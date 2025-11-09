Lan tỏa ý thức thượng tôn pháp luật trong toàn xã hội

Năm 2012, Quốc hội đã thông qua Luật Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) và lấy ngày 9/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam. Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, các cấp, các ngành của tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, PBGDPL nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật. Đồng thời, giáo dục nâng cao ý thức, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội và xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, tạo nên sự bền vững của kỷ cương, phép nước.

Người dân chấp hành hiệu lệnh giao thông trên tuyến Đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành. Ảnh: Lê Hợi

Xã Quảng Ninh được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Quảng Ninh, Quảng Nhân và Quảng Hải, với diện tích tự nhiên 17,09km2, dân số trên 26 nghìn người. Đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Quảng Ninh xác định, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương thì sự đồng thuận trong Nhân dân giữ vai trò then chốt. Bởi vậy, bên cạnh việc xây dựng chính quyền vì Nhân dân phục vụ, cấp ủy đảng, chính quyền xã luôn hướng về cơ sở chủ động nắm bắt, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Đồng thời, coi trọng công tác tuyên truyền, PBGDPL để người dân nâng cao ý thức chấp hành Hiến pháp, pháp luật và tích cực tham gia các phong trào thi đua nhằm xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Ông Đoàn Văn Lịch, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Ninh, cho biết: “Ngay sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, UBND xã đã ban hành kế hoạch về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở. Trên cơ sở đó, xã tập trung chỉ đạo các ban, ngành tăng cường tuyên truyền, PBGDPL để người dân hiểu, đồng thuận thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, phấn đấu đưa Quảng Ninh trở thành xã NTM nâng cao vào năm 2030”.

Đồn Biên phòng Quang Chiểu có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 45,261km đường biên giới, với 22 mốc quốc giới trên địa bàn 2 xã Quang Chiểu và Mường Chanh. Địa bàn đơn vị quản lý, người dân đa số là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, điều kiện tiếp cận pháp luật còn hạn chế. Để nâng cao hiểu biết pháp luật cho người dân, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới, Đồn Biên phòng Quang Chiểu đã tăng cường công tác tuyên truyền, PBGDPL. Từ đầu năm 2025 đến nay, đơn vị đã tổ chức 42 buổi tuyên truyền pháp luật trên địa bàn 2 xã Quang Chiểu, Mường Chanh với 3.845 lượt người nghe; tổ chức mở lớp xóa mù chữ, chống tái mù chữ cho phụ nữ. Cùng với đó, Đồn Biên phòng Quang Chiểu phối hợp với đoàn thanh niên xã Mường Chanh và Trường THCS Mường Chanh tổ chức giới thiệu cho các em học sinh về đường biên, cột mốc quốc gia. Từ những buổi tuyên truyền, PBGDPL ấy đã giúp bà con hiểu và thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm và bảo vệ an ninh biên giới quốc gia.

Thiếu tá Trần Văn Thương, Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng Quang Chiểu, cho biết: “Trong những năm qua, Đồn Biên phòng Quang Chiểu đã tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền, công an các xã Quang Chiểu, Mường Chanh tăng cường công tác tuyên truyền, PBGDPL cho người dân. Ban ngày, người dân bận đi nương rẫy, vì vậy đơn vị phải tranh thủ buổi tối để tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật đến bà con. Cùng với hình thức tuyên truyền trực tiếp, đơn vị còn tăng cường tuyên truyền trên các nền tảng số, qua mạng xã hội zalo, facebook. Nhờ vậy, nhận thức pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của người dân 2 xã được nâng lên rõ rệt”.

Năm 2025 là năm đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều bộ luật, pháp lệnh mới được ban hành là hành lang pháp lý để mỗi địa phương, đơn vị khơi thông mọi nguồn lực, tạo đột phá trong thi hành pháp luật, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn. Nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất nước trong tiến trình hội nhập quốc tế, Đảng, Nhà nước ban hành mới và sửa đổi, bổ sung nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật để định hướng, điều chỉnh mọi lĩnh vực hoạt động trong đời sống xã hội. Từ đầu năm đến nay, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các kế hoạch và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục pháp luật trên địa bàn. Bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh, các cấp, các ngành đã tập trung tổ chức phổ biến, tuyên truyền kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân tại địa phương, đơn vị, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Trong 9 tháng năm 2025, các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh đã tổ chức hàng trăm hội nghị quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật mới; biên soạn, cấp phát miễn phí 472.084 tài liệu, đăng tải 35.277 tài liệu trên internet. Tài liệu PBGDPL đã được biên soạn phù hợp cho từng nhóm đối tượng, địa bàn, có hình thức, nội dung phong phú, đa dạng, cụ thể, dễ đọc, dễ hiểu đã được đông đảo quần chúng Nhân dân tiếp nhận đón đọc, tìm hiểu. Toàn tỉnh cũng đã tổ chức trên 20 cuộc thi tìm hiểu pháp luật dưới hình thức thi viết, thi trực tuyến hoặc sân khấu hóa, với 197.858 lượt người tham gia. Trong đó, các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh tổ chức 19 cuộc thi tìm hiểu pháp luật, với 197.308 lượt người.

Ông Mai Xuân Bình, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh, cho biết: Thời gian tới, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của công tác truyền thông chính sách và PBGDPL. Đồng thời, chủ động đổi mới phương thức quản lý Nhà nước, gắn việc tuyên truyền, PBGDPL với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tập trung nguồn lực ưu tiên PBGDPL những nơi khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Qua đó góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự và giảm thiểu tình hình vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh”.

Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025 do Sở Tư pháp tổ chức.

Phát huy những kết quả đã đạt được và lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục quán triệt, tổ chức thể chế hóa, thực hiện đầy đủ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới công tác truyền thông chính sách, PBGDPL. Đồng thời chỉ đạo các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL một cách sâu rộng, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, lấy người dân làm trung tâm, lấy quyền và lợi ích hợp pháp của người dân làm xuất phát điểm. Cùng với đó, phát triển mạnh mẽ hơn nữa các mô hình tổ chức cộng đồng làm “cầu nối pháp luật”, gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và thi hành pháp luật, góp phần xây dựng chính quyền địa phương tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn. Đặc biệt, mỗi cán bộ, đảng viên đề cao vai trò chủ động, tích cực, tự giác, trách nhiệm nêu gương trong học tập, tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật, để không chỉ nâng cao nhận thức về văn hóa pháp luật, mà còn trở thành nguyên tắc “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” thấm sâu vào từng suy nghĩ và hành động của mỗi người.

Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2025 được triển khai với chủ đề: “Tiếp tục nỗ lực, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao với tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật; xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trong toàn xã hội; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; hỗ trợ, đồng hành, tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân, doanh nghiệp; nâng cao kỷ cương, trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, không chỉ khẳng định quyết tâm của cả hệ thống chính trị của tỉnh Thanh Hóa trong đổi mới công tác PBGDPL, mà còn khơi dậy tinh thần thượng tôn pháp luật; xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, tạo nên sự bền vững của kỷ cương, phép nước.

Bài và ảnh: Lê Nụ