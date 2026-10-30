Lạm phát tại Mỹ tăng tốc trong tháng 9 do giá năng lượng tăng cao

Theo số liệu do Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA) công bố ngày 29/10, lạm phát tại Mỹ tăng tốc trong tháng 9 khi người tiêu dùng phải chi trả nhiều hơn cho xăng và các mặt hàng năng lượng khác.

Theo đó, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ưu tiên sử dụng tăng 0,5% trong tháng 9 so với tháng trước, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 3. So với cùng kỳ năm ngoái, lạm phát PCE tăng lên 3,6%, mức cao nhất kể từ tháng 5. Cả hai mức tăng này đều phù hợp với dự báo của các nhà kinh tế.

Giá xăng và các mặt hàng năng lượng khác tăng vọt 9,2% so với tháng 8, trong bối cảnh xung đột với Iran và các biện pháp hạn chế hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz tiếp tục đẩy chi phí nhiên liệu lên cao. Giá hàng hóa tăng nhanh hơn so với tháng 8, trong khi giá dịch vụ duy trì tốc độ tăng ổn định.

Nếu không tính các thành phần có biến động mạnh là thực phẩm và năng lượng, chỉ số giá PCE lõi tăng 0,3% trong tháng 9 so với tháng trước, bằng mức đã điều chỉnh của tháng 8. So với cùng kỳ năm ngoái, lạm phát PCE lõi tăng lên 3,1%, so với mức 3% trước đó.

Lạm phát tại Mỹ hiện đã duy trì trên mục tiêu 2% của Fed trong hơn 5 năm, và số liệu tháng 9 cho thấy chỉ số này tiếp tục diễn biến theo hướng ngày càng cách xa mục tiêu đề ra.

Theo Cục Phân tích Kinh tế Mỹ, chi tiêu tiêu dùng của Mỹ tăng 0,5% trong tháng 9, chậm hơn so với tháng 8. Tuy nhiên, nếu điều chỉnh theo lạm phát, chi tiêu không thay đổi, do mức tăng giá cao hơn đã triệt tiêu phần tăng danh nghĩa.

Thu nhập cá nhân tăng 0,2%, thấp hơn tốc độ tăng của tháng 8 và không theo kịp mức tăng giá cả. Trong bối cảnh các hộ gia đình vẫn duy trì chi tiêu, tỷ lệ tiết kiệm cá nhân giảm xuống 3,8%, mức thấp nhất trong gần 4 năm.

Báo cáo được công bố một ngày sau khi Fed quyết định giữ nguyên lãi suất điều hành trong khoảng 3,75-4%, đồng thời thừa nhận lạm phát vẫn ở mức cao. Quyết định này được đưa ra sau đợt tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm hồi tháng 9. Các thị trường tài chính tiếp tục dự báo Fed sẽ có thêm một động thái điều chỉnh lãi suất trong năm nay. Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch đang đặt cược với xác suất trên 80% vào khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 12 tới.

Thanh Vân