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Lắp đặt và hoàn thiện trận địa pháo hoa tại Quảng trường Lam Sơn

Đặng Trung - Hoàng Sơn
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(Baothanhhoa.vn) - Trận địa pháo hoa tại Quảng trường Lam Sơn đang được các lực lượng chức năng khẩn trương hoàn thiện, sẵn sàng đồng loạt khai hỏa vào tối nay (1/9) sau chương trình nghệ thuật “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông”.

Lắp đặt và hoàn thiện trận địa pháo hoa tại Quảng trường Lam Sơn

Trận địa pháo hoa tại Quảng trường Lam Sơn đang được các lực lượng chức năng khẩn trương hoàn thiện, sẵn sàng đồng loạt khai hỏa vào tối nay (1/9) sau chương trình nghệ thuật “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông”.

Lắp đặt và hoàn thiện trận địa pháo hoa tại Quảng trường Lam Sơn

Sáng 1/9, tại Quảng trường Lam Sơn (phường Hạc Thành), các lực lượng chức năng đã khẩn trương tập kết, lắp đặt và hoàn thiện trận địa pháo hoa chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Lắp đặt và hoàn thiện trận địa pháo hoa tại Quảng trường Lam Sơn

Theo đó, lực lượng dân quân tự vệ có mặt từ rất sớm tại Quảng trường Lam Sơn, hỗ trợ tập kết pháo hoa và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho màn trình diễn.

Lắp đặt và hoàn thiện trận địa pháo hoa tại Quảng trường Lam Sơn

Công tác lắp đặt, đấu nối kỹ thuật theo sơ đồ đã được chuẩn bị từ trước được triển khai khẩn trương.

Lắp đặt và hoàn thiện trận địa pháo hoa tại Quảng trường Lam Sơn

Thiếu tá Nguyễn Trọng Thắng, cán bộ kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa cho biết, màn bắn pháo hoa gồm tầm thấp, tầm trung và tầm cao.

Lắp đặt và hoàn thiện trận địa pháo hoa tại Quảng trường Lam Sơn

Màn trình diễn pháo sử dụng khoảng 60 thùng pháo tầm thấp với 1.500 quả, 730 quả pháo ống tầm thấp, 88 quả pháo tầm trung và 110 quả pháo tầm cao.

Lắp đặt và hoàn thiện trận địa pháo hoa tại Quảng trường Lam Sơn

Mỗi ống phóng pháo hoa được dán mã số tương ứng với sơ đồ bố trí, vị trí lắp đặt và chủng loại pháo.

Lắp đặt và hoàn thiện trận địa pháo hoa tại Quảng trường Lam Sơn

Sau khi tập kết, từng quả pháo được đưa vào các ống phóng và đấu nối dây dẫn, kíp nổ theo đúng quy trình kỹ thuật.

Lắp đặt và hoàn thiện trận địa pháo hoa tại Quảng trường Lam Sơn

Công tác đấu nối kíp nổ, lắp đặt hệ thống điều khiển được thực hiện nghiêm ngặt, bảo đảm các yêu cầu về kỹ thuật, an toàn và chất lượng trước giờ khai hỏa.

Lắp đặt và hoàn thiện trận địa pháo hoa tại Quảng trường Lam Sơn

Từng quả pháo đã yên vị trong các ống phóng, sẵn sàng tạo nên màn trình diễn rực rỡ trên bầu trời Thanh Hóa trong đêm chào mừng Quốc khánh 2/9.

Lắp đặt và hoàn thiện trận địa pháo hoa tại Quảng trường Lam Sơn

Sau khi hoàn tất lắp đặt, toàn bộ các giàn pháo hoa được phủ kín bằng ni lông nhằm bảo vệ pháo trước tác động của thời tiết, bảo đảm chất lượng cho màn trình diễn.

Lắp đặt và hoàn thiện trận địa pháo hoa tại Quảng trường Lam Sơn

Tất cả đã sẵn sàng để tối nay, từ Quảng trường Lam Sơn, những chùm pháo hoa đồng loạt bừng sáng, hòa cùng non sông chào mừng ngày Quốc khánh 2/9.

Đặng Trung - Hoàng Sơn

Từ khóa:

#Quảng trường Lam Sơn #Pháo hoa #Chương trình nghệ thuật #Lực lượng chức năng #Hoàn thiện #Thanh hóa #khẩn trương #sẵn sàng #sông

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