Kỷ niệm 20 năm thành lập Hiệp hội Du lịch tỉnh Thanh Hóa

Chiều 09/8, Hiệp hội Du lịch (HHDL) tỉnh đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (2005 - 2025). Đây là dấu mốc quan trọng ghi nhận chặng đường nỗ lực, cống hiến của HHDL, đồng thời là dịp để ngành du lịch Thanh Hoá khẳng định quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, góp phần đưa du lịch thực sự trở thành động lực tăng trưởng của tỉnh trong giai đoạn mới.

Toàn cảnh buổi lễ.

Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phát trển du lịch tỉnh; các ban, sở, ngành cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, HHDL Việt Nam; cùng đông đảo hội viên, doanh nghiệp và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch HHDL tỉnh Lê Xuân Thảo nhấn mạnh, trải qua chặng đường 20 năm hình thành và phát triển, HHDL Thanh Hóa đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh cả về quy mô, năng lực và vị thế. Đến nay, đã quy tụ hơn 200 doanh nghiệp hội viên, tổ chức hoạt động trong nhiều lĩnh vực dịch vụ - du lịch trên khắp địa bàn tỉnh. Cùng với đó thành lập các chi hội chuyên ngành như: Chi hội hướng dẫn viên, Chi hội đầu bếp, Chi hội Lữ hành, Chi hội Du lịch biển Hải Tiến, Chi hội Du lịch cộng đồng Pù Luông, Chi hội Du lịch Quảng Xương... Từ đó hình thành nên một mạng lưới gắn kết, có tiếng nói chung trong cộng đồng doanh nghiệp du lịch tỉnh.

Chủ tịch HHDL tỉnh Lê Xuân Thảo phát biểu tại buổi lễ.

20 năm qua, với phương châm “Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập”, Hiệp hội đã tập hợp, đoàn kết các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch, tạo thành khối thống nhất, chủ động tham mưu, đề xuất với các cấp, ngành nhiều cơ chế, chính sách phát triển du lịch; tổ chức các chương trình xúc tiến, quảng bá hình ảnh du lịch Thanh Hoá đến với du khách trong và ngoài nước. Hiệp hội còn đóng vai trò cầu nối giữa chính quyền với doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, mở rộng thị trường và xây dựng thương hiệu du lịch Thanh Hoá ngày càng hấp dẫn.

Hiệp hội đã góp phần quan trọng vào thành công của các sự kiện lớn như: Đón bằng công nhận Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ năm 2013, Năm Du lịch quốc gia 2015... Cùng với đó là các sự kiện thường niên như Festival du lịch biển Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa; Tuần lễ văn hóa - du lịch Pù Luông; Lễ hội Lam Kinh; Hội nghị kết nối du lịch Bắc Trung bộ... tạo hiệu ứng lan tỏa, thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm.

Phát biểu chúc mừng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của HHDL trong 20 năm qua, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch Thanh Hóa. Đồng chí đề nghị thời gian tới Hiệp hội tiếp tục củng cố tổ chức, mở rộng mạng lưới, phát triển hội viên mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hiệp hội và các Chi hội trực thuộc. Đồng thời phát huy vai trò cầu nối giữa Nhà nước và doanh nghiệp; chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp du lịch. Chú trọng nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng đến phát triển du lịch bền vững và chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương trong xây dựng sản phẩm mới và làm mới sản phẩm hiện có.

Đồng thời khẳng định, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn dành sự quan tâm, đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi để HHDL và cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững; xây dựng môi trường kinh doanh du lịch minh bạch, hiệu quả và cạnh tranh lành mạnh.

Các tập thể, cá nhân vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Các tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của Hiệp hội Du lịch Việt Nam.

Nhân dịp này, HHDL tỉnh và một số tập thể, cá nhân hội viên đã vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, HHDL Việt Nam vì những thành tích xuất sắc trong hoạt động và đóng góp cho sự phát triển của ngành du lịch và kinh tế - xã hội địa phương.

Hoài Anh