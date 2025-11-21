Lan tỏa sức sống mới từ các chương trình mục tiêu quốc gia ở xã Quảng Bình

Nhờ triển khai đồng bộ các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021-2025, xã Quảng Bình đã bứt phá mạnh mẽ, tạo nên diện mạo nông thôn khởi sắc và đời sống Nhân dân ngày càng được nâng lên rõ rệt.

Người dân được chăm sóc sức khỏe tại Trạm Y tế Quảng Lưu (xã Quảng Bình).

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, xã Quảng Bình thành lập ban chỉ đạo chương trình MTQG, phân công rõ trách nhiệm từng thành viên, ban hành các văn bản chỉ đạo bám sát thực tiễn. Hơn 1.786 lượt băng rôn, 3.620 cuộc họp dân và 160 buổi phát thanh được tổ chức nhằm truyền tải chủ trương, định hướng, huy động sự chung tay của người dân. Chính sự đồng thuận đó tạo nên sức mạnh tổng hợp để mọi nhiệm vụ đều đạt kết quả cao. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã đạt nhiều dấu ấn khi giá trị sản xuất bình quân năm 2025 ước tăng 16,4%, cao hơn mức bình quân nhiều năm trước. Thu nhập bình quân đầu người tăng đều qua các năm, dự kiến cuối năm 2025 đạt 72 triệu đồng/người/năm. Cùng với đó, tỷ lệ lao động có việc làm đạt 92%, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế lên tới 81%, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm còn 7,35%, cho thấy đời sống vật chất và tinh thần của người dân đang dần nâng lên.

Công tác tổ chức thực hiện được triển khai bài bản, khoa học. Các cuộc kiểm tra của ủy ban kiểm tra, các cuộc giám sát của HĐND xã diễn ra thường xuyên, giúp phát hiện và tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong thực hiện từng tiêu chí. Tính minh bạch luôn được đặt lên hàng đầu, đặc biệt trong việc sử dụng nguồn lực. Giai đoạn 2021-2025, tổng nguồn lực huy động thực hiện chương trình MTQG đạt khoảng 722,361 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước 256,747 tỷ đồng, còn lại là đóng góp của người dân và doanh nghiệp. Với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, người dân không chỉ đồng hành mà còn chủ động đóng góp ý kiến, công sức, tài sản để thực hiện các hạng mục dân sinh.

Nhờ sự chủ động trong chỉ đạo và sự đồng lòng của Nhân dân, hệ thống chính trị của xã tiếp tục được củng cố, an ninh trật tự duy trì ổn định. 100% vụ việc vi phạm pháp luật được xử lý kịp thời; không để phát sinh điểm nóng, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.

Không chỉ là chủ trương, các chương trình MTQG đã tạo nên thay đổi thực sự, có chiều sâu tại Quảng Bình. Trong XDNTM, xã đã đạt những bước tiến vững chắc. Đến năm 2025, toàn xã có 100% thôn đạt chuẩn NTM theo tiêu chí mới, trong đó 13 thôn đạt NTM kiểu mẫu, 1 thôn xây dựng thành thôn thông minh, nâng tầm chất lượng cuộc sống của người dân. Những tuyến đường mới được mở rộng, những hàng cây và bồn hoa được chăm sóc thường xuyên, những điểm sinh hoạt cộng đồng khang trang cho thấy sự đổi thay từng ngày trong diện mạo nông thôn.

Hệ thống văn hóa - giáo dục ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng. 100% thôn có nhà văn hóa đạt chuẩn, tạo điều kiện cho đời sống tinh thần của Nhân dân ngày càng phong phú. Trong giáo dục, chất lượng học sinh toàn diện tăng cao; tỷ lệ tốt nghiệp THPT duy trì ở mức 98%; nhiều học sinh đạt thành tích cao tại các kỳ thi cấp tỉnh, cấp quốc gia. Đặc biệt, hai học sinh của xã đạt thủ khoa các khối thi năm 2023-2024 là minh chứng cho sự đầu tư nghiêm túc vào giáo dục của địa phương.

Trong lĩnh vực y tế, hệ thống trạm y tế xã duy trì chuẩn quốc gia; cơ sở vật chất được hoàn thiện với 5 phòng chức năng mới đưa vào sử dụng. Công tác phòng, chống dịch bệnh được triển khai bài bản; tỷ lệ bao phủ tiêm chủng cao; mọi dịch bệnh được kiểm soát, không để lây lan. Việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân ngày càng tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Song song với XDNTM, công tác giảm nghèo bền vững được triển khai hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm nhanh từ 6,89% năm 2021 xuống 1,09% năm 2025, tương ứng giảm 183 hộ. Nhiều hộ đã được hỗ trợ xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở với tổng kinh phí hơn 1,31 tỷ đồng. Các dự án hỗ trợ sinh kế được triển khai linh hoạt, mang lại hiệu quả thiết thực. Nhờ đó, đời sống người dân được nâng lên, việc làm ổn định, thu nhập bền vững hơn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện các chương trình MTQG tại xã Quảng Bình vẫn còn một số khó khăn nhất định. Một số nội dung, tiêu chí thuộc các chương trình XDNTM và giảm nghèo bền vững triển khai còn chậm do thiếu hướng dẫn cụ thể, dẫn đến lúng túng trong rà soát, đánh giá thực trạng và xây dựng kế hoạch phù hợp. Giá nguyên vật liệu tăng cao, chi phí đầu vào sản xuất mấp mé vượt khả năng chi trả của nhiều hộ dân, trong khi nguồn lực ngân sách còn hạn chế khiến tiến độ đầu tư cơ sở hạ tầng đôi lúc bị ảnh hưởng. Một bộ phận cán bộ cơ sở chưa thật sự chủ động, đôi lúc còn tâm lý e ngại, thiếu quyết liệt trong chỉ đạo.

Để tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ trong giai đoạn tiếp theo, Quảng Bình xác định nhiệm vụ trọng tâm là huy động tối đa vai trò của cả hệ thống chính trị trong chỉ đạo, điều hành thực hiện các chương trình. Trọng tâm là nâng cao hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo, tăng cường phân công trách nhiệm, thời gian bám sát cơ sở và năng lực điều hành của từng thành viên. Cùng với đó, xã sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức sinh động, liên tục và sâu rộng, giúp cán bộ và Nhân dân nắm vững các mục tiêu, tiêu chí và quyền lợi của mình. Xã cũng chú trọng huy động đa dạng nguồn lực, nhất là nguồn xã hội hóa để đầu tư hạ tầng dân sinh, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và mở rộng mô hình OCOP. Trong giảm nghèo bền vững, xã tiếp tục triển khai đầy đủ các chính sách hỗ trợ, đồng thời phát triển các mô hình sinh kế phù hợp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật. Công tác giám sát, kiểm tra sẽ được thực hiện thường xuyên nhằm phát hiện sớm khó khăn, chủ động điều chỉnh giải pháp phù hợp.

Có thể khẳng định, kết quả mà Quảng Bình đạt được trong thời gian qua không phải là sự thay đổi nhất thời mà là sự chuyển dịch mang tính căn cơ. Mỗi tiêu chí đạt được, mỗi công trình hoàn thành, mỗi hộ nghèo thoát nghèo đều là một hành trình của nỗ lực, trách nhiệm và sự chung tay của cả cộng đồng. Đó cũng chính là sức sống mới đang lan tỏa mạnh mẽ, đưa xã Quảng Bình tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành xã NTM nâng cao vào năm 2030.

Bài và ảnh: Trần Hằng