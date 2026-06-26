Lấy người nộp thuế làm trung tâm - Lấy chuyển đổi số làm nền tảng

Chiều 26/6, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB) và Cơ quan Thuế (Bộ Tài chính) cùng 20 Thuế địa phương trên cả nước đã chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác tại Hà Nội. Thỏa thuận đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh trong quá trình chuyển đổi số, thực hiện kê khai, nộp thuế điện tử và tiếp cận các giải pháp tài chính - ngân hàng hiện đại.

Lãnh đạo MB Thanh Hóa và lãnh đạo Thuế tỉnh ký kết hợp tác

Lễ ký kết được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham dự của lãnh đạo của MB, Cơ quan Thuế và đại diện 20 cơ quan Thuế tại các tỉnh, thành phố trọng điểm trên cả nước, trong đó có MB Thanh Hóa.

Thỏa thuận hợp tác hướng tới mục tiêu kết nối liền mạch giữa tài khoản ngân hàng với các nền tảng thuế điện tử, góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cao tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh và hỗ trợ người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế một cách thuận tiện, an toàn.

Tại điểm cầu Thanh Hóa, tham dự lễ ký kết có lãnh đạo Thuế tỉnh, MB Thanh Hóa cùng các đơn vị trực thuộc.

Sự kiện đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hệ thống ngân hàng và cơ quan quản lý thuế: từ mô hình phối hợp thu nộp thuế truyền thống sang một hệ sinh thái tài chính - thuế số hoá toàn diện, đặt người nộp thuế làm trung tâm và lấy chuyển đổi số làm nền tảng của mọi hoạt động hợp tác.

Đại diện lãnh đạo Thuế tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại lễ ký kết

Theo nội dung ký kết, MB phối hợp với cơ quan thuế thực hiện công tác triển khai, hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh các chính sách pháp luật về thuế; phối hợp hướng dẫn doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện đăng ký và sử dụng tài khoản thanh toán tại MB để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo việc kết nối liền mạch giữa tài khoản ngân hàng với các nền tảng thuế điện tử nhằm cung cấp trải nghiệm toàn trình số dành cho doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh từ đăng ký tài khoản ngân hàng, đăng ký dịch vụ thuế, kê khai, hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Lãnh đạo Ngân hàng MB Thanh Hóa phát biểu tại lễ ký kết

Cùng với đó, MB cam kết cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng thông qua gói giải pháp tài chính toàn diện cho doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh để hỗ trợ hoàn thành nghĩa vụ thuế; cơ quan thuế và MBBank thiết lập kênh tiếp nhận thông tin, hỗ trợ kỹ thuật, giải đáp vướng mắc nhanh chóng cho doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh; 2 bên phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh tiếp cận các dịch vụ tài chính, các giải pháp do MB Bank cung cấp khi người nộp thuế thực hiện các nghĩa vụ nộp ngân sách nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và chuyển đổi số trong thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

Lễ ký kết được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 20 điểm cầu trên cả nước.

Việc ký kết phối hợp giữa MB với Cục Thuế, trong đó có MB Thanh Hóa với Thuế tỉnh Thanh Hóa góp phần vào việc đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh trong việc nắm bắt chính sách pháp luật thuế; cung cấp các giải pháp tạo thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách cũng như góp phần quan trọng vào việc chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế trên địa bàn tỉnh.

Chương trình hợp tác giữa MB và Cơ quan Thuế không chỉ hướng tới những kết quả trong ngắn hạn. Về dài hạn, hai bên kỳ vọng xây dựng một mô hình hợp tác kiểu mẫu giữa ngân hàng và cơ quan thuế tại Việt Nam - nơi dữ liệu thuế và dữ liệu tài chính được tích hợp thông minh để phục vụ người nộp thuế, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và đóng góp vào quá trình chuyển đổi số quốc gia.

MB và Cơ quan Thuế cũng cam kết mở rộng phạm vi hợp tác theo từng giai đoạn, bổ sung các tiện ích và giải pháp mới khi công nghệ và nhu cầu thực tiễn phát triển - với trọng tâm bất biến là nâng cao trải nghiệm và quyền lợi của người nộp thuế trong từng điểm chạm.

VỀ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI (MB) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB) được thành lập năm 1994, hiện là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam với 38 triệu khách hàng. Với tầm nhìn trở thành Tập đoàn tài chính số dẫn đầu, MB đã và đang xây dựng một hệ sinh thái tài chính số toàn diện gồm 8 công ty thành viên hoạt động trong các lĩnh vực: Ngân hàng (MBCambodia, MBV), chứng khoán (MBS), quản lý quỹ đầu tư (MBCapital), bảo hiểm (MIC), bảo hiểm nhân thọ (MB Life), quản lý nợ và khai thác tài sản (MBAMC), tài chính tiêu dùng (Mcredit). Sở hữu hai nền tảng số chủ lực (App MBBank và BIZ MBBank) cùng mạng lưới hơn 300 chi nhánh và phòng giao dịch, MB đang phục vụ hàng chục triệu giao dịch mỗi ngày.

Quang Trung