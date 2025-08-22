Lasuco - Nông nghiệp sạch, tiêu dùng xanh

Giữa bối cảnh thế giới đang đối diện với những thách thức to lớn về biến đổi khí hậu và yêu cầu phát triển bền vững, nông nghiệp Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế phải “xanh hóa”, giảm phát thải để duy trì đà phát triển lâu dài.

Mới đây, tại Hội nghị tham vấn “Đề án sản xuất trồng trọt giảm phát thải giai đoạn 2025-2030” do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức, Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (Lasuco) đã trở thành điểm nhấn nổi bật, được nhiều đại biểu và chuyên gia đánh giá cao nhờ mô hình nông nghiệp carbon thấp cùng những sản phẩm tiêu dùng xanh - sạch - thân thiện với môi trường.

Lãnh đạo Lasuco dự Hội nghị tham vấn “Đề án sản xuất trồng trọt giảm phát thải giai đoạn 2025-2030”

Tiên phong trong hành trình giảm phát thải

Nông nghiệp là một trong những lĩnh vực có đóng góp lớn vào phát thải khí nhà kính toàn cầu, nhưng cũng là ngành có tiềm năng lớn để cắt giảm phát thải nếu chuyển đổi theo hướng bền vững. Hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của doanh nghiệp nông nghiệp trong bức tranh chung ấy, từ nhiều năm nay, Lasuco đã sớm bắt tay vào xây dựng những vùng nguyên liệu theo tiêu chuẩn canh tác bền vững, giảm thiểu phát thải carbon và bảo tồn hệ sinh thái.

Tại hội nghị, khi chia sẻ về kinh nghiệm thực tiễn, đại diện Lasuco đã khẳng định: “Chúng tôi không chỉ làm nông nghiệp để tạo ra sản phẩm, mà quan trọng hơn là tạo ra giá trị xanh cho cộng đồng. Một cây mía ngọt không chỉ mang lại đường, mà còn mang lại hy vọng về một tương lai phát triển ít phát thải, ít tác động tiêu cực tới thiên nhiên”.

Bằng việc ứng dụng các kỹ thuật canh tác tiên tiến như tưới nhỏ giọt tiết kiệm nước, sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh thay thế dần phân bón hóa học, tái sử dụng phụ phẩm nông nghiệp, Lasuco đã góp phần giảm đáng kể lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, đồng thời gia tăng độ phì nhiêu của đất và bảo vệ nguồn nước ngầm.

Bằng việc ứng dụng các kỹ thuật canh tác tiên tiến, sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh thay thế dần phân bón hóa học, tái sử dụng phụ phẩm nông nghiệp, Lasuco đã góp phần giảm đáng kể lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, đồng thời gia tăng độ phì nhiêu của đất và bảo vệ nguồn nước ngầm

Những sản phẩm “xanh” từ đồng đất Lam Sơn

Một trong những minh chứng rõ ràng nhất cho triết lý “Nông nghiệp xanh - Sản phẩm sạch” của Lasuco chính là loạt sản phẩm đã gây ấn tượng mạnh tại hội nghị như: nước mía đóng lon, sữa gạo lứt, sữa trái cây... Không chỉ đơn thuần là sản phẩm tiêu dùng, mỗi lon nước mía, mỗi hộp sữa gạo mang trong mình câu chuyện về hành trình nông nghiệp tuần hoàn, phát triển bền vững.

Nước mía Lasuco được ép trực tiếp từ mía tươi trồng theo tiêu chuẩn vùng nguyên liệu sạch, không thuốc trừ sâu hóa học, không chất bảo quản. Sữa gạo lứt và sữa trái cây cũng tận dụng tối đa nông sản bản địa, kết hợp quy trình sản xuất hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế. Đặc biệt, toàn bộ bao bì sản phẩm đều được Lasuco thiết kế hướng tới khả năng tái chế, phân hủy dễ dàng, hạn chế tối đa gánh nặng rác thải nhựa ra môi trường.

