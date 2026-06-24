Lan tỏa chính sách, pháp luật đến với người dân

Đưa chính sách, pháp luật đến gần dân, dễ hiểu, dễ thực hiện là mục tiêu xuyên suốt trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) của tỉnh. Từ sự vào cuộc của các cấp, các ngành đến những mô hình thiết thực ở cơ sở, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và xây dựng xã hội kỷ cương, văn minh.

Hòa giải viên cơ sở xã Vạn Lộc được cán bộ Sở Tư pháp tập huấn các kiến thức phổ biến, giáo dục pháp luật.

Pháp luật đến với cơ sở

Tại xã Vạn Lộc, công tác PBGDPL được triển khai gắn với nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở. Ngay từ đầu năm, địa phương đã xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế, tập trung tuyên truyền các quy định liên quan trực tiếp đến đời sống người dân như Luật Đất đai, Luật Căn cước, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, Luật Bảo hiểm xã hội, các quy định về cải cách hành chính, chuyển đổi số và bảo vệ môi trường.

Điểm đáng chú ý là địa phương đã đa dạng hóa hình thức tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh, các cuộc họp thôn, sinh hoạt đoàn thể, nhóm zalo cộng đồng và cổng thông tin điện tử. Trong 6 tháng đầu năm 2026, xã đã tổ chức 3 hội nghị tuyên truyền pháp luật với hơn 1.000 lượt người tham gia. Với đặc thù là địa bàn ven biển, các nội dung về khai thác thủy sản đúng quy định, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và bảo vệ môi trường biển cũng được đưa vào chương trình tuyên truyền thường xuyên.

Cùng với công tác phổ biến pháp luật, Vạn Lộc chú trọng phát huy vai trò hòa giải ở cơ sở. Toàn xã hiện duy trì 37 tổ hòa giải với 330 hòa giải viên. Nhiều mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong cộng đồng đã được giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở, góp phần giữ gìn đoàn kết trong Nhân dân và hạn chế phát sinh đơn, thư khiếu kiện.

Tại xã Thiệu Trung, công tác PBGDPL cũng được triển khai theo hướng thiết thực, gần dân. Bên cạnh các hội nghị tuyên truyền, địa phương tăng cường sử dụng hệ thống truyền thanh, mạng xã hội và các buổi sinh hoạt cộng đồng để phổ biến những quy định liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Qua đó, nhận thức pháp luật của cán bộ, đảng viên và Nhân dân ngày càng được nâng lên, góp phần xây dựng đời sống văn hóa và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Những kết quả ở Vạn Lộc, Thiệu Trung là minh chứng cho hiệu quả của công tác PBGDPL ở cơ sở. Hiện nay, hoạt động này đã được triển khai đồng bộ tại 166 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Các địa phương không chỉ duy trì các hình thức tuyên truyền truyền thống mà còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng mạng xã hội, nền tảng số và mã QR để đưa pháp luật đến gần hơn với người dân.

Để pháp luật đi vào cuộc sống

Để công tác PBGDPL đạt hiệu quả thực chất, bên cạnh sự chủ động của các địa phương, vai trò tham mưu, điều phối của Sở Tư pháp - cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh giữ vị trí quan trọng. Thời gian qua, Sở Tư pháp đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các kế hoạch, chương trình và văn bản chỉ đạo, tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện từ tỉnh đến cơ sở. Đồng thời, phát huy vai trò đầu mối phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong triển khai các hoạt động PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho người dân, doanh nghiệp.

Nổi bật là việc xây dựng và củng cố đội ngũ làm công tác PBGDPL. Hiện toàn tỉnh có 219 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và hơn 4.200 tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở. Đây là lực lượng nòng cốt trực tiếp đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ và Nhân dân.

Không chỉ chú trọng phát triển đội ngũ, công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cũng được quan tâm thường xuyên. Nhiều lớp tập huấn được tổ chức nhằm nâng cao kỹ năng tuyên truyền, kỹ năng hòa giải và cập nhật các quy định pháp luật mới cho đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến pháp luật. Qua đó, chất lượng các hoạt động tuyên truyền ngày càng được nâng lên, bảo đảm tính chính xác, thiết thực và phù hợp với nhu cầu thực tiễn.

Cùng với các hội nghị trực tiếp, công tác truyền thông pháp luật trên báo chí và môi trường số tiếp tục được đẩy mạnh và trở thành kênh thông tin hữu ích, giúp người dân tiếp cận nhanh chóng những quy định mới của pháp luật. Đặc biệt, sự phối hợp giữa Sở Tư pháp với các ngành, đoàn thể ngày càng chặt chẽ. Từ tuyên truyền pháp luật cho học sinh, sinh viên; người lao động trong doanh nghiệp; đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, ven biển đến truyền thông các chính sách lớn đang được xây dựng, tất cả đều được triển khai theo hướng phù hợp với từng nhóm đối tượng và nhu cầu thực tế.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác PBGDPL vẫn còn những khó khăn nhất định, như nguồn lực dành cho hoạt động tuyên truyền ở một số nơi còn hạn chế; việc ứng dụng công nghệ số chưa đồng đều; khả năng tiếp cận thông tin pháp luật của một bộ phận người dân còn chưa đáp ứng yêu cầu.

Thời gian tới, các cấp, ngành sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức tuyên truyền; tăng cường ứng dụng công nghệ số; phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hòa giải viên ở cơ sở; đồng thời nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả. Qua đó, góp phần xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật trong xã hội, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh.

Bài và ảnh: Trần Hằng