành Hoàng Long Tinh – có lịch sử từ đầu thế kỷ XVII, là nơi thờ Thái tử Long Tinh và đô đốc Bác Trịnh Gia, những người có công khai khẩn đất đai, lập làng, giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân. Để ghi nhớ công lao to lớn đó, Nhân dân đã lập Nghè làm nơi thờ tự và tổ chức tế lễ hằng năm, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa.

Chủ tịch UBND xã Tây Đô Trịnh Xuân Thắng phát biểu khai mạc buổi lễ.

Trải qua nhiều biến cố lịch sử, năm 1998, Nghè Cẩm Hoàng được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa, kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh, trở thành niềm tự hào và là địa chỉ sinh hoạt văn hóa tâm linh quan trọng của địa phương.

Hằng năm, vào dịp đầu xuân, Lễ hội kỳ phúc Nghè Cẩm Hoàng được tổ chức nhằm tưởng nhớ công lao các bậc tiền nhân, cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, lễ hội còn là không gian văn hóa đặc sắc, nơi hội tụ và lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp của cộng đồng dân cư địa phương.

Nghi thức tế lễ.

Năm nay, lễ hội được tổ chức trang trọng, an toàn, với nhiều hoạt động văn hóa – tín ngưỡng phong phú, như: rước kiệu, dâng hương, tế lễ trang nghiêm. Phần hội diễn ra sôi nổi với các hoạt động văn hóa, thể thao như biểu diễn văn nghệ, thi kéo co, giao lưu bóng chuyền hơi, tạo không khí vui tươi, đoàn kết trong cộng đồng. Thông qua đó góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết cộng đồng, đồng thời quảng bá hình ảnh quê hương, thúc đẩy phát triển du lịch địa phương.

Trong bối cảnh hội nhập và đổi mới, chính quyền và Nhân dân xã Tây Đô xác định việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống là nhiệm vụ quan trọng.

Thông qua lễ hội, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường tình đoàn kết, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của Nhân dân trong xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

