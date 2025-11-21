Ký cam kết tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

Sáng 21/11, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì Hội nghị ký cam kết tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp (CCN). Hội nghị có sự tham dự của đại diện các sở, ngành liên quan, chủ tịch UBND các xã, phường và các chủ đầu tư CCN đang triển khai dự án.

Theo báo cáo của Sở Công Thương, toàn tỉnh hiện có 49/50 CCN đang trong quá trình triển khai đầu tư. Trong đó, 26 CCN đã hoàn thành toàn bộ GPMB và chuyển sang giai đoạn xây dựng hạ tầng; 18 CCN đang hoàn thiện thủ tục đầu tư để bước vào GPMB; 5 CCN mới hoàn thành giai đoạn 1, còn vướng diện tích giai đoạn 2.

Nhóm 5 CCN chậm GPMB giai đoạn 2 gồm Cẩm Châu, Cống Trúc, Vĩnh Minh, Thọ Nguyên và CCN làng nghề Quảng Châu. Ngoài ra, 10 CCN đã đủ thủ tục đầu tư và đang tổ chức GPMB như Cẩm Thạch, Hà Long I, Vĩnh Hòa, Khe Hạ, Hải Long...

Những nguyên nhân chính khiến tiến độ GPMB chưa đạt yêu cầu được chỉ rõ tại hội nghị: chỉ tiêu đất lúa và quy hoạch sử dụng đất còn chưa thống nhất, dẫn tới chậm chuyển đổi mục đích sử dụng đất; một số khu vực phát sinh khiếu nại về nguồn gốc đất, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác kiểm kê và áp giá; sự phối hợp giữa chủ đầu tư và chính quyền cơ sở ở một số nơi chưa nhịp nhàng, việc cung cấp hồ sơ, xử lý tình huống phát sinh còn chậm.

Theo rà soát Sở Công Thương, đến nay, có 21/23 CCN đã thống nhất được nội dung, lộ trình và cơ chế phối hợp trong công tác GPMB. Tại hội nghị, đại diện các xã, phường thẳng thắn trao đổi về những vướng mắc thực tế, nhất là việc xác định mức “hỗ trợ khác” đối với đất vườn, ao liền thửa sau khi Luật Đất đai mới có hiệu lực; khó khăn do diện tích thu hồi lớn trong khi lực lượng thực hiện hạn chế. Tuy vậy, nhiều địa phương khẳng định quyết tâm phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, không để tiến độ bị kéo dài thêm.

Về phía doanh nghiệp, nhiều chủ đầu tư đề nghị chính quyền cơ sở tiếp tục bám sát chính sách hiện hành, báo cáo tỉnh các vấn đề phát sinh để bảo đảm tiến độ GPMB trong thời gian tới, tạo thuận lợi trong quá trình đầu tư hạ tầng, thu hút nhà đầu tư thứ cấp và không ảnh hưởng đến phương án tài chính của doanh nghiệp.

Trên cơ sở thống nhất giữa các bên, hội nghị đã thực hiện ký cam kết tiến độ GPMB giữa các chủ đầu tư hạ tầng CCN và UBND các xã, phường. Theo cam kết, UBND các xã, phường có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, đối thoại, hoàn thành đo đạc, kiểm đếm trong mốc thời gian được thiết lập cụ thể; lập và phê duyệt phương án bồi thường, tổ chức chi trả đúng thời hạn.

Chủ đầu tư phải bảo đảm tạm ứng toàn bộ kinh phí bồi thường trong vòng 5 ngày kể từ khi nhận thông báo; phối hợp với địa phương trong xác minh nguồn gốc đất, di dời tài sản, bố trí tái định cư (nếu có) và triển khai thi công ngay khi có mặt bằng sạch. Sở Công Thương và các ngành liên quan sẽ theo dõi sát tiến độ từng CCN, công khai định kỳ và kịp thời báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn vượt thẩm quyền của địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm khẳng định: GPMB là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, đóng vai trò quyết định đối với hiệu quả thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp của tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, công tác GPMB các CCN thời gian qua chậm trễ không chỉ do vai trò thực thi của các địa phương, mà còn do những bất cập trong việc phân bổ chỉ tiêu đất đai, quy hoạch cũng như việc vận hành chính quyền 2 cấp giai đoạn đầu còn lúng túng. Do đó, thời gian tới, các cấp, các ngành cần phối hợp đồng bộ để xử lý dứt điểm các khó khăn này, tạo cơ sở và hành lang pháp lý để các xã, phường thực hiện GPMB thuận lợi.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu UBND các xã, phường phải trực tiếp chỉ đạo toàn bộ quy trình GPMB, từ kiểm kê, xác minh nguồn gốc đất đến giải thích chính sách cho người dân, bảo đảm hồ sơ không bị tồn đọng, đặc biệt không để thiếu sự phối hợp gây chậm tiến độ chung. Tỉnh sẽ giám sát thường xuyên và xem kết quả GPMB là tiêu chí đánh giá trách nhiệm người đứng đầu.

Đối với chủ đầu tư, đồng chí Mai Xuân Liêm yêu cầu chuẩn bị đầy đủ năng lực tài chính; đồng thời, có phương án chủ động nguồn vật liệu xây dựng, tuân thủ quy hoạch được duyệt và phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở trong suốt quá trình thực hiện dự án. Đồng chí lưu ý, khi gặp khó khăn vướng mắc, doanh nghiệp cần báo cáo kịp thời để UBND tỉnh có hướng chỉ đạo tháo gỡ, tránh tình trạng ách tắc dự án kéo dài.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Sở Công Thương làm cơ quan thường trực theo dõi, tổng hợp và phân nhóm các dự án; tham mưu UBND tỉnh biện pháp xử lý đối với các trường hợp chậm tiến độ hoặc không bảo đảm năng lực tài chính. Đồng thời, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh thực hiện các thủ tục chuyên ngành song song với tiến độ GPMB của địa phương, tạo điều kiện để các dự án sớm đi vào triển khai đầu tư ngay sau khi có mặt bằng sạch.

Minh Hằng