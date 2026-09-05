Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Lãnh đạo Yemen tuyên bố không cho phép Iran và Houthis kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb

Bích Hồng
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Chủ tịch Hội đồng Lãnh đạo Tổng thống Yemen Rashad al-Alimi tuyên bố các lực lượng chính phủ sẽ ngăn Houthis tiến về eo biển chiến lược Bab el-Mandeb, trong bối cảnh giao tranh ác liệt và các cuộc không kích nhằm vào vị trí của lực lượng này tại miền Tây Yemen.

Lãnh đạo Yemen tuyên bố không cho phép Iran và Houthis kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb

Chủ tịch Hội đồng Lãnh đạo Tổng thống Yemen Rashad al-Alimi tuyên bố các lực lượng chính phủ sẽ ngăn Houthis tiến về eo biển chiến lược Bab el-Mandeb, trong bối cảnh giao tranh ác liệt và các cuộc không kích nhằm vào vị trí của lực lượng này tại miền Tây Yemen.

Lãnh đạo Yemen tuyên bố không cho phép Iran và Houthis kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb

Lãnh đạo Yemen Rashad tuyên bố các lực lượng chính phủ sẽ ngăn Houthis tiến về eo biển Bab el-Mandeb. Ảnh: Foxnews.

Chủ tịch Hội đồng Lãnh đạo Tổng thống Yemen Rashad al-Alimi ngày 4/9 tuyên bố các lực lượng chính phủ sẽ ngăn Houthis tiến về eo biển Bab el-Mandeb, đồng thời khẳng định Yemen sẽ không cho phép Iran hoặc lực lượng Houthis liên kết với Tehran kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược nối Biển Đỏ với Vịnh Aden.

Ông al-Alimi cảnh báo các lực lượng Houthis sẽ “chịu tổn thất lớn” nếu tìm cách tiếp cận Bab el-Mandeb. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh giao tranh dữ dội giữa lực lượng chính phủ và Houthis được Iran hậu thuẫn tại các tỉnh Hodeidah và Taiz.

Theo Tân Hoa Xã, máy bay chiến đấu của chính phủ Yemen ngày 4/9 đã tiến hành không kích các khu vực do Houthis kiểm soát tại hai tỉnh trên, nhằm hỗ trợ lực lượng mặt đất đang chống lại cuộc tấn công quy mô lớn của Houthis gần eo biển Bab el-Mandeb. Một quan chức quân sự Yemen cho biết các cuộc không kích nhằm vào vị trí và hoạt động di chuyển của Houthis tại những khu vực đang diễn ra giao tranh. Chưa có thông tin về thương vong do các cuộc không kích.

Một nguồn tin quân sự của Houthis xác nhận các cuộc không kích nhưng cáo buộc đây là các cuộc tấn công của máy bay Saudi Arabia. Riyadh chưa đưa ra bình luận.

Giao tranh bùng phát từ rạng sáng 3/9 và Houthis được cho là đã nhanh chóng giành thêm một số vị trí trong 24 giờ sau đó. Theo các quan chức y tế được Tân Hoa Xã dẫn lời, ít nhất 90 người đã thiệt mạng, gồm 40 binh sĩ chính phủ và ít nhất 50 tay súng Houthis. Trong khi đó, AFP dẫn các nguồn tin khác cho biết tổng số người thiệt mạng đã lên tới 129 người.

Các nguồn tin quân sự cho biết Houthis đang tìm cách tiến về khu vực giáp Bab el-Mandeb và gây sức ép nhằm cắt tuyến tới thành phố cảng Mokha do chính phủ kiểm soát. Lực lượng này cũng đã chiếm một số vị trí cao có thể quan sát các khu vực do chính phủ kiểm soát gần Biển Đỏ và thành phố Taiz.

Bab el-Mandeb là tuyến hàng hải chiến lược nối Biển Đỏ với Vịnh Aden và Ấn Độ Dương, có vai trò quan trọng đối với hoạt động vận tải quốc tế.

Bích Hồng

Nguồn: TASS, Xinhua, Times of Israel, AFP.

Từ khóa:

#Yemen #lực lượng #Chính phủ #Lãnh đạo #Cuộc không kích #Chiến lược #Giao tranh ác liệt #Biển Đỏ #Cảnh báo

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Ông Trump: “Fed hạ lãi suất hoặc tôi ngừng giao thương với các nước mà chúng ta đang có thâm hụt”

Ông Trump: “Fed hạ lãi suất hoặc tôi ngừng giao thương với các nước mà chúng ta đang có thâm hụt”

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gây sức ép yêu cầu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất, đồng thời cảnh báo sẽ ngừng giao thương với những quốc gia mà Mỹ đang có thâm hụt thương mại nếu Fed không hành động. Tuyên bố được đưa ra sau khi số...
Bắc Cực trở thành điểm nóng đối đầu Nga - NATO

Bắc Cực trở thành điểm nóng đối đầu Nga - NATO

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Trong nhiều thế kỷ, lá chắn lớn nhất của Bắc Cực chính là điều kiện tự nhiên. Băng dày, nhiệt độ khắc nghiệt và khoảng cách địa lý rộng lớn khiến khu vực này trở thành một trong những nơi khó tiếp cận nhất trên Trái Đất. Tuy nhiên, khi băng tan và...
Bà Meloni lập kỷ lục thủ tướng cầm quyền lâu nhất Italy

Bà Meloni lập kỷ lục thủ tướng cầm quyền lâu nhất Italy

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã trở thành người đứng đầu chính phủ có thời gian cầm quyền liên tục dài nhất tại nước này kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ Hai, trong bối cảnh chính phủ của bà được đánh giá đã mang lại sự ổn định tương đối cho...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh