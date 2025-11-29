Làm mới sản phẩm, gia tăng trải nghiệm để giữ đà tăng trưởng du lịch

Trước yêu cầu nâng cao sức cạnh tranh và đáp ứng xu hướng du lịch trải nghiệm ngày càng rõ nét, “ngành công nghiệp không khói” của tỉnh đã, đang tập trung làm mới sản phẩm, mở rộng không gian trải nghiệm tại các trọng điểm du lịch. Đây được xem là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm giữ đà tăng trưởng trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Đua xe gokart - trải nghiệm hấp dẫn khi đến tổ hợp nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí Anh Phát Hotels & Resorts.

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 11 tháng năm 2025 toàn tỉnh đón gần 16 triệu lượt khách, tổng thu du lịch ước đạt trên 44,2 nghìn tỷ đồng. Trước những biến động về thời tiết và sự thay đổi xu hướng trong thời gian qua, du lịch Thanh Hóa đã cho thấy sự nỗ lực trong việc duy trì đà tăng trưởng để đạt được mục tiêu đề ra. Đáng chú ý, sản phẩm du lịch biển của tỉnh đã tạo dựng được thương hiệu nổi bật tại khu vực phía Bắc và Bắc Trung bộ, trở thành sản phẩm có quy mô, sức cạnh tranh, khả năng thu hút khách. Trong đó, loại hình du lịch golf tại Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn đã thu hút lượng lớn khách du lịch có mức chi trả cao. Nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc được tổ chức tại các khu du lịch biển góp phần quảng bá, kích cầu, thu hút khách du lịch như: lễ hội du lịch biển; lễ hội tình yêu; lễ hội ẩm thực; lễ hội carnival đường phố; diễu hành mô tô phân khối lớn; giải golf; giải chạy Sun - Marathon; chương trình nhạc nước tại quảng trường biển Sầm Sơn... Cùng với đó, nhiều dịch vụ mới đã được đưa vào khai thác như: chèo thuyền kayak, đua zipline, đua xe gokart, bắn súng sơn tại khu Anh Phát Hotels & Resorts; tour du lịch Đảo Mê; tuyến phố lễ hội tại Falmingo Ibiza Hải Tiến... tạo nên điểm nhấn, nổi bật giúp du khách có những trải nghiệm hoàn toàn mới khi đến các khu du lịch biển của tỉnh.

Không chỉ sản phẩm du lịch biển, du lịch xứ Thanh cũng cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ của sản phẩm du lịch văn hóa và sinh thái cộng đồng. Các điểm đến du lịch văn hóa như Lam Kinh, Thành Nhà Hồ, đền Nưa - Am Tiên hiện đã được đầu tư hệ thống thuyết minh tự động, mở rộng không gian trải nghiệm văn hóa và kết nối tour tham quan vùng phụ cận, giúp du khách “sống trong di sản” thay vì chỉ đơn thuần là hoạt động tham quan như trước đây. Sự thay đổi này đã thúc đẩy các doanh nghiệp lữ hành đẩy mạnh khai thác các tour chuyên đề về lịch sử, kiến trúc, ẩm thực xứ Thanh. Mặc dù doanh thu du lịch không cao, song đây được xem là chất liệu trong hành trình khám phá xứ Thanh, biến di sản thành điểm chạm cảm xúc. Còn đối với sản phẩm du lịch cộng đồng tại các xã miền núi như Pù Luông, Cổ Lũng, Nam Xuân, Linh Sơn tiếp tục giữ vai trò tiên phong trong phát triển du lịch xanh. Các khu nghỉ dưỡng, homestay đều kết hợp giữa lưu trú, sinh thái và trải nghiệm văn hóa bản địa - điều này đã giúp các điểm đến du lịch cộng đồng giữ được sức hút ổn định quanh năm.

Theo ông Đỗ Đức Mạnh, Chi hội trưởng Chi hội Du lịch Pù Luông, xu hướng mới của du lịch hiện nay đòi hỏi sản phẩm phải có sự đổi mới và gắn với trải nghiệm thực chất; đồng thời nhấn mạnh: “Hiện nay, du khách không chỉ cần nơi nghỉ dưỡng đẹp, mà họ cần được tham gia vào các hoạt động trải nghiệm văn hóa của chính điểm đến, được trở thành một phần của hành trình khám phá. Do vậy, cùng với các cấp, ngành, địa phương, chính mỗi cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch tại Pù Luông đã, đang nỗ lực làm mới câu chuyện của mình theo cách hấp dẫn hơn, tạo ra trải nghiệm khác biệt. Đây là cơ sở để các khu nghỉ dưỡng có thể giữ vững mức tăng trưởng vào năm 2026”.

Để chuẩn bị cho mục tiêu 2026, nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu tái cấu trúc sản phẩm. Tại các khu du lịch biển, sản phẩm được thiết kế theo hướng “một điểm đến - đa trải nghiệm”, kết hợp nghỉ dưỡng - tham quan - trải nghiệm ẩm thực - chăm sóc sức khỏe, giúp kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu. Ở khu vực miền núi, doanh nghiệp sẽ đẩy mạnh phát triển các tour trekking, săn mây, trải nghiệm nghề truyền thống và ẩm thực theo mùa. Trong khi đó, khối dịch vụ đô thị ở trung tâm phường Hạc Thành đang hướng đến các sản phẩm du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo), sự kiện văn hóa - thể thao quy mô lớn, theo hướng trải nghiệm đa tầng, tăng tương tác giữa du khách với điểm đến.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vương Thị Hải Yến cho biết: Định hướng mới trong phát triển sản phẩm du lịch của tỉnh đó là tránh trùng lắp dẫn đến đơn điệu. Thời gian qua, tỉnh đã tập trung làm mới sản phẩm du lịch hiện có và đầu tư, xây dựng các sản phẩm du lịch mới có sự khác biệt, đồng thời chú trọng gia tăng trải nghiệm trong từng sản phẩm nhằm tạo tính lan tỏa và có sức cạnh tranh cao. Qua đó không chỉ đáp ứng nhu cầu thị hiếu của du khách, mà còn hướng đến thu hút thị trường khách có khả năng chi tiêu cao và du khách quốc tế.

Trong thời gian tới, cùng với các sản phẩm du lịch biển, văn hóa, sinh thái cộng đồng, tỉnh sẽ phát triển sản phẩm du lịch nông nghiệp. Trọng tâm là đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để phát triển các sản phẩm nông nghiệp sạch, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu mua sắm và kích thích chi tiêu của du khách. Cùng với đó, nâng cao chất lượng các làng văn hóa du lịch tiêu biểu gắn với việc gìn giữ văn hóa, tín ngưỡng truyền thống; bảo tồn và khôi phục các làng nghề thủ công truyền thống; khai thác và nâng tầm văn hóa ẩm thực của đồng bào các dân tộc thiểu số thành sản phẩm du lịch độc đáo...

Có thể nói, quá trình làm mới sản phẩm và gia tăng trải nghiệm đang góp phần tạo nên diện mạo mới cho du lịch xứ Thanh. Từ những điểm đến quen thuộc như Sầm Sơn đến những vùng sinh thái yên bình như Pù Luông, từ di sản Lam Kinh đến các không gian văn hóa cộng đồng, tất cả đang được khoác lên mình những câu chuyện mới, những cách tiếp cận mới. Theo các chuyên gia du lịch, nếu duy trì hướng phát triển này, Thanh Hóa hoàn toàn có thể giữ vững đà tăng trưởng trong giai đoạn mới, từng bước khẳng định vị trí là điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch quốc gia.

Bài và ảnh: Hoài Anh