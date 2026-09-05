Lãnh đạo Yemen tuyên bố không cho phép Iran và Houthis kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb

Chủ tịch Hội đồng Lãnh đạo Tổng thống Yemen Rashad al-Alimi tuyên bố các lực lượng chính phủ sẽ ngăn Houthis tiến về eo biển chiến lược Bab el-Mandeb, trong bối cảnh giao tranh ác liệt và các cuộc không kích nhằm vào vị trí của lực lượng này tại miền Tây Yemen.

Lãnh đạo Yemen Rashad tuyên bố các lực lượng chính phủ sẽ ngăn Houthis tiến về eo biển Bab el-Mandeb. Ảnh: Foxnews.

Chủ tịch Hội đồng Lãnh đạo Tổng thống Yemen Rashad al-Alimi ngày 4/9 tuyên bố các lực lượng chính phủ sẽ ngăn Houthis tiến về eo biển Bab el-Mandeb, đồng thời khẳng định Yemen sẽ không cho phép Iran hoặc lực lượng Houthis liên kết với Tehran kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược nối Biển Đỏ với Vịnh Aden.

Ông al-Alimi cảnh báo các lực lượng Houthis sẽ “chịu tổn thất lớn” nếu tìm cách tiếp cận Bab el-Mandeb. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh giao tranh dữ dội giữa lực lượng chính phủ và Houthis được Iran hậu thuẫn tại các tỉnh Hodeidah và Taiz.

Theo Tân Hoa Xã, máy bay chiến đấu của chính phủ Yemen ngày 4/9 đã tiến hành không kích các khu vực do Houthis kiểm soát tại hai tỉnh trên, nhằm hỗ trợ lực lượng mặt đất đang chống lại cuộc tấn công quy mô lớn của Houthis gần eo biển Bab el-Mandeb. Một quan chức quân sự Yemen cho biết các cuộc không kích nhằm vào vị trí và hoạt động di chuyển của Houthis tại những khu vực đang diễn ra giao tranh. Chưa có thông tin về thương vong do các cuộc không kích.

Một nguồn tin quân sự của Houthis xác nhận các cuộc không kích nhưng cáo buộc đây là các cuộc tấn công của máy bay Saudi Arabia. Riyadh chưa đưa ra bình luận.

Giao tranh bùng phát từ rạng sáng 3/9 và Houthis được cho là đã nhanh chóng giành thêm một số vị trí trong 24 giờ sau đó. Theo các quan chức y tế được Tân Hoa Xã dẫn lời, ít nhất 90 người đã thiệt mạng, gồm 40 binh sĩ chính phủ và ít nhất 50 tay súng Houthis. Trong khi đó, AFP dẫn các nguồn tin khác cho biết tổng số người thiệt mạng đã lên tới 129 người.

Các nguồn tin quân sự cho biết Houthis đang tìm cách tiến về khu vực giáp Bab el-Mandeb và gây sức ép nhằm cắt tuyến tới thành phố cảng Mokha do chính phủ kiểm soát. Lực lượng này cũng đã chiếm một số vị trí cao có thể quan sát các khu vực do chính phủ kiểm soát gần Biển Đỏ và thành phố Taiz.

Bab el-Mandeb là tuyến hàng hải chiến lược nối Biển Đỏ với Vịnh Aden và Ấn Độ Dương, có vai trò quan trọng đối với hoạt động vận tải quốc tế.

Bích Hồng

Nguồn: TASS, Xinhua, Times of Israel, AFP.