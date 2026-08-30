“Lá chắn” an toàn khi qua ngầm tràn

Tỉnh Thanh Hóa đang có hơn 560 công trình ngầm tràn thuộc các tuyến đường tỉnh và liên xã, thôn. Vào mùa mưa, nước ở các khe suối chảy xiết qua các ngầm tràn tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn cho người tham gia giao thông. Ngoài việc bố trí lực lượng chốt gác của chính quyền và lực lượng chức năng, công tác tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức phòng ngừa rủi ro thiên tai chính là “lá chắn” bảo đảm an toàn tại các ngầm tràn trong mùa mưa bão.

Lực lượng chức năng phối hợp trực gác tại tràn Hóa Qùy, tỉnh Thanh Hóa.

Những cái “bẫy” mùa mưa bão

Thanh Hóa có địa hình đồi núi với nhiều sông, suối chia cắt. Việc xây dựng các công trình ngầm tràn đã kết nối giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại sản xuất, sinh hoạt. Song, bên cạnh đó, vào mùa mưa, nước lũ lên nhanh, chảy xiết, những ngầm tràn lại trở thành những cái “bẫy” chết người nếu người tham gia giao thông có tâm lý chủ quan, không tuân thủ quy tắc lưu thông khi đi qua ngầm tràn.

Thực tế từ năm 2024 trở về trước, trung bình mỗi năm trên địa bàn tỉnh xảy ra từ 3 đến 4 vụ tai nạn khi người dân di chuyển qua ngầm tràn. Cách đây gần 2 năm, vào ngày 12/9/2024, khi đang cố vượt qua tràn Đồng Lão, xã Cẩm Ngọc cũ, nay là xã Cẩm Thủy, chị P.T.V., sinh năm 2005, trú tại tổ dân phố Đồng Chạ, xã Cẩm Thủy không may bị nước cuốn trôi cả người lẫn xe máy dẫn đến thiệt mạng. Một vụ khác, sáng ngày 23/9/2024 anh H.V.L. sinh năm 2004, trú tại thôn Thanh Sơn, xã Thanh Hòa, nay là xã Thanh Phong chở em gái bằng xe máy đến trường. Trong lúc di chuyển qua gần hết tràn Khe Bu, thuộc xã Thanh Hòa thì bị nước lũ cuốn trôi. May mắn người em gái đã được một thầy giáo ứng cứu an toàn, còn anh H.V.L. bị nước lũ cuốn trôi dẫn đến tử vong.

“Lá chắn” đảm bảo an toàn

Trước nguy cơ mất an toàn tại các ngầm tràn mùa mưa bão, thời gian gần đây, chính quyền các xã có ngầm tràn đã huy động lực lượng công an xã và an ninh trật tự cơ sở, trực 24/24 giờ làm nhiệm vụ theo dõi mực nước, ngăn không cho người và phương tiện qua lại khi nước dâng cao và chảy xiết... Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, nâng cao ý thức, cảnh báo người dân về mức độ nguy hiểm và hậu quả, rủi ro nếu cố tình vượt tràn khi có mưa bão, nước lớn.

Do triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, trong năm 2025 trên địa bàn tỉnh không để xảy ra tai nạn tại các điểm tràn. Đặc biệt, mùa mưa bão năm 2026 được dự báo phức tạp nhưng đến nay chưa ghi nhận xảy ra tai nạn do di chuyển qua ngầm tràn.

Ông Vi Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Mường Lý, cho biết: “Bão số 4 gây mưa liên tiếp từ ngày 22/8 đến 24/8 khiến một số tràn tại các bản Tân Tiến, Tân Phong đi Tân Bình đã bị ngập gây chia cắt. Song do được tuyên truyền, hướng dẫn từ trước, bà con đã chấp hành nghiêm quy định không vượt ngầm tràn khi mưa lũ”.

Tại xã Xuân Thái, tuyến đường tỉnh 505 dẫn vào trung tâm xã đang có 4 ngầm tràn. Bão số 4 vừa qua gây mưa lớn, khiến mực nước tại các ngầm tràn trên địa bàn xã dâng cao từ 0,7 đến trên 1m. Để đảm bảo an toàn cho người dân, ngoài bố trí lực lượng kiểm soát chặt chẽ 24/24 giờ tại các ngầm tràn, UBND xã đẩy mạnh tuyên truyền tới người dân nâng cao ý thức chấp hành nghiêm các quy định phòng chống lụt bão.

Ông Lê Huy Chung, Chủ tịch UBND xã Xuân Thái, chia sẻ: “Giai đoạn 2026-2030, xã đã được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt đầu tư 2 cầu thay thế ngầm tràn thường xuyên bị ngập lụt chia cắt. Những cây cầu vượt lũ sẽ dần thay thế các ngầm tràn. Song chúng tôi xác định: trước khi những công trình hoàn thành, ý thức của người tham gia giao thông vẫn là “lá chắn” quan trọng nhất phòng ngừa rủi ro thiên tai. Bởi với ngầm tràn mùa lũ, quay đầu chờ nước rút không phải là sự chậm trễ, mà là lựa chọn để trở về an toàn".

Bài và ảnh: Khánh Huyền