Chia sẻ bên lề hội nghị, nhiều đại biểu tỏ ra ấn tượng với vị ngọt tự nhiên của nước mía Lasuco, sự thanh mát của sữa gạo lứt và hương vị đậm đà của sữa trái cây. “Đây không chỉ là những sản phẩm ngon, mà còn chứa đựng tinh thần trách nhiệm với môi trường và sức khỏe người tiêu dùng. Mỗi sản phẩm xanh được đưa ra thị trường, đồng nghĩa với việc chúng ta đang gieo những hạt mầm cho một nền kinh tế tuần hoàn, phát thải thấp”, một chuyên gia nhận định.

Không dừng lại ở việc tạo ra những sản phẩm đạt tiêu chuẩn xanh, Lasuco đã đặt ra mục tiêu lớn hơn: đồng hành cùng nền nông nghiệp Việt Nam đạt Net Zero - phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, phù hợp với cam kết của Việt Nam tại Hội nghị Thượng đỉnh về Biến đổi khí hậu COP26.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Lasuco đang tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào đổi mới công nghệ, số hóa quy trình sản xuất, mở rộng quy mô vùng nguyên liệu sạch, đào tạo và hỗ trợ nông dân chuyển đổi mô hình canh tác. Tại vùng nguyên liệu mía Lam Sơn, hàng nghìn hộ nông dân đã được tập huấn về kỹ thuật trồng trọt thông minh, quy trình thu hoạch - chế biến giảm lãng phí và các phương pháp tận dụng phụ phẩm để tạo năng lượng sinh học.

Ngoài ra, Lasuco còn đang phát triển các sản phẩm mới từ nguồn nguyên liệu tái chế, phụ phẩm nông nghiệp như bã mía, trấu, rơm rạ... nhằm khép kín chuỗi sản xuất và giảm thiểu phát thải ra môi trường.

Sự hiện diện và đóng góp thiết thực của Lasuco tại hội nghị tham vấn lần này được xem là tín hiệu tích cực, khẳng định ngành nông nghiệp Việt Nam hoàn toàn có khả năng chuyển đổi sang hướng phát triển bền vững, giảm phát thải nhưng vẫn mang lại giá trị kinh tế cao. Đây cũng là minh chứng cho thấy, các doanh nghiệp nông nghiệp nếu thực sự quyết tâm và có chiến lược dài hơi thì hoàn toàn có thể đóng vai trò dẫn dắt, truyền cảm hứng cho cộng đồng.

Hành trình còn dài, niềm tin còn lớn

Hơn 40 năm phát triển từ một vùng đất thuần nông ở Lam Sơn (Thanh Hóa), Lasuco đã vươn mình trở thành một doanh nghiệp có tên tuổi trong ngành mía đường Việt Nam và khu vực. Đằng sau mỗi lon nước mía, mỗi hộp sữa gạo lứt là biết bao mồ hôi, công sức của những người nông dân Lam Sơn, là tâm huyết của đội ngũ kỹ sư nông nghiệp, là chiến lược quản trị doanh nghiệp gắn chặt với các giá trị cộng đồng.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh khốc liệt, người tiêu dùng ngày càng khắt khe với các tiêu chuẩn “xanh”, “sạch”, “an toàn”, Lasuco hiểu rằng chỉ có con đường phát triển bền vững, tôn trọng thiên nhiên và gìn giữ tài nguyên đất, nước, con người mới là lời giải lâu dài. Hội nghị tham vấn “Đề án sản xuất trồng trọt giảm phát thải giai đoạn 2025-2030” vừa qua không chỉ là dịp để Lasuco chia sẻ kinh nghiệm, mà còn là bước đệm để doanh nghiệp tiếp tục củng cố niềm tin, mở rộng hợp tác và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.

Hơn cả những sản phẩm thơm ngon, đậm đà hương vị Việt, Lasuco đang góp phần kiến tạo một lối sống mới - lối sống tiêu dùng xanh, tiêu dùng có trách nhiệm và đồng hành cùng hành trình phát triển nông nghiệp bền vững của đất nước. Trong tương lai, với định hướng Net Zero và cam kết không ngừng đổi mới, Lasuco được kỳ vọng sẽ tiếp tục là ngọn cờ đầu, truyền cảm hứng cho nhiều doanh nghiệp Việt Nam vững bước trên hành trình phát triển bền vững, góp phần xây dựng một Việt Nam xanh hơn, sạch hơn và thịnh vượng hơn.

Bài, ảnh: Lan Dân