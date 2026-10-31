Kỷ lục 48 triệu cử tri Mỹ bỏ phiếu sớm, phe Cộng hòa tung lá bài "kinh tế quốc phòng"

Chỉ 4 ngày trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ chính thức (3/11), lượng cử tri Mỹ đi bầu sớm đã cán mốc lịch sử 48 triệu người, phá vỡ kỷ lục trước đó của năm 2022. Sự kiện làm gia tăng tính khó đoán tại các bang chiến địa cạnh tranh Thượng viện.

Số liệu do Viện Nghiên cứu Bầu cử thuộc Đại học Florida công bố cho thấy, tính đến trưa 30/10, khoảng 47,92 triệu cử tri đã hoàn thành việc bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay.

Con số này đã vượt mức kỷ lục 45,9 triệu lượt cử tri bỏ phiếu sớm được ghi nhận trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022, dù vẫn còn 4 ngày nữa mới đến Ngày bầu cử. Theo AP, nếu so sánh tại cùng thời điểm, số cử tri bỏ phiếu sớm năm nay cao hơn hơn 10 triệu người so với cuộc bầu cử năm 2022.

Tại Texas, hơn 6 triệu cử tri đã bỏ phiếu sớm tính đến ngày 28/10, tăng khoảng 50% so với cùng kỳ cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022.

Texas vốn được xem là thành trì của đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, cuộc đua vào Thượng viện tại bang này đang thu hút sự quan tâm đặc biệt, trong bối cảnh ứng cử viên đảng Dân chủ được đánh giá có cơ hội giành chiến thắng, điều chưa từng xảy ra tại đây kể từ năm 1988.

Dù tỷ lệ cử tri đảng Dân chủ tham gia bỏ phiếu sớm hiện cao hơn đảng Cộng hòa, giới quan sát cho rằng chưa thể dựa vào số liệu này để dự đoán kết quả bầu cử. Trong những năm gần đây, cử tri có xu hướng ủng hộ đảng Dân chủ thường lựa chọn bỏ phiếu sớm, trong khi nhiều cử tri đảng Cộng hòa có xu hướng trực tiếp đến điểm bỏ phiếu vào Ngày bầu cử. Vì vậy, lợi thế về số phiếu bầu sớm của đảng Dân chủ vẫn có thể thay đổi khi các phiếu bầu trực tiếp trong Ngày bầu cử được kiểm đếm.

Trong bối cảnh kết quả cuối cùng vô cùng khó đoán, chính quyền Mỹ cùng phe Cộng hòa đang triển khai một chiến thuật vận động gây chú ý, né tránh các tranh cãi về chi phí chiến sự Iran để tập trung quảng bá lợi ích kinh tế từ ngành công nghiệp quốc phòng.

Theo Politico, những tuần qua, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã tích cực thực hiện chuỗi vận động tại hàng loạt bang giao tranh như Ohio, Wisconsin để thúc đẩy sáng kiến “Kho vũ khí Tự do”. Phó Tổng thống JD Vance và Tổng thống Donald Trump cũng liên tục xuất hiện tại Maine và Baltimore để công bố các dự án nhà máy, xưởng đóng tàu ngầm mới.

Thay vì thảo luận về khoản chi phí quân sự đã vượt mốc 47 tỷ USD hay đà tăng của giá xăng dầu do khủng hoảng Trung Đông, các thông điệp của phe Cộng hòa dồn trọng tâm vào lời hứa tạo thêm việc làm, mở thêm nhà máy và phục hồi năng lực sản xuất nội địa.

Mặc dù chiến dịch quảng bá công nghiệp quốc phòng được kỳ vọng sẽ vực dậy niềm tin kinh tế của cử tri, các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy hơn 40% cử tri ở những bang chiến địa vẫn cảm thấy đời sống kinh tế tệ hơn so với một năm trước do ảnh hưởng từ lạm phát.

Nhật Lệ